Stortinget krever flere svar fra Brenna

1. Komiteen ber om en oversikt over alle beslutninger statsråden har vært involvert i, hvor hun har vært inhabil.

2. Kan statsrådens inhabilitet ha påvirket behandlingen av saker i departementet? I så fall hvilke og hvordan?

3. Hva var bakgrunnen for at statssekretær Sindre Lysø tok initiativ til en habilitetsvurdering overfor Utøya AS og Støttegruppen for 22. juli?

4. Når fikk statsråden for første gang kunnskap om:

- at statssekretær Sindre Lysø hadde bedt om en habilitetsvurdering overfor Utøya AS og Støttegruppen for 22. juli?

- at statssekretær Sindre Lysø hadde bedt om en tilleggsvurdering av habiliteten for saker knyttet til Utøya AS, på grunnlag av sine vennskap med flere personer i AUF-ledelsen og at AUF er eier av Utøya AS?

- at Statssekretær Sindre Lysø hadde mottatt tilleggsvurderingen habiliteten, der vurderingen konkluderte med at han var inhabil i saker som gjelder økonomisk støtte til Utøya AS.

5. Det er vanlig at statsråden blir kjent med statssekretærers habilitetsvurderinger uten ugrunnet opphold. Hvis dette ikke skjedde; hvorfor?

6. I tidslinjen publisert på regjeringens nettside fremkommer det at et notat datert 13. mars 2023 fra fagavdeling med forslag til navn på styremedlemmer til Wergelandsenteret sendes til politisk ledelse. Frode Elgesem blir hverken foreslått eller vurdert av embetsverket i notatet. Når ble Frode Elgesem for første gang nevnt i forbindelse med styrevervet, og hvem tok initiativ til å dra han han inn i diskusjonen om styrevervet?

7. Komiteen viser til at tidslinjen publisert på regjeringens nettside der det fremkommer at det 30. mars 2023 var SMS-korrespondanse mellom statssekretær Sindre Lysø og Frode Elgesem om styrevervet i Wergelandsenteret og at de også snakker sammen på telefon. Ble habilitet nevnt i dialogen med Elgesem eller internt i departementet ved håndteringen av utnevnelsen?

8. I tidslinjen publisert på regjeringens nettside fremkommer det at statsråden mottok en SMS 3. mars 2023 fra Frode Elgesem med en påminnelse om en mulig habilitetsproblematikk. Når ble nevnte SMS journalført? Hvis den ikke ble journalført med en gang, hva var bakgrunnen for det?

9. Hvorfor fulgte ikke statsråden opp sin egen lovnad i SMS 4. mars 2023 om å «... sjekke at alt er i orden» tilknyttet habilitetsvurderingen ovenfor Elgesem og Raftostiftelsen?

10. Komiteen ber om en redegjørelse for statsrådens involvering i behandlingen av samtlige søknader om driftstilskudd og budsjettinnspill fra Raftostiftelsen.

11. Komiteen ber om en redegjørelse for statsrådens involvering i behandlingen av samtlige søknader om driftstilskudd og budsjettinnspill fra Wergelandsenteret og søknader eller budsjettinnspill der Utøya AS er omtalt.

12. Av tidslinjen publisert på regjeringens nettside fremkommer det at det ultimo oktober 2021 var «dialog mellom statsråd Brenna og departementsråd i Kunnskapsdepartementet om ulike saker knyttet til habilitet, der Brenna nevner Frode Elgesem som en god venn.” Samtalen er videre nevnt i svaret som komiteen mottok 27. juni 2023.

- Dersom det foreligger noe referat eller skriftlig korrespondansen fra ovennevnte dialog, ber komiteen om å få tilsendt dette.

- Komiteen ber om en redegjørelse for hva som ble sagt om relasjonen til Frode Elgesem.

- Ble eventuell habilitetsproblematikk overfor styremedlemmene i Utøya AS eller andre nevnt i dialogen?

13. Har statsråden blitt advart om habilitetsutfordringer overfor Elgesem eller overfor styremedlemmene i Utøya AS? I så fall bes det opplyst av hvem og når eventuelle advarsler har blitt gitt.

14. Er det andre saker hvor statsrådens habilitet burde vært vurdert, og hvor det ikke ble gjort?

15. Dersom det er andre ting som enten er eller ikke er journalført som kan ha relevans for saken, ber komiteen om å få oversendt dette.

16. Finnes det andre journalpliktige henvendelser til andre i politisk ledelse som er relevante for saken? Komiteen ber om at disse blir oversendt.

17. Hvorfor ga ikke statsråden all informasjon, som hun senere selv brukte til å vurdere seg selv inhabil, til de som skulle vurdere habiliteten hennes?

18. Hvorfor fulgte ikke embetsverket i Kunnskapsdepartementet opp samtalen om habilitet i 2021, ved å gå gjennom hvilke av departementets budsjettposter som kunne være berørt?

19. Hvilke rutiner har embetsverket i Kunnskapsdepartementet for å oppdage og følge opp saker hvor det kan oppstå problemstillinger rundt habilitet?