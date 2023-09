Stortinget krever flere aksje-svar

En enstemmig kontrollkomité sender 13 nye spørsmål til Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt og regjeringen. Samtidig kalles Erna Solberg inn på teppet for å svare om mannens aksjekjøp.

Saken oppdateres!

– Kontrollkomiteen har i dag gått gjennom de svarene vi fikk fra Støre og regjeringen på våre 17 spørsmål i forrige runde. Den gjennomgangen har i tillegg til Huitfeldt-saken ført til at jeg og komiteen ser det som nødvendig å sende over flere spørsmål.

Det sier kontrollkomiteens saksordfører Grunde Almeland (V) til TV 2.

Torsdag formiddag klokken 11:30 samlet kontrollkomiteen seg til møte på Stortinget.

Nå har komiteen blitt enstemmige enige om å sende over 13 nye spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og regjeringen.

Ber om full redegjørelse

Spørsmålene skal gi tilstrekkelige svar slik at komiteen etter hvert kan kalle inn til høring, opplyser Almeland.

– Det kan alltids dukke opp nye saker som vi må se nærmere på, men jeg håper at de svarene vi får på våre nye spørsmål vil være et godt grunnlag for en skikkelig prosess med kontrollhøring i november, fortsetter han.

Blant spørsmålene komiteen sender over i dag er det viktigste at de vil be utenriksminister Huitfeldt om å komme med en full skriftlig redegjørelse, ifølge Almeland.

Trettebergstuens sak til Riksadvokaten

Komiteen vil også be Riksadvokaten vurdere habilitetssaken til tidligere kulturminister Anette Trettebergsuten (Ap).

Det bekrefter kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til TV 2.

– Stortinget konstitusjonelle avdeling har vurdert om brudd på habilitetsreglene kan utgjøre en tjenestefeil som kan påtales ved riksrett. De konkluderer med at slike lovbrudd alene ikke kan føres for riksretten.

– Flertallet i kontrollkomiteen har konkludert med det samme i denne saken, sier Frølich.

Frølich understreker tydelig at dette er en prosedyreregel.

– En oversendelse til Riksadvokaten vil ikke bety at kontrollkomiteen har tatt stilling til om habilitetsbruddene er straffbare. Vi tar heller ikke stilling til om de bør starte etterforskning. Det er noe påtalemyndigheten må ta stilling til alene, sier han.

Trettebergstuen måtte i juni gå av som kulturminister etter brudd på habilitetsreglene. Hun innrømmet da at hun hadde gitt styreverv til nære venner.



– Hvordan var det mulig?

Rødts Seher Aydar forventer at kontrollkomiteen nå får en redegjørelse av utenriksministeren med all relevant informasjon.

– Vi stiller nå flere spørsmål for å komme til bunns i sakene om habilitet og aksjehandel, under skiftende regjeringer, skriver hun i en SMS til TV 2.

– Huitfeldt må også svare for hvordan det var mulig å unngå å undersøke forholdene rundt ektefellens aksjeeierskap og handel fortsetter hun.

Aydar beskriver arbeidet som viktig for å gjenreise tilliten til demokratiet.

Erna kalt inn på teppet

Komiteen opplyser videre at tidligere statsminister Erna Solberg (H) vil få spørsmål om sin egen habilitet og ektemannens aksjekjøp når hun etter hvert møter i kontrollkomiteens høring.

– Hun må svare på om hun har vært inhabil i noen saker i forbindelse med ektemannens aksjehandler, sier Rødts Seher Aydar til NTB.

Hun vil også vite om Solberg har skaffet seg fullstendig oversikt over Sindre Finnes' aksjekjøp, slik hun har plikt til.

På spørsmål om hun tror at Solberg kan ha begått samme feil som Anniken Huitfeldt, svarer Aydar:

– Det er bare Erna Solberg som kan svare på det.