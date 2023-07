Stort tre falt over Celina Midelfart sitt hus

SPERRET: Søndag har det falt et stort tre over et av husene i Frogner. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Søndag formiddag veltet det et tre over Celina Midelfart sitt hus etter et kraftig vindkast.

I hovedstaten har det søndag vært lite som minnet om at kalenderen viser juli måned.

Med regn og kraftig vind har det vært grått og trist. Spesielt heftig ble det i den fasjonable bydelen Frogner.

Bydelen huser mange rike personer, blant annet styreleder i Midelfart Capital AS, Celina Midelfart.

FROGNER: Det store treet tålte ikke vindkulen som kom i en av Oslos bydeler. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Et kraftig vindkast tok med seg et av trærne som står ved huset hennes. Treet ble liggende over det det herskapelige huset.

Nå jobber brannvesenet på stedet for å sikre at det ikke blir større skader på eiendommen.

Får skryt

Celina Midelfart (50) er datter av den nå avdøde forretningsmannen Finn-Erik Midelfart. I tillegg er hun inne på listen over de 400 rikeste i Norge.

Selskapet hun er leder for hadde en driftsinntekt på svimlende 399 millioner kroner i fjor.

Til Avisa Oslo har hun i en tekstmelding roset innsatsen fra nødetatene.

BRYLLUP: Her er Celina Midelfart fotografert under prinsesse Madeleine og Chris O'Neill sitt bryllup i 2015. Foto: Lise Åserud

– Det har vært effektivt og strålende håndtert av både politi og brannvesenet, skriver Midelfart.

TV 2 har ikke lykkes med å komme i kontakt med Midelfart.

Men selv om nødetatene får skryt for god innsats, opplyser vaktkommandør i Oslo brann og redning, Glenn Guldbrandsen, at dette i utgangspunktet ikke er noe brannvesenet håndterer.

KENKT: Treet ligger å hviler på taket til boligen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Men vi rykker ut for å vurdere om hvor vidt det kan fare for større skader, eller at det kan være farlig for forbipasserende, sier Guldbrandsen.

Han forteller at dersom det er fare for at det kan bli skader på ytterlige verdier i området, vil de og rykke ut. Ved trevelten på Frogner sikrer de nå treet fordi det er redd det vil falle ned og ødelegge gjerder og andre verdier i området.

– Vi gjør vårt beste

Til vanlig er det private trefellingsfirmaer som ville utført et slikt arbeid. Dermed er ikke brannvesenet eksperter på trefelling.

Guldbrandsen forteller at alle deres oppdrag er krevende, men at dette oppdraget er noe spesielt.

– Det er en del hos oss som kan litt om trefelling, men noe særlig inngående kunnskap om trefelling har vi ikke.

OSLO: Brannvesenet jobber nå med å sikre treet. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Men vi gjør vårt beste, sier vaktkommandøren.

Brannvesenet vil ikke prioritere å sjekke de andre trærne i området. Men Guldbrandsen har en oppfordring til beboerne i området.

– Jeg vil jo oppfordre om å sjekke trærne i området. Det er jo ikke noe ekstremvær, men vi har allikevel hatt noen trær i distriktet som har falt over ende.

Ikke mange timene etter at meldingen kom om trefallet på Frogner, kom det en ny melding om tre som faller over ende på Østlandet.

Denne gangen har et tre falt over E18 i Bærum, noe som førte til at veien ble stengt og det oppsto raskt mye kø på stedet.