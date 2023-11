Stort omfang av mugg i Obos-bygg: – Skadet for livet

FORTVILET: Frank og Lisbeth Myrvoll er fortvilet over situasjonen de har havnet i etter at de flyttet inn i leilighetsbygget på Røa. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Det skulle bli stedet hvor Frank (81) og Lisbeth Myrvoll (77) ble gamle sammen.

Det skulle være praktisk, vedlikeholdsfritt og i nærheten av barnebarn. Obos sitt nye boligprosjekt på Røa virket helt perfekt for ekteparet.

– Dette ble markedsført som «diamanten», sier Frank Myrvoll og viser TV 2 rundt i leiligheten sammen med kona.

De var i ekstase da treromsleiligheten ble kjøpt.

– Men nå har nedturen kommet, sier Myrvoll.

DIAMANTEN: Leiligheten til Frank og Lisbeth Myrvoll ble omtalt som byggeprosjektets «diamant» i prospektet. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Leiligheten bærer preg av at noen en gang har bodd der. Nå står det pappesker rundt omkring, utemøblene er plassert på kjøkkenet og trærne på terrassen har visnet.

Hva gjør man når drømmeleiligheten gjør deg syk?

Funnet ved en tilfeldighet

Vi må spole tilbake til 2019. Da sto de aller første leilighetene klare i Obos sitt prosjekt på Røa, Røakollen.

Ved en tilfeldighet ble det oppdaget muggsopp i en leilighet med vannskader. Obos trodde på det tidspunktet at muggsoppen oppsto på grunn av en lekkasje.

To år senere ble det gjort nye undersøkelser. De viste noe helt annet.

I flere leiligheter ble det oppdaget fukt i betongen. Det kan oppstå når betongen ikke får tørket godt nok ut før konstruksjonen lukkes.

NYTT: De første flyttet inn i 2019. To år senere viste det seg at det var fukt i betongen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Fukt, isopor, sagflisrester og varmekabler gir god grobunn for muggsopp.

Konserndirektør for boligutvikling storby i Obos, Ingunn Andersen Randa, beklager problemene som har oppstått.



– Hva vet dere om årsaken til muggsoppens dannelse?

– Det vi har vært innom, er at det har vært fukt i betongen, sier Randa til TV 2.

– Hvordan har det kommet fukt i betongen?

– Det kan ikke jeg svare på. Vi har vært opptatt av at det har vært en feil. Vi har gjort vårt beste for å løse det problemet.

UNDERSØKT: Leilighetet til Frank og Elisabeth blir undersøkt for muggsopp. Ved en tilfeldighet ble den oppdaget i bygget. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Barn med pusteproblemer

Det begynte med problemer hos små barn, forteller Fred Winther Holt, styreleder og beboer i Røakollen.

– Det var to barnefamilier som tok kontakt med oss. De fortalte om luftveisproblemer, eksem, tretthet og hodepine, forteller han.

Da den ene familien fikk sjekket leiligheten, ble det funnet muggsopp i betongen.

TV 2 har sett legeerklæringen som viser at barnet i familien har fått påvist kraftig astma. Legen skriver videre at barnet ikke kan bo i et bygg med muggsopp, da det vil forverre sykdommen betydelig. Familien ønsker å være anonym.

I ettertid har det blitt funnet muggsopp i flere av de andre leilighetene. Nå har beboere i over 40 leiligheter flyttet ut i det Obos kaller for «erstatningsboliger».

Psykisk belastning

– For meg startet det med en irritasjon i øvre luftveier. Jeg hadde hodepine, tretthet og eksem, forteller Lisbeth Myrvoll.

Da ektemannen fikk pustebesvær, måtte de til slutt be Obos om erstatningsbolig. Det ble påvist muggsopp i boligen.

Drømmeleiligheten til ekteparet Myrvoll står nå tom. I mellomtiden låner ekteparet en leilighet på Lysaker på ubestemt tid. Obos tar regningen.

SVIKTET: Frank Myrvoll sier han føler seg sviktet av OBOS. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Jeg er over 80 år. Ender livet utenfor hjemmet vårt? Det er veldig psykisk tungt, sier Frank Myrvoll.

Obos har tilbudt tilbakekjøp av 21 av totalt 218 leiligheter i de rammede blokkene. Obos bekrefter til TV 2 at ingen andre enn disse vil få dette tilbudet. Ekteparet Myrvoll er ikke blant dem som har fått et slikt tilbud fra Obos

– Vi føler oss sviktet av Norges største utbygger, sier Lisbeth Myrvoll.

Både hun og mannen har vært Obos-medlemmer siden ungdomstiden.

Vil tette leilighetene

Konserndirektøren i Obos, Ingunn Andersen Randa, sier de ser alvorlig på saken.

– Hva er løsningen?

– Her ser vi for oss at vi får målt nivåene i leilighetene og ser hvor det er behov for tiltak. Deretter vil vi gjøre en type lukking av konstruksjonen ved å fjerne parkett og deretter sikre og forsegle.

Enkelt forklart, så mener Obos at det ikke er nødvendig å fjerne muggsoppen. De vil forsegle den inne under gulvet.

BEKLAGER: Ingunn Andersen Randa, konserndirektør for boligutvikling storby i Obos, sier de tar saken på største alvor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Metoden baserer de på arbeid gjort av konsulentselskapet Mycoteam, som spesialiserer seg på fukt og biologiske byggskader.

Beboerne TV 2 har snakket med forteller om stor misnøye knyttet til løsningen. De ønsker ikke å flytte tilbake til leiligheter som har muggskader, selv med disse tiltakene.

I en rapport fra FHI fra 2015 kommer det tydelig frem at muggsopp og fuktskader i bygg må fjernes helt, altså saneres, for å bevare beboeres helse.

Går mot FHIs anbefaling

Også Helle Grøttum, generalsekretær i LHL Astma og allergi, mener muggen må fjernes.

– Man må fjerne vekstvilkårene. Hvis du fuger mens det fortsatt er fuktig, så vil jo muggsoppen fortsatt være der. Da vil det komme avgassing fra muggsoppen etter hvert, så dette er en midlertidig løsning, sier hun.

Obos velger likevel å støtte seg på rapporten fra Mycoteam, som også er godkjent av Sintef.

– Dere velger å gå imot FHI, men stoler på Sintef. Hva med det helsemessige aspektet ved å bo i et bygg som har muggsopp?

– Vi har vært opptatt av helsa til beboerne fra dag én. Og det er det forslaget til utbedring tar utgangspunkt i, sier Randa i Obos.



– Hvorfor velger dere da ikke å sanere boligene?



VIL IKKE FJERNE: Obos sier de vil forsegle muggsoppen under gulvet. FHI mener muggsopp må fjernes helt for å bevare beboeres helse. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Vi velger å følge anbefalingen til den faglige ekspertisen som vi har brukt og som har satt seg godt inn i problemet og har et enormt kunnskapsgrunnlag.

Opplever at dialog ikke fører frem

På spørsmål om hvor viktig det økonomiske aspektet er for Obos når de skal avgjøre om de vil sanere eller ikke, svarer Randa:



– Vi har ikke lagt noen premisser for den faglige ekspertisen på hva de skal velge å gjøre. De har både sanert og forseglet leiligheter i testperioden.

Styreleder Fred Winther Holt er en av de som har stått for dialogene med Obos. Han opplever at dialogene ikke har ført frem, og mener boligbyggelaget ikke forstår alvoret i situasjonen.

– Her er det mange beboere som har blitt rammet av helsemessige problemer. Barn har blitt skadet for livet. Sånn kan vi ikke ha det. Vi krever at Obos tar ansvar og retter opp de feilene som har bedt begått i byggefasen, sier Holt.

REAGERER: Styreleder Fred Winther Holth krever at Obos retter opp feilene som er blitt gjort i byggingen av leilighetene på Røa. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Obos sier de fremover vil fokusere på å utbedre leilighetene med muggsopp.

– Skaden er allerede gjort. Vil dere gi erstatning til beboerne, eller ikke?

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere på det.

– Hvorfor ikke?

– Vi vil i første omgang konsentrere oss om å gjøre en god jobb med å få målt leilighetene, komme med en tydelig plan for hvordan vi faktisk får utbedret dem, så de får et normalt inneklima. Det er vårt fokus nå, sier Randa.