Barnehagen stusset over det oppsiktsvekkende funnet. Havforskningsinstituttet tror arten har kommet for å bli.

Nye og fremmede arter fortsetter å dukke opp til sjøs i Norge.

Det kan Kjetil Windsland bekrefte. Han er barne- og ungdomsarbeider ved Spangereid naturbarnehage i Norges sørligste kommune, Lindesnes.

Tirsdag gjorde barnehagen et oppsiktsvekkende funn i fjæra.



INVASJON: Havforskningsinstituttet sier arten har stort invasjonspotensial. Foto: Privat

De fanget to asiatiske strandkrabber – en hann og en hunn.



– Nå har vi fryst de ned, før de skal hentes av Havforskningsinstituttet, sier Windsland.



Men det er ikke første gang de kommer over den eksotiske arten.

I fjor høst ble barnehagen nemlig de første i Norge som meldte inn arten til Havforskningsinstituttet.

Kommet for å bli

Arten er også registrert i Bestumkilen i Oslo – også da oppdaget av en barnehage – kan forsker Vivian Husa ved Havforskningsinstituttet fortelle.

Hun sier at den asiatiske strandkrabben har stor invasjonspotensial, altså at den kan bli tallrik, og hun tror den har kommet for å bli.

– Siden det ble funnet både hann- og hunnkrabber betyr det nok at arten nå er etablert her.

– I andre land er disse krabbene blitt veldig tallrike. De spiser rått og røte i fjæra og kan konkurrere med våre egne arter og kan påvirke fjordsamfunnet.



TALLRIK: Vivian Husa ved Havforskningsinstituttet sier arten kan bli tallrik. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Venter ny art

Husa kan også røpe at de nå venter at en helt konkret art dukker opp i norsk farvann; Svartmunnet kutling.



– Fisken er blitt utbredt langs kysten av Sverige og Danmark. Nå venter vi at det gjøres observasjoner av den i Norge. Det kan hende at den allerede er her.

Svartmunnet kutling er en fisk som kan bli opp til 25 centimeter lang, og hører naturlig hjemme i Svartehavet og Det kaspiske hav, ifølge Artsdatabanken



NY: Havforskningsinstituttet venter at svartmunnet kutling vil dukke opp i norsk farvann. Foto: Havforskningsinstituttet

Den har spredt seg via skipstrafikk og kanaler.

Stillehavsøsters, havnespy og rødalgen djevletunge er eksempler på andre arter som har kommet til Norge de seneste årene, og som utgjør en risiko for å bringe med seg negative konsekvenser.