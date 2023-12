Stort flertall for å utvide grensen for selvbestemt abort

UTNEVNT I I FJOR: Det var regjeringen som i fjor nedsatte et eget utvalg som skulle gjennomgå og foreslå endringer til dagens abortlov. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Etter det TV 2 erfarer går et flertall i abortutvalget inn for å utvide grensen til selvbestemt abort til uke 18.

Torsdag offentliggjør abortutvalget sin utredning, med en formell overlevering til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I forkant er deler av politisk ledelse i departementet orientert om hovedtrekkene.

Utvalget har fått mandat fra regjeringen til å gjennomgå hele abortloven. Det inkluderer grensen for selvbestemt abort, om Norge skal ha abortnemnder – og om de fortsatt skal fungere som i dag.



Som TV 2 tidligere har meldt, har utvalgsleder Kari Sønderland bekreftet at abortutvalget er delt i spørsmålet om å utvide grensen for selvbestemt abort.



I dag må alle som ønsker å ta abort etter uke 12 søke en nemnd om begjæring.



Nå opplyser kilder til TV 2 at det er et stort flertall i utvalget som går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

I tillegg kommer forslag om at loven kan åpne for medisinsk abort i primærhelsetjenesten.

Etter det TV 2 forstår foreslås også rett til oppfølging for kvinner som har tatt senabort.



Fakta om abort I Norge må alle som ønsker abort etter svangerskapsuke 12 få denne godkjent av en nemnd, som består av to leger. Det ble utført 590 nemndsbehandlede aborter i 2022. Det er 18 prosent flere enn i 2021. Av disse ble 99,3 prosent innvilget i primærnemnd og 0,7 prosent ble innvilget etter behandling i den sentrale klagenemnda. De fleste av de nemndbehandlede abortene ble utført før 18. svangerskapsuke. Kilde: FHI

Årlig er det over 500 kvinner som gjennomfører en senabort i Norge. Maya Vik er en av disse. Hun har etterlyst nettopp mer oppfølging og informasjon.

Jurist og forfatter av boken «Senabort – den usynlige sorgen», Signe Busch, er også blant dem som mener det må komme en lovfestet rett til oppfølging.

– Alle andre nordiske land har det. Kvinnene som opplever senabort blir ofte særlig sårbare gravide i sitt neste svangerskap, som krever ekstra oppfølging. Ved å ha fokus på bearbeiding, kan kostnaden både for kvinnen men også samfunnsøkonomisk bli lavere i etterfølgende svangerskap, uttalte Busch til TV 2 søndag.

I den omfattende utredningen skal det komme flere forslag til hvordan abortsøkende kvinner bedre skal ivaretas av helsevesenet.

Det vil fortsatt være et beslutningsorgan etter grensen for selvbestemmelse, og utvalget har kommet frem til et enstemmig kompromiss om hvordan det nye beslutningsorganet kan se ut.

Utvalget er også bedt av regjeringen om å ta stilling til om du fortsatt må i nemnd for å utføre fosterantallsreduksjon. TV 2 får opplyst at det er dissens i dette spørsmålet.

Fakta om abortutvalget Abortutvalget er bedt om å gjennomgå dagens abortlov og vurdere alternativer til dagens abortnemnder. Utvalget skal foreslå et alternativ der dagens grense på 12 uker består, og ett der grensen for selvbestemmelse utvides. Det er i tillegg bedt om å gå gjennom reglene for fosterantallsreduksjon. Det er bedt om å vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Utvalget er også bedt om å vurdere organiseringen av dagens tilbud. Kilde: Abortutvalget.no

Delt i regjeringen

Etter utredning formelt overleveres til regjeringen vil den bli sendt ut på høring.

Regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet har ulike partistandpunkter om abort.

I Hurdalsplattformen står det at «Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.», og det er Stortinget som kan vedta en ny lov.

Fem av ni stortingspartier har gått til valg på å liberalisere dagens abortlov. Rødt og SV vil fjerne nemndene fram til den ytre abortgrense, som i dag er er ved uke 22 i svangerskapet. Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Arbeiderpartiet vil øke grensen for selvbestemmelse fram til uke 18.

Dersom alle stortingsrepresentantene stemmer i tråd med sine partiprogrammer, er det ikke flertall for å utvide selvbestemmelsen til uke 18, men både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har tradisjon for å fristille sine representanter i samvittighetsspørsmål. Dersom Høyre gjør det samme kan det bli flertall for en endring.