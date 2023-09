Storseier for borgerlig side

KAN JUBLE: Unge Høyre og leder Ola Svenneby vant skolevalget for første gang på 10 år Foto: Ole Berg-Rusten

Høyre er landets største parti blant elevene som deltok i årets skolevalg. Partiet får 21,9 prosent av stemmene, viser landsoversikten fra Sikt.no.

Frp tar andreplassen med 19,5 prosent mens Arbeiderpartiet, som har vært størst de siste fire valgene, blir henvist til tredje plass. Det har ikke skjedd siden 2003.

– Dette er andre gang vi vinner et skolevalg, dere er historiske. Gratulerer! sier Unge Høyres leder, Ola Svenneby, på valgvaken til stående applaus.



Høyre-leder Erna Solberg, er også til stedet for å gratulere Unge Høyre med seieren.

– Dette var kjempegøy. Det er så mange her som har gjort en kjempeinnsats de siste ukene. Det er en god vitamininnsprøytning til hele høyres organisasjon, sier hun til TV 2.



Dette er Høyres beste skolevalg på ti år, forteller Svenneby.

– Jeg tror det er et stemningsskifte blant unge også, sier han til TV 2.

Samlet får de fire borgerlige partiene sterke 53,6 av stemmene. Den borgerlige siden har ikke stått så sterkt blant ungdommen siden 1989, da Børge Brende var leder for Unge Høyre.

Sammenlignet med valget i 2021 går alle de rødgrønne partiene tilbake mens Høyre, Frp og Krf går frem på borgerlig side. Høyre går mest frem.

Også sammenlignet med valget i 2019 går de fleste av de rødgrønne partiene tilbake, mens Høyre og Frp går frem. Sistnevnte øker med hele 11,5 poeng fra forrige kommunevalg.

AUF: Skal vinne neste gang

AUF har vunnet de fire siste skolevalgene, men denne gangen måtte de altså ta til takke med en tredjeplass.

– Vi hadde håpet og trodd at vi skulle vinne. Høyre har vunnet ett tidligere, og dette blir andre og siste gang de vinner. Vi skal vinne neste gang, sier leder i AUF, Astrid Hoem.



TREDJEPLASS: Astrid Hoem, leder i AUF, her under ungdomspartilederdebatten på Arendalsuka 2023. Foto: NTB/Ole Berg-Rusten

Hva som er grunnen til at de ikke vinner denne gangen, er vanskelig å si, mener Hoem.

– Det kan være mange grunner. VI har sett på meningsmålinger i det siste at Ap har ligget lavere. Vi skal stå på nå i innspurten mot valget.



- Utrolig stolt

Venstre går litt tilbake, sammenlignet med 2019 og 2021. Likevel er Guri Melby fornøyd med å være nummer fem.

- Jeg er så utrolig stolt over Unge Venstres innsats i årets skolevalgkamp. De er hvert eneste valg en av de viktigste årsakene til at Venstre er et av de mest populære partiene blant de unge og førstegangsvelgerne, sier Melby.