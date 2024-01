Stormen herjer i Nord-Norge

Saken oppsummert Stormen skaper store utfordringer i nord, med mange hustak tatt av vindkastene i Nordland.

Bodømoloen, beskrevet som 'Bodøs mest brukte turmål', er stengt for allmenferdsel på grunn av farlige forhold.

Troms politidistrikt og Finnmarkssykehuset har økt beredskapen som følge av den krevende værsituasjonen.

Flytrafikken i Tromsø er helt stanset, og Hurtigruten har kansellert flere avganger. Oppsummeringen er generert med kunstig intelligens, og er gjennomlest av en journalist.

Saken oppdateres.

Stormen skaper utfordringer for store deler av samfunnet i nord.

I Nordland er mange hustak tatt av vindkastene, melder politiet på X.

– Vi oppfordrer alle som kan om å holde seg innendørs, skriver de.

BLÅST AV: Her ligger taket til kommunehuset i Hamarøy i Nordland på bakken. Foto: Line Holand.

Politiet i Bodø har bestemt at Bodømoloen skal stenges for allmenferdsel. Moloen beskrives av Bodø kommune som «Bodøs mest brukte turmål».

– Vi stenger den nå. Det er farlig å gå ut på moloen. Det er planker og paller som blir kastet på landet. Vi gjør det for å ivareta folks sikkerhet. Det er farlig, sier driftssjef Morten Nyland ved Bodø havn til TV 2.



– Turen er en opplevelse i all slags vær – ikke minst i storm, skriver kommunen om turmuligheten langs kaia og moloen i nordlandshovedstaden. Men mandagens storm er altså vurdert som for heftig til at turen er trygg for spreke bodøværinger.

Økt beredskap

Troms politidistrikt har økt beredskapen som følge av den krevende værsituasjonen i nord.

– I Harstad får vi bistand fra Forsvaret for å sikre beredskapen i forhold til å kunne forflytte mannskaper ut til isolerte bygder og øyer dersom det skulle oppstå akutte behov, skriver politiet på X.

Finnmarkssykehuset har økt beredskapen til gult nivå.

– I praksis betyr det at vi har økt oppmerksomhet på situasjonen, vi tar forholdsregler og omdisponerer ressurser der det er nødvendig, heter det på sykehusets hjemmesider.



De opplever allerede problemer knyttet til uværet.

– Uværet skaper utfordringer knyttet til transport inn til sykehuset. Dette gjelder både akutt- og hastepasienter, og pasienter med avtalt time for behandling.

– Ingen fly

På flyplassen i Tromsø er trafikken helt stanset.

– I morges fikk vi av gårde alle de store flyene. Men nå er det ingen fly på lufthavna, og det er heller ingen på vei inn, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen til TV 2.

Han forteller at de venter enda verre forhold framover. De som planlegger å reise til og fra Tromsø må smøre seg med tålmodighet.

INNENDØRS: Flyene til Widerøe er «evakuert» inn i hangarer i Bodø. Foto: Widerøe

– Akkurat nå er det ikke mulig å fly, men vi får se utover dagen hvordan forholdene blir, sier Schrøen.

Widerøe melder at de kansellerer alle sine flyvinger i Nord-Norge ut mandag, melder NRK.

Hurtigruten stanses

«Strømmen går og togan står, og flyan må dem tjore. Fjellet stengte dem i går, og bilan e helt utpå jordet», synger Halvdan Sivertsen i visa «Bare Hurtigruten går» fra 1994.



Første del av visa stemmer godt også i januar 2024. Men stormen mandag vil selv ikke Hurtigruten begi seg ut i:

KANSELLERINGER: Stormen står (blant annet inn Saltenfjord), og selv Hurtigruta står. Foto: Skjermbilde, Hurtigruta

– Grunnet dårlig vær kansellerer MS Nordlys anløp mellom Rørvik og Kirkenes, skriver den kjente cruiseoperatøren på sine nettsider. I ruteplanen er en rekke avganger innstilt de neste dagene.

Tak har blåst av

– Rådhuset i Hamarøy kommune har blitt evakuert fordi taket har begynt å blåse av, forteller fylkesberedskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbu, til TV 2.

Stormen byr på store krefter, der Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast fra Mo i Rana i sør til Berlevåg i nord.



RØDT OG GULT: Flere farevarsler overlapper hverandre mandag. Foto: varsom.no

– Det er sterk vind, og det er meldt ganske kraftige vindkast. Vi er redd for at resten av taket kan ryke utover dagen når det er meldt enda sterkere vær, forteller ordfører i Hamarøy kommune, Britt Kristoffersen Løksa (Sp), til TV 2.



– Vinden er i økning

Det er meldt sterk storm i hele landsdelen, med en vindhastighet på helt oppe i 35–45 meter i sekundet i vindkastene.

Meteorologisk institutt advarer:

– Det blåser storm allerede, og vinden er i økning. De kraftigste vindkastene venter vi mellom klokken 12.00 og klokken 15.00.



Like etter klokken 09.00 advarer politiet etter at deler av taket på restauranten «Bryggejentene» i Ersfjorden på Kvaløya er tatt av stormen.

STENGT VEI: Fv 79 ved Kjepso. Foto: Politiet

– Flygende gjenstander kan være til fare for personer som oppholder seg utendørs i området, sier politiet. De oppfordrer derfor folk i området om å holde seg innendørs, og opplyser at mannskap fra brannvesenet er på stedet.

Nødvarsel etter skred

Politiet har tatt i bruk nødvarslingssystemet etter melding om skred over vei og fare for skred mot hus i Kvæfjord i Troms.

De opplyser at politi og redningsressurser er på vei til stedet. De har fått melding om skred over fylkesvei 85 – og sier det er fare for skred mot hus.

Overfor TV 2 sier operasjonsleder Erik Kileng at redningsmannskaper er satt inn, blant annet fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

– De sjekker om biler er tatt, men ingenting som tyder på det nå. Dette er et skredfarlig område med kjente skredløp. Veien er stengt på hele strekninga.

Nødvarselet inneholdt følgende:

– Det har gått skred ved Våtvoll, og du kan befinne deg i et farlig område. Vurder å evakuer deg selv i retning Sigerfjord. Vei i sørlig retning mot Gullesfjordbotn er stengt av skred.



Fra Helgeland og nordover er det meldt om stor snøskredfare, med rødt farevarsel i størsteparten av landsdelen.

– Hold avstand fra utløsnings- og utløpsområder for snøskred! skriver Meteorologisk institutt.



Stengt bru, stengte skoler

Sterk vind gjør at politiet med jevne mellomrom stenger Sandnessundbrua til Kvaløya i Tromsø. Brua forbinder Tromsøya med Kvaløya. Troms politidistrikt opplyser at det er sterk vind som gjør at de til tider må stenge broen.

STENGT: Fv 862 ved Sandessundbrua i Tromsø mandag morgen. Foto: Statens vegvesen

– Det meldes om trafikale utfordringer på stedet, opplyser politiet.

Over Saltfjellet er E6 stengt mandag morgen.

Mandag er også flere barne-, ungdoms- og videregående skoler i Nord-Norge stengt som følge av været.