Støres nye statssekretær hadde Telenor som klient

Telenor bekrefter overfor TV 2 at Kristoffer Thoner er en av konsulentene fra McKinsey som selskapet har hatt inne.

– Telenor bruker fra tid til annen managementkonsulenter på ulike prosjekter, og Kristoffer Thoner er en av konsulentene fra McKinsey som vi har hatt inne sammen med andre, skriver Telenors kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i en epost til TV 2.

Thoner er en av tre nye statssekretærer som fredag ble hentet inn til Statsministerens kontor.

Han kommer fra en stilling som juniorpartner i konsulenthuset McKinsey, der han har vært pålagt taushetsplikt om hvilke klienter han har jobbet med. Som TV 2 kunne melde fredag, har det vært ukjent også for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hvem Thoner har jobbet for hos McKinsey.

Hemmeligholdet har vakt reaksjoner i de politiske miljøene.

Robin Idland Krüger, som er kommunikasjonssjef for McKinsey i Norge, bekrefter forholdet.

– Det er ikke noe poeng for oss i å være tilbakeholdne med informasjon hvis vi ikke må. Vi ønsker å bidra konstruktivt i denne situasjonen og har derfor startet prosessen med å innhente klientsamtykker som kan oppheve Kristoffer Thoners taushetsplikt, skriver Krüger i en epost til TV 2.

– En av dem vi gjennom vår klientdialog har fått et slikt samtykke fra er Telenor. Her har Kristoffer vært en del av et team fra McKinsey, sier han.

Thoner og Krüger var begge politiske journalister i TV 2 før de begynte i McKinsey.

