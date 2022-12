Støres nye spinndoktor hadde Telenor som klient

Statsminister Jonas Gahr Støres nye statssekretær Kristoffer Thoner hadde hemmelig kundeliste hos McKinsey. Nå får TV 2 bekreftet at en av klientene han jobbet for, er Telenor.

Fredag fikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tre nye statssekretærer med på laget.

En av dem er Kristoffer Thoner. Han kommer fra en stilling som juniorpartner i konsulenthuset McKinsey, der han har vært pålagt taushetsplikt om hvilke klienter han har jobbet med.

Som TV 2 kunne melde fredag, har det vært ukjent også for Støre hvem Thoner har løst oppgaver for.

Nå får TV 2 likevel bekreftet at Telenor er en av klientene.

– Telenor bruker fra tid til annen managementkonsulenter på ulike prosjekter, og Kristoffer Thoner er en av konsulentene fra McKinsey som vi har hatt inne sammen med andre, skriver Telenors kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i en epost til TV 2.

KLIENT: Telenor bekrefter at selskapet har brukt konsulenthuset McKinsey, og at Kristoffer Thoner er en av konsulentene der som har jobbet for dem. Thoner begynte fredag som statssekretær ved Statsministerens kontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

McKinsey lover åpenhet

Robin Idland Krüger, som er kommunikasjonssjef for McKinsey i Norge, bekrefter forholdet.

– Det er ikke noe poeng for oss i å være tilbakeholdne med informasjon hvis vi ikke må. Vi ønsker å bidra konstruktivt i denne situasjonen og har derfor startet prosessen med å innhente klientsamtykker som kan oppheve Kristoffer Thoners taushetsplikt, skriver Krüger i en epost.

MEDHJELPER: Kristoffer Thoner jobbet for Jonas Gahr Støre også under valgkampen i 2019. Foto: Carina Johansen / NTB

– En av dem vi gjennom vår klientdialog har fått et slikt samtykke fra er Telenor. Her har Kristoffer vært en del av et team fra McKinsey, sier han.

TV 2 har så langt ikke lyktes i å innhente en kommentar fra Thoner selv.

Thoner og Krüger var for øvrig begge politiske journalister i TV 2 før de begynte i McKinsey.

Thoner har fra før fortalt at han det siste året har vært involvert i arbeid for tre klienter i McKinsey – to i utlandet og én med hovedkontor i Norge. Prosjektene har vært innen medier, underholdning, ehandel og telekom, og prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa.

– Dette er den norske klienten Kristoffer har arbeidet med, bekrefter Krüger.

– Han har også arbeidet med to andre utenlandske klienter. For disse har vi startet prosessen med å innhente samtykker, men fordi dette er utenlandske selskaper forventer vi at det vil ta noe tid. Vi har ikke anledning til å oppheve taushetsplikten uten deres samtykke.

Har vakt politiske reaksjoner

Hemmeligholdet har de siste dagene vakt reaksjoner i de politiske miljøene.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sa tirsdag til TV 2 at åpenhet er viktig for å sikre legitimitet.

– Når en tidligere arbeidstaker blir folkevalgt eller går inn i en politisk rolle, burde de tillate at kundelisten blir åpen for offentligheten, sa Arnstad.

MISFORNØYD: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er en av dem som har presset på for åpenhet om kundelistene til folk som går fra konsulentbransjen til politikken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Også justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland, mente hemmeligholdet var «problematisk».

– Dette kan bidra til å svekke tilliten til regjeringen, sa Unneland.

TV 2 er kjent med at den hemmelige kundelisten også har vakt misnøye i LO.

Støre har for sin del ikke ønsket å legge press på Thoner. Så sent som tirsdag ga statsministeren uttrykk for at han ikke ville utfordre konfidensialitetsavtalen mellom Thoner og McKinsey.

– Jeg kan ikke kreve at han opphever den. Men slik han har forklart arbeidet sitt, finner jeg det uproblematisk i forhold til den jobben han skal gjøre for meg og SMK nå, sa Støre til VG.

Har sendt brev

Etter det TV 2 har fått opplyst, ble det ikke gjort noe formelt framstøt fra Statsministerens kontor (SMK) for å få innsyn i kundelisten – før i dag.

– SMK har i dag sendt brev til McKinsey og bedt om at Kristoffer Thoner som et minimum får adgang til å informere statsministeren, stabssjefen, regjeringsråden og ekspedisjonssjefen i administrativ og konstitusjonell avdeling om hvilke kunder han har arbeidet for i McKinsey, sier statssekretær Kristine Kallset i et skriftlig svar til TV 2.

Fram til tirsdag var holdningen ved Statsministerens kontor at Thoner kunne vurdere sin egen habilitet fra sak til sak.

Nå er vurderingen en annen:

– Det er behov for at flere her på kontoret kan vurdere Kristoffer Thoners habilitet fortløpende. Så mener vi at åpenhet er viktig, så det optimale er at McKinsey offentliggjør kundelisten, sier Kallset.