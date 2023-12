Støres mål: Like god råd som under Erna Solberg

STATSMINISTERBOLIGEN (TV 2): I ti år har Jonas Gahr Støre (63) stått i stormen som Arbeiderpartiets leder. Nå tror statsministeren at norsk økonomi er ved et vendepunkt.

– Jeg tror vi er ved et vendepunktet og at renten skal gå ned igjen, men det er ved det punktet at det gjør hardest og vondest, sier Jonas Gahr Støre.

I en julepyntet stue i Statsministerboligen bak Slottet i Oslo tar Støre imot TV 2 til et intervju om året som snart er over og utsiktene for fremtiden.

Bakgrunnen er dyster: krig i Ukraina og Midtøsten, en galopperende rente og fortsatt stiger prisene på varer og tjenester raskt.

Året det var så bratt

Men Støre er nå optimistisk.

– Det har vært bratt år for nordmenns økonomi i bredt. Folk har opplevd å få dårligere råd fordi prisene har steget mer enn lønningene, og renten kom fra nesten null til høyt. 14 økninger. Det biter på boliglånene og tar ordentlig tak nå.

RØDGRØNN JUL: – Erna hadde vel blå eller sorte julekuler. Jeg synes mine røde på det grønne treet er mer harmonisk, sier Støre.

– Er vi gjennom det verste?

– Jeg håper det.

– Du håper?

– Ja, det er ikke noen oppskrift på det. Grunnene til at vi har fått disse utfordringene er at vi har hatt en pandemi, så har vi fått en krig og en krig til i Midtøsten. Det er en del forhold her som vi ikke råder over. Vi må ha med håp.

Vil gjøre alt for å få ned renten

– Hvilket grunnlag har du for å være optimistisk nå?

– Vi ser jo at prisstigningen avtar. Det ser vi i andre land rundt oss, og det er viktig fordi vi kjøper inn varer fra land rundt oss. Og så er jo budskapet fra Norges Bank at vi er ved rentetoppen, sier Støre, og legger til:

– Jeg ser det er en del økonomer som nå sier renten kan gå ned flere ganger i de to årene som kommer. Det skal vi gjøre alt vi kan for at grunnlaget er lagt for det.

STØRES PRIVATE KONTOR: Rett ved stuen i Statsministerboligen ligger statsministerens private kontor.

– Hva merker du selv til prisstigningen?

– En statsminister i Norge har en lønn som gjør at du ikke kjenner det som et problem i hverdagen. Men jeg ser det jo. Jeg handler mat til min egen husholdning og ser hvordan de prisene på sånne dagligvarer har gått veldig kraftig opp.

Støres mål: Like god råd som under Erna

– Du er halvveis ut i denne stortingsperioden. Folk flest har fått dårligere råd og regjeringen sier den forsøker å kompensere for det. Når det er stortingsvalg om to år, kan folk flest forvente å ha like god råd som de hadde da Erna Solberg gikk av som statsminister i 2021?

– Det er ingen som kan love hva som ligger foran oss i en så uoversiktlig tid som vi har nå. Det vi kan forklare er hva vi jobber mot, hva vi setter inn av krefter for det. Så har vi hatt nå to tøffe år bak oss vi skal hente inn igjen. Jeg er glad for at vi har høy deltakelse i arbeidslivet, lav ledighet, rekordmange nå som jobber. 130.000 flere enn da vi overtok. Men om vi kommer til å ha like god råd i den enkelte familie i 2025 som det var i 2021, det er usikkert.

– Bør ikke det være et mål?

– Det er helt klart et mål.

– Men du kan ikke love å få det til?

– Jeg kan ikke love det. Men jeg kan love at vi gjør alt vi kan for at det skal gå i den retningen, sier Støre.

Ble ikke Stoltenberg

Senest halvannen uke før julaften gikk renten opp. Den 14. rentehevingen på svært kort tid har gitt en styringsrente på 4,5 prosent fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Men sentralbanksjefen kunne jo ha vært en annen. Det kunne ha vært Støres gode venn, nåværende generalsekretær i Nato og tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

– Tenker du fortsatt at Jens Stoltenberg burde vært sentralbanksjef?

– Nå ble det jo ikke det da.

– Er det en lettelse for deg?

– Nei, men jeg kan jo tenke meg at det sikkert ville bli stilt mange spørsmål, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støres private og egenlagde juletrepynt fra 1967.

Julen tilbringer Støre med kona og presten Marit Slagsvold på familiehytta ved Hallingskarvet.

– I vår familie er julen en sterk familietradisjon. Så har det også budskap fra den kristne kulturarv som er til stede i mitt hjem. Nå er ikke kona mi aktivt arbeidende prest, så hun kommer til å være familiemedlem i julen. Men det er også noen fine budskap å ta med seg.

– Hva da?

– Knyttet til den fortellingen det er med Jesus som blir født, håpet som ligger i det. Også kan jeg ikke la være å tenke på at stedet der hvor det skjedde, historisk sett, pågår det en voldsom krig med stor usikkerhet for folk både i Israel og Palestina.

GLØGG I SEKS AKTER: Med gløgg fra Jacobs utvalgte og en mengde tilbehør tilberedte og serverte Jonas Gahr Støre julegløgg til TV 2s utsendte.

Ba folk følge stjernene

En videohilsen Statsministerens kontor publiserte på sine nettsider tidligere i desember vekket oppsikt, blant annet fordi Støre oppfordret folk til «å følge stjernene».

– Jeg tror det kom ut som nærmest en uttalelse fra Statsministerens kontor. Men det var etterspurt hilsener fra statsministeren til forskjellige julearrangementer. Det var der den hørte hjemme.

– Hva mente du med oppfordringen om å følge stjernene?

– Det synes jeg egentlig er et ganske fint bilde. Jeg tenker på de gamle som ferdes over havet i Norge. De styrte etter stjernene. Ikke fordi de skulle dit, men fordi de hadde et eller annet mål de hadde, sier Støre, før han legger ettertenksomt til:

– Vi kan jo la tankene reise litt med det.

Ap-leder i ti år

Til våren har Jonas Gahr Støre vært leder i Arbeiderpartiet i ti år. Dermed er han i ferd med å passere sine tidligere kolleger fra regjering, Stoltenberg som var leder i 12 år og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland som var leder i 11 år.

– Det er ikke sånn at jeg kjenner spesielt på at det er gått ti år. Men jeg tenker på det at 2014 til 2024 er ti år. Det er en stor del av livet mitt. Jeg er ti år eldre enn jeg var for ti år siden, men jeg kjenner at jeg har masse kraft og mer erfaring nå. Det har vært utrolig spennende år, givende, erfart mye, møtt masse spennende mennesker. Det har vært ganske mye dramatikk også, sier Støre.

Det er vanskelig å kritisere Støre for påstanden om at det har vært dramatikk i løpet av det siste tiåret i Arbeiderpartiet.

Bare i året han snart legger bak seg, 2023, har seks statsråder gått av og en hard maktkamp ble utkjempet om hvem som skulle sitte i partiledelsen før landsmøtet i mai.

Kan ikke blidgjøre folk hele tiden

Det å sparke statsråder ut av regjering er også en nødvendighet iblant, sier Støre nå.

– Jeg tror det jeg gjorde i høst, det var også å gi nye folk sjansen. En del av den fornyelsen har vært viktig for oss i Arbeiderpartiet å få til. Jeg står veldig ved det. En riktig avgjørelse.

– Det sies om deg at du har mistet en del venner i partiet som følge av de valgene du har gjort og som har gått utover enkeltpersoner. Føler du deg ensom?

– Nei. Overhodet ikke. Så må du som leder tåle å ta noen valg som kan være omstridte. Hvis du skal være leder og bare blidgjøre folk hele tiden, så tror jeg du gjør en dårlig jobb. Jeg må gjøre det jeg mener er riktig, tenke meg godt om, innhente de vurderingene jeg trenger for å beslutte og så stå for det.

– Du har varslet gjenvalg om to år. Står du fortsatt ved det?

– Ja.

– Hvor lenge ser du for deg å bli sittende?

– Du vet, jeg sitter fullt og helt til jeg ikke gjør det. Det er ikke noen datostempling på det. Du må gi alt her og nå når du er der og ta ansvar for det.

– Erna Solberg skal også fortsette.

– Ser sånn ut, ja.