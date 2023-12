Støres julesnakkis: – First price-nyttårstale

«Det står skrevet i stjernene.»

Slik åpner statsminister Jonas Gahr Støre en fersk julehilsen til det norske folk.

Og han ber oss «følge stjernene» fra Betlehem, gjennom hus og hjem og helt frem til DNs årlige kåring av ledestjerner.





Støre, eller den til enhver tid sittende statsminister, holder som kjent den årlige nyttårstalen.



Du husker sikkert da Erna Solberg havnet utpå med denne uttalelsen og ba oss pent om å sette i gang med formeringen?

– Norge trenger flere barn, sa Solberg i 2019, og satte med det i gang et skred av saker og kommentarer.

Men i år har altså Støre flesket til med en ekstra julehilsen, og behovet forklares på regjeringens nettsider på denne måten.

«Statsministeren får vanligvis forespørsler om videohilsener før jul. Derfor har vi spilt inn en video som kan brukes til dette.»

Retorikeren: – Rar kopi

TV 2 har bedt retoriker Andreas Birger Johansen analysere Støres glade julebudskap.

– Den generelle talen fra Statsministeren til folket får vi jo 1. nyttårsdag, sier han, og legger lite imellom:

– Dette blir en litt rar, forenklet kopi. First price-versjonen, om du vil, sier Johansen.

Han ser ikke helt behovet for julehilsenen, og spør seg hvem publikumet er.

– Jeg har vansker med å se for meg hvem det er som ønsker seg en generisk hilsen fra statsministeren (eller noen andre, for den saks skyld).

– «Hei, folkens! Vi begynner med en videohilsen fra selveste statsministeren! Den er ikke laget til oss, men. Kjør film!»

IKKE IMPONERT: Retoriker Andreas Birger Johansen ber statsministeren jobbe med fremførelsen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han opplever talen som like generell i vendingen som nyttårstalen, bare uten anledningen og innpakningen.

– Her jeg sitter, i et kontorlandskap, ikke pyntet eller klar for høytid, fremstår de generelle betraktningene om stjernene (både bokstavelig og i overført betydning) som svulstige og fjerne.



Johansen har også en høne å plukke med statsministeren hva gjelder fremførelse.

– Jula er jo så full av følelser, og Støre gjør jo rett i å fremføre en tale full av patos. MEN – og det er et stort MEN – følelsene og den emosjonelle appellen må være ekte. Ektefølt, til og med!

Som fagperson har han et klart råd til Støre:

– Hvis du ikke skal gjøre det skikkelig, ikke gjør det. Hvis du ikke har tid til å lese inn en hilsen til publikumet som ber om det, ikke gi dem en generell hilsen som med stor sannsynlighet ikke treffer noen.

– For meg blir dette en «one size – fits none».

Johansen innrømmer å få litt vondt av Støre.

Støre tale «Kjære alle sammen,

Det står skrevet i stjernene. Det var i alle fall det de tre hellige konger eller de tre vise menn brukte som veiviser, da de kom ridende på kameler fra Østen. De lette etter en helt bestemt stall i utkanten av Betlehem, som i dag er en palestinsk by på Vestbredden. Og vi vet at den hendelsen, fødselen, for over to tusen år siden, i stallen – den skulle bli historisk. Alle reiste etter stjernene på den tiden. Også sjøfolk på våre breddegrader. Ja, de var kanskje bedre enn de aller fleste til å navigere etter stjernene. Nå har vi andre metoder. Vi nærmer oss jul, det er mørkt ute, og derfor er lettere å se stjernene. Det er adventstid, med forberedelser, kanskje julebord, presangkjøp, presanglaging, konserter, frivillig arbeid, innkjøp, deling, ettertanke og omtanke. Og dette er en tid med stjerner og pynt. Mange pynter boliger med alt som kan tenkes blinke i mørket, vi rammer inn balkonger, vinduer og dører med lys: Her bor jeg! Og gjerne med den største stjernen midt i vinduet og julestjerne på bordet. Og alt det mens avisene nå på slutten av året skal kåre årets unge ledestjerner, TV-en viser ‘Reisen til julestjernen’ og andre kjære julefilmer, og idretten peker ut sesongens nye stjerner. Gode venner, Jeg vil ønske dere en riktig god jul når den tiden kommer. Og en forventningsfull og fin adventstid nå i desember. Og så har jeg tre ønsker til oss alle, de henger sammen, for på denne tiden av året tenker jeg vi kan si: Vis omsorg, vis raushet og vis nærhet. Vi kan alle være til støtte og hjelp for noen som trenger det. Så se deg rundt. La noen se deg. Og om du kan, følg stjernene.»

– Det ser jo ikke ut som han har lyst til å gjøre dette i det hele tatt.

Teologen: – Omsorg og raushet



I Støres hilsen trekker han veksler på både religion og politikk, og TV 2 har selvsagt satt sin eneste politiske reporter med erfaring fra søndagsskolen, på saken. Nemlig Sofie Prestegård.

Når hun ringer professor i Det nye testamentet og dekan ved Det teologiske fakultet (UiO), Anders Runesson, får hun beskjed om å «buckle up», for nå skal kristendomskunnskapen på prøve.

– Jeg syntes det var en veldig fin tale. Han får fram det som også er det viktigste budskapet til kirken i juletiden, sier Runesson, og utdyper:



– Vis omsorg og raushet.

PÅ JOBB: I mangel på bilde av teologen selv, bruker vi Sofie Prestegård, her mens hun intervjuer Venstre-leder Guri Melby. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Men, statsministeren har gjort en liten, om enn vanlig, feil, påpeker han.

– Han har blandet evangeliene Lukas og Matteus, ifølge Runesson.

Støre viser nemlig til de tre hellige konger som leter etter en stall, men det er ingen hellige konger beskrevet i Lukasevangeliet. Det er det i Matteus, men der er det ingen stall beskrevet.

Klassisk evangelierot, der altså. Og det er julepyntens feil.



– Det er veldig vanlig, fordi vi ser disse julekrybbene der de vise menn er med.

Selv om julebudskapet inneholder både religion og politikk, synes Runesson det fungerer.

– Han kommer tilbake til budskapet om raushet og omsorg i slutten av talen, så det er bra.

Opposisjonen: – Må litt diktanalyse til

På Stortinget har Støre-hilsenen blitt en «snakkis», ifølge Høyre-politikerne Henrik Asheim, Tina Bru og Peter Frølich. Dette er også gjengen bak podkasten «Stortingsrestauranten», der Støres tale ble tema onsdag.

– Talen er så spesiell at videoen umiddelbart fikk meg til å tenke på «deep fakes-tullevideoer» som innimellom dukker opp. Kanskje jeg må ta Støres råd og følge stjernene for klarhet her?, spør Bru TV 2.

– Vi snakket egentlig om at det var litt rart at det kom en tale som snakket om blinkende lys på balkongen og hvor vi bor, og så var det på en måte... ikke noe innhold?, sier Asheim.

«DEEP FAKE?» Høyres stortingsrepresentanter Peter Frølich, Tina Bru og Henrik Asheim synes statsministeren byr på en noe spesiell julehilsen i år. Her med munterhet i studio under innspilling av podkasten «Stortingsrestauranten». Foto: Hans Kristian Torbjørnsen / Høyre

For man lytter jo litt ekstra når statsministeren taler, påpeker han.

– Og så hører man den om igjen og om igjen, og sitter ikke igjen med noe annet enn hyggelige ord om julen. Det er fint det altså, men det er litt overraskende at den kommer på statsministerens hjemmeside to uker før jul.

– Støre er en gjennomført «decent» person, og det er åpenbart et fint budskap i bunn her. Men det må litt «diktanalyse» til, kanskje. For jeg skjønte ikke så veldig mye, for å være ærlig, sier Frølich og ler hjertelig.

Statsministerens kontor: – Generisk

Det har ikke lyktes TV 2 å få et intervju med statsminister Jonas Gahr Støre i dag, fordi han er på offisielt besøk i Japan.

Men kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor (SMK), Anne Kristin Hjukse, svarer det følgende på epost:



«Bakgrunnen for at statsministeren spilte inn denne videoen er at vi har mottatt noen forespørsler om julehilsener. Vekslende statsministre har i mange år spilt inn julehilsener etter forespørsler fra enkeltpersoner, skoler, studiesteder, organisasjoner, bedrifter osv. Det er vanskelig å imøtekomme alle slike henvendelser, og vi har derfor de siste årene spilt inn generiske videoer som tilbys de som tar kontakt.»

Hjukse peker på flere eksempler der tidligere statsministre har gjort det samme, blant annet Erna Solberg (H) og Jens Stoltenberg (Ap).

PÅ TUR: Jonas Gahr Støre er for anledningen i Japan for å bidra til økt samarbeid, særlig innen det grønne skiftet. Men her er han på Stortinget. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Videre skriver hun:

«Henvendelser om videohilsener fra statsministeren kommer inn til Statsministerens kontor via epost, telefon eller brev. Videoene har i varierende grad også blitt publisert på regjeringen.no eller i SMKs sosiale medier-kanaler. Noen ganger også i statsministerens egne sosiale kanaler. Vi gjør som regel det samme, vanligvis på forespørsel og hvis tiden tillater det, ved markeringer av andre religiøse høytider som Id, Rosh Hashana og Diwali i Norge.»