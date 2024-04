Støres Ap-kronprins: – Er ikke naiv når det kommer til makt

– Det har ikke jeg fått med meg.

Slik svarer Jan Christian Vestre når TV 2 spør om hva han synes om at han blir omtalt som kronprins i Arbeiderpartiet.

– Men hva tenker du når folk kaller deg kronprins?

– Jeg tenker ikke så mye over det, svarer Vestre, og rister på hodet.

Forberedt seg i dagevis

TV 2 meldte tirsdag at Vestre hadde sagt seg villig til å påtå seg jobben som helse- og omsorgsminister.



Det skjedde etter at Støre forrige fredag, på en høydramatisk pressekonferanse, besluttet å sparke Ingvild Kjerkol ut av regjeringen da hennes masteroppgave ble felt for forsettlig fusk av nemnda ved Nord universitet.

Denne uken har Vestre vært på offisielt besøk til USAs mest folkerike delstat California. Der startet han forberedelsene til å bli helseminister.

– Jeg forsto jo at det kunne bli en aktuell sak. Jeg må innrømme at jeg hadde med noen helsedokumenter på flyet, som jeg leste i smug da, forteller Vestre.

PÅ BAKROMMET: Jonas Gahr Støre fulgte, sammen med Jan Christian Vestre og statssekretær Kristoffer Thoner, NRKs sending om regjeringsendringene fra bakrommet i Statsministerboligen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Statsministerskolen

I 2012 var Jonas Gahr Støre en superpopulær utenriksminister i regjeringen til Jens Stoltenberg. I september det året valgte Stoltenberg å flytte Støre til Helse- og omsorgsdepartementet i det som ble beskrevet som en statsministerskole.

I Jens Stoltenbergs selvbiografi «Min historie» fra 2016 skriver Stoltenberg at Støre på dette tidspunktet var hans favoritt til å overta som partileder etter ham, men at «han trengte erfaring» fra andre områder enn Utenriksdepartementet.

STATSMINISTERSKOLEN: Daværende statsminister Jens Stoltenberg annonserte på Slottsplassen at Jonas Gahr Støre var hans nye helseminister. Støre overtok da jobben fra Anne-Grethe Strøm-Erichsen (bak til venstre), som samtidig ble forsvarsminister.. Foto: Kyrre Lien

På sin pressekonferanse fredag ettermiddag svarte Støre dette på spørsmål fra TV 2 om han har satt Vestre på en statsministerskole.

– Jeg har sett på Jan Christian over tid hvordan han har innlevelse, empati og engasjement til å kunne ta på seg en så stor oppgave som det å være helseminister er, sa Støre, og legger til:

DEN NYE VINEN: Statssekretær Kristoffer Thoner, statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Cecilie Myrseth, fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss og helseminister Jan Christian Vestre går ned trappen på vei til Støres pressekonferanse om endringene i regjeringen fredag ettermiddag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Egenskapene for å forvalte det, mener jeg, når jeg ser på politikerne jeg har rundt meg, at det har Jan Christian. Også er det en stor og krevende oppgave, som jeg vet krever hardt arbeid. Jeg tror han kommer til å gjøre det arbeidet godt, helt uavhengig av hva som måtte ligge foran ham, sa statsministeren.

– Ingen ambisjoner



Jan Christian Vestre svarer brydd på spørsmålene om han kan være Arbeiderpartiets fremtidige statsminister.

– Når du nå blir helseminister, er dette også en statsministerskole for deg?

– Nei, jeg har ikke ambisjoner om noe sånt. Jeg er opptatt av å gjøre en god jobb som helseminister, sier Vestre.

FORAN SLOTTET: Jan Christian Vestre i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre mens Cecilie Myrseth ser på og statssekretær Kristoffer Thoner ser betenkt ut av bildet etter statsråd på Slottet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Er det andre som har den ambisjonen for deg?

– Det tror jeg ikke er tema her. Jonas setter sammen laget etter hvem han tror kan gjøre en god jobb i de ulike rollene.

– Kan det handle om at du som nestleder trenger å bredde ut profilen?

– Jeg er ikke så opptatt av min profil. Jeg er opptatt av at vi som politikere går på jobb for folk i Norge, og nå er min jobb å sørge for at vi har gode og trygge helse- og omsorgstjenester for alle i Norge, sier Vestre.

STOPPER IKKE: Vestre møtte TV 2 til intervju på utestedet Stopp Pressen, et steinkast fra hans nye arbeidsplass i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Om makt: Ikke naiv

– Er du naiv når det kommer til makt?

– Jeg er ikke naiv når det kommer til maktspørsmål tror jeg. Jeg er ikke så opptatt av det å ha makt på eget initiativ. Jeg er opptatt av å ha innflytelse for å gjennomføre Arbeiderpartiets politikk, sier han, og lister opp det han synes er bra med den.

Denne våren er det ti år siden Jonas Gahr Støre ble partileder i Ap. Vestre er den tredje mannlige nestlederen Støre har etter Trond Giske og Bjørnar Skjæran.

GAMLE KJENTE: Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre møttes i juni 2021, den gangen som partileder i Arbeideiderpartiet og møbeldirektør i Vestre. I dag er Støre statsminister og Vestre helseminister. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Sjefen og jeg jobber godt sammen. Jeg har stor respekt for sjefen. Han er en fremragende statsminister, arbeidsom, gir stor tillit og frihet til sine kollegaer. Han styrer også i vanskelige tider. Han er en sann leder, og akkurat det Norge trenger. Jeg er stolt over å få være del av teamet til Jonas, sier Vestre.

REGJERINGSLUNSJ: Næss, Myrseth, Vestre, Støre og Thoner deltar i lunsj og forberedelser til pressekonferanse i Statsministerboligen sammen med kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse og stabssjef og statssekretær Halvard Ingebrigtsen ved Statsministerens kontor. I bakgrunnen sitter kommunikasjonssjefene Merete Jebsen og Susanne Stephansen i henholdsvis Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Kan han fortsette som partileder lenge, tror du?

– Jonas kan fortsette så lenge han vil. Han er vår beste og fremste tillitsvalgte, sier Vestre.

Litt åpen for Stortinget

Om halvannet år er det stortingsvalg igjen. Vestre har så langt avvist å svare på om han er kandidat til å stille på Oslo Aps stortingsliste. Men i dette intervjuet åpner han døren så vidt på gløtt.

– Det har jeg ikke tatt stilling til enda. Det er også opp til Oslo Arbeiderparti å sette sammen sin nominasjonsliste. Vi får komme tilbake til det spørsmålet, sier han.

I ettermiddag kom Vestre ut på Slottsplassen sammen med Støre (63), sin etterfølger som næringsminister Cecilie Myrseth (39) og den nye fiskeriministeren Marianne Sivertsen Næss (50).

Klinte til

Da fikk han en varm omfavnelse og et jubelkyss fra sin samboer, den tyske arkitekten Viktoria Milentrup (32).

– Det var veldig fint. Jeg er veldig glad i henne. Hun er en stor støttespiller og inspirasjonskilde. Hun gir gode råd på veien. Hun lærer stadig mer norsk, hun er jo tysk, og er stadig mer interessert i norsk politikk.

– Hvordan går familielivet?

– Det går fint. Det er mye jobb, men jeg skal sørge for at det er tid til familie også.

Og Vestre legger ikke skjul på at han kan tenke seg å bli småbarnspappa.

– Det er det ikke bare jeg som bestemmer, for å si det sånn, så det får vi se på. Men det kan jo kanskje tenkes en gang, sier han og ler.