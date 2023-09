Storebroren meiner faren er pedofil

Søskena seier han blei pressa av foreldra til å valdta dei. – Det ville vore ein enklare utveg for meg å vere eit offer, svara den tiltalte storebroren i retten.

– Gjennom heile 20-åra mine har eg levd i eit mareritt. Det har gått frå verre til katastrofe.



Mannen tok fleire gonger til tårene då han fortalde om korleis han har opplevd å bli skulda for å ha valdteke søstera (no 11 år) og broren (no 16 år) gjentekne gongar gjennom fleire år.

Han er omtalt som «storebroren» og er den fjerde og siste tiltalte i den omfattande valdtekts- og incestsaka som involverer to familiar i eit nabolag i ein vestlandskommune.

– Broren min blei tvinga. Det var mamma og pappa som bestemte. Det var to ting vi skulle gjera; det var å seie ja og smile, har veslebroren forklart i tilrettelagde avhøyr, ifølge Bergensavisen.



Alle nektar straffskuld.

DEI INVOLVERTE: Eit foreldrepar og ein storebror er tiltalt for gjentekne valdtekter av dei to yngste barna, heilt sidan 2015 då dei var 8 og 3 år gamle. I tillegg er ein nabomann tiltalt for valdtekter av nabojenta, samt sin eigen son. Foto: May Husby / TV 2

– Ville ha sleppt hatet

Før storebroren starta forklaringa ville han at dei medtiltalte foreldra forlét rettssalen og heller følgde med frå eit anna rom.

Han skalv litt i stemma og hadde tidvis ukontrollerte rykkingar i overkroppen, men gjekk offensivt til verks i sin halvtime lange frie forklaring.

– Frå første dag eg blei sikta har forsvararen min sagt at eg kan forklare meg slik at eg blir eit offer. Om eg vel å støtte forklaringane til søskena mine. Det ville vore ein enklare utveg og det hadde eg sjølvsagt gjort om det var sanninga.

– Og då ville eg fått sympati og nestekjærleik, i staden for hat og risikere fleire år i fengsel. Folk ristar på hovudet når dei ser meg og eg har mista alle venene mine, sa mannen oppløyst i tårer.

Han var open om at han har vurdert å ta sitt eige liv som følge av saka.

Eit viktig poeng for storebroren er altså at han kunne gått frå å vera sikta til å vera fornærma i saka, om det var sant at foreldra pressa han til å valdta søskena sine.

– Du ville nok blitt tiltalt, men det hadde hatt noko å seie for straffutmålinga, kommenterte statsadvokat Ellen Cathrine Greve då ho starta utspørjinga av mannen.



BISTANDSADVOKAT: Beate Hamre bistår dei to søskena i saka mot foreldra og storebroren. Begge barna er i barnevernets omsorg i dag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Trudde «1000 prosent» på veslebroren

Eit heilt sentralt moment i saka er at den tiltalte faren i 50-åra i 2018 vart dømd for å ha lasta ned og delt fleire tusen overgrepsbilete- og videoar av barn.

Det dannar ein viktig bakgrunn for fleire forklaringar i saka. Både mora og storebroren har sagt at saka kom som eit sjokk og vart opplevd som eit stort svik mot resten av familien.

Difor, då faren vart pågripen sommaren 2021 i forbindelse med denne saka, trudde mora på dei yngste barna sine forklaringar om at dei hadde opplevd fysiske overgrep av faren.

Det gjorde også storebroren.

– Eg stolte 1000 prosent på det veslebror sa. Eg fekk dårleg samvit for at eg aldri merka noko på mine søsken. Og eg følte meg som den dårlegaste storebroren nokon gong, som ikkje klarte å beskytte sine søsken, sa mannen.

FORSVARAR: Advokat Alexander Gonzalo Sele forsvarar storebroren i 20-åra. Han har begjært at veslebroren på 16 år må kome i rettsaka og svare på spørsmål frå klienten hans. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Han tok det tungt

Han forklarte at han oppfordra veslebroren til å «fortelje alt som hadde skjedd» då dei møttest saman med tilsette i barnevernet.

Samstundes orka han ikkje høyre veslebroren fortelje om det faren skal ha utsett han for, eller stille han spørsmål om det, fordi han helst ville dei skulle «vera brør for ein gangs skuld» når dei møttest.

Så utvikla saka seg. Då mora vart pågripen og sikta nokre månadar etter faren, byrja han å tvile på søskena sine forklaringar.

– Det var eit hardt slag for veslebroren min at eg ikkje trudde på han når det gjaldt mamma. Eg endra også meining om pappa. Skal eg tru på dette, så må eg tru på alt. Slik eg kjenner mine foreldre er dei heilt uskuldige, sa mannen i retten.

Seinare, i ei barnevernssak i tingretten, tok han foreldra si side og omtala dei som «gode foreldre».



– Etter at eg sa det, vart eg også involvert i denne saka. Då fortel veslebror i avhøyr at også eg har forgripe meg.



Storebroren vart sikta og pågripen i februar 2023, nokre månadar etter at dei tre andre allereie var tiltalt.

Kalla faren pedofil

Den tiltalte faren har sjølv kalla overgrepsskildringane til barna som «ufattelege, perverse og sadistiske».

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve har på si side poengtert at overgrepsskildringane speglar det omfattande og ekstreme overgrepsmaterialet som mannen tidlegare er dømd for å ha lasta ned.

Storebroren var mest prega då Greve stilte spørsmål om den tidlegare dommen mot faren.

– Eg meiner faren min er pedofil. Men det er forskjell på å sjå på bilete og gjera fysiske overgrep, meinte han.

I sin forklaring nekta faren for at han er pedofil.

Han stod fast på at foreldra aldri har forgripe seg på barna. Han nemnde også Bjugn-saka når han snakka om dei tilrettelagde avhøyra av søskena hans.

Foreldra hans meiner barna har blitt påverka til å forklare seg om overgrep.

«Tenner på søstera mi»

I etterforskinga har politiet avdekka internettsøk som mannen har gjort for nokre år tilbake.

Statsadvokaten hadde fleire spørsmål om kvifor han søkte etter ting som «jeg tenner på søstera mi» og andre søkeord som omhandlar sex med søster.

Det forklarte han med at han var ung og pornonettstader han gjekk inn på hadde kategoriar som «stepsister», som han blei nysgjerrig på.



– Eg vil understreke at det aldri er funne overgrepsmateriale hjå meg og ingen chatteloggar som seksualiserer barn. Politiet har gjort ein god jobb der, kommenterte mannen.

I politiavhøyr har han derimot omtalt etterforskarane som «purkesvin som har ei dårleg sak mot han».

Rettssaka held fram neste veke. Over 100 vitne vil bli kalla inn. Først ut er tilsette frå barnevernet.