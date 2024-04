Storebroren krev at dommen blir oppheva

Ein far, ei mor og ein storebror blei før påske dømd for grove valdtekter av dei to yngste barna i familien.

Også ein nabomann vart dømd i den gruoppvekkande saka frå eit nabolag i Ullensvang kommune i Hardanger.

Ganske umiddelbart anka alle fire dommen. Barna har blitt påverka av barnevernet, fått falske minner og/eller overført opplevingar av overgrep på andre enn den faktiske overgriparen, meiner dei.

Men storebroren nøyer seg ikkje berre med å anke dommen på ti års fengsel.

– Han ber om at tingrettsdommen mot han blir oppheva, seier forsvarar Alexander Gonzalo Sele til TV 2.

DEI INVOLVERTE: Alle dei tiltalte blei dømd, men har anka dommane. Nabomannen vart også dømd for valdtekter av dottera til foreldreparet. Foto: Grafikk: May Husby / TV 2

Meiner han ikkje har fått stilla kritiske spørsmål

Bakgrunnen for det drastiske kravet er at mannen meiner Hordaland tingrett gjorde ein alvorleg saksbehandlingsfeil under den fleire månadar lange rettssaka i fjor haust.

– Min klient meiner han ikkje har fått stille veslebroren, hovudvitnet, eigne spørsmål. Heller ikkje då det blei gjort tilrettelagde avhøyr av han under rettsforhandlingane, seier Sele.

I RETTEN: Forsvarar Alexander Gonzalo Sele i retten saman med aktor og statsadvokat Ellen Cathrine Greve. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Forsvararen peikar på at kontradiksjon er ein grunnleggande rett for ein tiltalt i ei straffesak.

Det betyr at retten ikkje kan avgjera ei sak utan at partane har hatt høve til å imøtegå motparten si framstilling av saka.

Det hevdar storebroren altså ikkje har skjedd, heller ikkje i sjølve etterforskinga.

Nytt avhøyr

Og dette fekk han faktisk delvis medhald i under rettssaka.



Sidan veslebroren var fylt 16 år, ville han difor ha offeret til å vitna i retten, slik at han kunne bli stilt fleire motspørsmål om forklaringane.



«Retten er kommet til at hensynet til kontradiksjon gjør at tiltalte skal få anledning til å få stilt disse spørsmålene [ …] Etter en samlet vurdering mener retten at tiltaltes rettigheter etter EMK, Grunnloven og straffeprosessloven er ivaretatt ved at det gjennomføres et supplerende avhør», skreiv dommarane i avgjerda.



Dermed vart det gjennomført eit nytt, tilrettelagd avhøyr av det 16 år gamle offeret under rettssaka.

Men i dette avhøyret meiner storebroren han berre fekk stille spørsmåla som politiet tillot.

Dei kritiske spørsmåla blei sett vekk frå, utan noko sakleg grunn, hevdar han.

Forklaringane avgjerande for dom

I skuldingane mot far, mor og storebror i familievaldtektssaka, er forklaringane til dei to yngste barna i familien heilt avgjerande bevis.

Det finst ingen andre tekniske bevis i saka.

Far og mor var allereie tiltalt i saka, då guten fortalde at også storebroren var med på dei grove overgrepshandlingane. Stort sett gjennom tvang frå foreldra.



I februar 2023 vart storebroren sikta. I juni same år var tiltalen teken ut og i slutten av august var rettssaka i gang.



I dommen merkar tingretten at det er ingenting som tyder på at den no 16 år gamle guten fant på «stadig nye overgrep i de tilrettelagde avhørene».

STOREBROREN: I midten bak, til venstre for sin forsvarar, sat storebroren på tiltalebenken. På raden framfor sat faren (til venstre) og nabomannen saman med sine forsvararar. Foto: Ane Hem / TV 2

Ankesak til hausten

– Det ville vore ein enklare utveg for meg å vera eit offer i denne saka og støtte forklaringane til søskena mine. Det hadde eg sjølvsagt gjort, om det dei har fortald var sanninga i saka, sa storebroren i retten.



– Min klient vart domfelt utifrå ei vurdering av truverda. Når han ikkje har fått sleppe til med eigne spørsmål, blir det difor feil, seier advokat Sele.



Det er sett av tre månadar til ankesaka i Gulating lagmannsrett til hausten.