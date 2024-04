Støre vurderer å sparke Kjerkol etter juksedommen

Etter det TV 2 får opplyst skal Ingvild Kjerkol internt i regjeringen ha argumentert for at hun først må få lese begrunnelsen for vedtaket før hun kan ta en avgjørelse om saken.

TV 2 avslørte torsdag formiddag at Kjerkols masteroppgave fra 2021 er blitt felt for fusk og at den dermed er underkjent.

Venter på begrunnelse

Torsdag ettermiddag hadde Nord universitet fortsatt ikke oversendt begrunnelsen fra Nemnda for studentsaker for hvorfor de har felt Kjerkols masteroppgave for fusk.

Etter det TV 2 forstår kan det drøye til fredag før Kjerkol mottar nemndas begrunnelse.

Støre vil i utgangspunktet vente på begrunnelsen fra nemnda før han tar en beslutning, ifølge TV 2s kilder.

Ap-topper mener Kjerkol må gå

Men han er også under press fra sine egne for å lande en avklaring nå.

TV 2 har snakket med en rekke kilder i Arbeiderpartiet i og utenfor partiets sentralstyre. I sentralstyret er det flere medlemmer som gir uttrykk for overfor TV 2 at deres vurdering er at Kjerkol ikke kan fortsette.

Kildene peker på at det vil være svært krevende for Arbeiderpartiet å ha en statsråd som er felt for juks – en «jukseminister», som én kilde kaller det, men også på at Kjerkols håndtering av saken overfor Nord universitet ikke er til å leve med i fortsettelsen.

TV 2 har avslørt hvordan Kjerkol hyret toppadvokat Marianne Klausen, som selv måtte gå av som leder for Felles klagenemnd etter avsløring i høst, og måten Klausen har gått til angrep på universitetet for at de i det hele tatt undersøkte oppgaven på nytt.

KATT OG MUS: Flere ville ha en uttalelse fra Kjerkol i dag. Her på Stortinget torsdag formiddag. Foto: Christian Roth Christensen / TV2

I mellomtiden må statsminister Støre vurdere hvor lenge han kan la Kjerkol bli sittende mens hun er felt for å ha jukset på en masteroppgave i helseledelse.

En rekke organisasjoner på helsefeltet, deriblant Forskerforbundet, har gått ut og bedt Kjerkol om å gå av etter vedtaket fra Nord universitet.

Ordknapp Kjerkol

Ingvild Kjerkol selv har vært svært ordknapp om konklusjonen fra universitetet. Da hun møtte pressen på vei ut av stortingssalen tidligere torsdag, sa hun dette:



– Jeg kan ikke kommentere en mulig lekkasje til media, sa Kjerkol, før hun la til:

– Jeg kommer ikke til å kommentere noen ting før vi har mottatt konklusjonen fra Nord universitet.

SAMMEN I REGJERING: Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vil du bli sittende som helseminister uansett?

– Det var det jeg hadde å si i dag.

– Hva vil du si om lekkasjen?

– Nei, hva skal man si til det, avsluttet Kjerkol.