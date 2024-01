Støre vil ha Huitfeldt som ambassadør: Venter på grønt lys fra USA

FREDRIKSTAD (TV 2) – Det blir viktigere å ha et politisk nettverk for den som skal være Norges ambassadør til USA, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Regjeringen venter på godkjennelse fra USA for å utnevne Anniken Huitfeldt (Ap) til jobben.

– USA er i en politisk brytningstid, så dette valgåret og årene som kommer er avgjørende for hvor USA orienterer seg og hvordan det påvirker norske interesser. Fra norsk side er det stor oppmerksomhet om dette, politisk og diplomatisk, sier Jonas Gahr Støre.

I dette intervjuet med TV 2 forteller Støre om hvorfor han er engasjert i utnevnelsen av Norges neste ambassadør til USA og hovedstaden Washington D.C.

– Vi har flere kvalifiserte til å ta på seg den viktige jobben. Jeg mener at det politiske nettverket og kontaktskapende arbeidet blir enda viktigere fremover nå, både på grunn av brytningstiden USA er i og fordi vi må bruke mer tid på å jobbe opp mot de politiske prosessene og Kongressen i USA enn mot presidentadministrasjonen, som tidligere, sier Støre.

Vil ha Huitfeldt

Dagens ambassadør Anniken Krutnes skal i august forlate posten og regjeringen jobber i disse dager med å utpeke hennes etterfølger.

Ifølge TV 2s kilder skal Utenriksdepartementet (UD) nå ha gått videre med kandidaturet til Anniken Huitfeldt. Etter det TV 2 forstår holdes Støre løpende orientert om prosessen.

Avtroppende ambassadør for Norge i USA, Anniken Krutnes, har fått i oppgave å overlevere en formell forespørsel til amerikansk UD om de har noen innvendinger mot at Huitfeldt blir utnevnt. På diplomatisk språk omtales dette som en forespørsel om «agrément».

Fra en slik forespørsel blir sendt og til et svar foreligger kan det gå opptil tre måneder, forteller kilder i UD til TV 2.

Neste uke skal utenriksminister Espen Barth Eide til Davos, der også USAs utenriksminister Anthony Blinken skal delta. Det vil være en gylden mulighet for Eide til å nevne ønsket om en rask avklaring.

SE, SÅ BLID!: Nyutnevnt utenriksminister Espen Barth Eide tett sammen med da avtroppende utenriksminister Anniken Huitfeldt 16. oktober 2023 i Utenriksdepartementet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Støre skryter av Huitfeldt

Så snart regjeringen har fått den formelle godkjennelsen fra amerikanerne, vil Huitfeldt bli utnevnt av Kongen i statsråd til ambassadør.

– Jeg kommenterer ikke prosessen, men jeg gir veldig gjerne gode skussmål til Anniken Huitfeldt. Hun er en dyktig politiker med erfaring fra forsvars- og utenrikspolitikken. Hun var en dyktig utenriksminister, sier Jonas Gahr Støre.

– Og dyktig nettverksbygger, kanskje?

– Det også. Ja.

– Blir Anniken Huitfeldt Norges ambassadør til USA?

– Av helt vanlige årsaker, så kommenterer ikke jeg navn når dette ikke er avklart med landet det gjelder og våre hjemlige prosesser, sier Støre.

Søreide brukte måneder på å si nei

Like før jul kunne Dagens Næringsliv avsløre at Støre og utenriksminister Espen Barth Eide vurderte å gi Anniken Huitfeldt denne jobben. Det skjedde etter at de først tilbød jobben til tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som takket nei. TV 2 har fått bekreftet disse opplysningene.

Ifølge TV 2s kilder tok daværende utenriksminister Huitfeldt direkte kontakt med Ine Eriksen Søreide i månedsskiftet juli/august med tilbud om jobben. Søreide brukte deretter fire måneder på å bestemme seg.

Først i midten av november – omtrent samtidig som Høyre-leder Erna Solberg bestemte seg for å ikke gå av som partileder etter aksjeskandalen – valgte Søreide å takke nei til jobben, får TV 2 opplyst.

STOLLEKMESTER: Statsminister Jonas Gahr Støre, her fra NHOs årskonferanse tidligere denne uken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I mellomtiden hadde Støre byttet ut Huitfeldt som utenriksminister med Espen Barth Eide. Etter dette skal ideen ha kommet opp om Huitfeldt selv kunne overta ambassadør-jobben.

Huitfeldt skal selv ha uttrykt overfor Jonas Gahr Støre at hun ønsker jobben, ifølge TV 2s opplysninger.

Kan ikke ta gjenvalg

Dersom Huitfeldt blir utnevnt til ambassadør, får det også implikasjoner for hennes politiske karriere. Valgloven utelukker nemlig «ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet» å stille til valg til Stortinget.

Huitfeldt har fra før av signalisert at hun uansett ikke er aktuell for førsteplassen på Akershus Aps valgliste til neste stortingsvalg. Den plassen er tiltenkt Ap-nestleder Tonje Brenna, fortalte TV 2 i desember.

Jobben som ambassadør til USA er spesielt viktig for Norge, ifølge Støre.

– Alle norske ambassadører er viktige. De er våre diplomatiske øyne og ører, som skal fremme norske interesser i landene de er i. Gitt at USA er et så viktig land i verden og for Norge, så er dette en veldig viktig post for oss.

– Hva forventer du av en norsk ambassadør til USA?

– Ambassadøren er den fremste representanten for Norge i det landet og leder samtidig et stort lag. I USA har vi en stor ambassade, interesser å følge opp i Washington D.C. opp mot administrasjonen i Det hvite hus og mot Kongressen. Det siste har blitt viktigere nå enn før. Det er også viktig å følge opp på delstatsnivå. Det politiske USA er flere kanaler, og den vi har som ambassadør må beherske alle de nivåene. I tillegg skal ambassadøren rådgi regjeringen i hvordan vi skal følge dette opp politisk, sier Støre.

KJENNER HVERANDRE FRA FØR: USAs utenriksminister Anthony Blinken ble tatt imot av daværende utenriksminister Huitfeldt under det uformelle møtet for utenriksministrene i Nato i Oslo i juni i fjor. Foto: Lise Aserud

Støre trekker særskilt frem «politisk forståelse» som en egenskap han ser etter i en ny ambassadør til Washington D.C.

– Hvilke kvaliteter bør den som skal bli ambassadør til USA ha?

– Den må ha god forståelse for diplomatiets spilleregler og håndverk. Og en stor politisk forståelse. Det har vært kjennetegnet for norsk utenrikstjeneste at våre representanter har det. Så er det i USA nå spesielt viktig fordi landet er i en brytningstid, sier Støre.

Har sendt eks-ministre før

Dersom Kongen i statsråd utnevner Huitfeldt til ambassadør til USA vil det ikke være første gang at en tidligere utenriksminister får den diplomatiske prestisjejobben.

– I den tiden jeg har vært i norsk politikk har vi hatt en tidligere utenriksminister som ambassadør: Knut Vollebæk. Vi har også hatt folk med diplomatisk bakgrunn. Alle har gjort en god jobb.

De siste tiårene har det også blitt utnevnt flere ambassadører med bakgrunn som utenriksminister, påpeker Støre:

Thorvald Stoltenberg, Bjørn Tore Godal, Knut Vollebæk, Jan Petersen.

– Det er fordi de har tatt med seg en erfaring fra det politiske og parlamentariske arbeidet i tillegg til at de kjenner godt til utenrikstjenesten, sier Støre.

Verken utenriksminister Espen Barth Eide eller de tidligere utenriksministrene Ine Eriksen Søreide og Anniken Huitfeldt vil kommentere saken.