Støre ut mot Borch: – Hennes feil

MÅ SVARE: Statsministeren må svare for nok en statsrådavgang under hans ledelse. Foto: Jan Helge Rambjør / TV2

STATSMINISTERBOLIGEN (TV 2): Dagen etter at nok en statsråd måtte pakke sakene sine, møtte statsminister Jonas Gahr Støre pressen.

Sandra Borch føyer seg nå inn i den relativt lange listen av statsråder i Støre-regjeringen som har måttet trekke seg på grunn av en skandale.

– Tidenes skandaleregjering, mener FrP-leder Sylvi Listhaug, som selv ikke er fremmed for å stå i stormen.

For hele ni statsråder står nå på Støres liste over avgåtte statsråder, siden han tok over nøklene til statsministerboligen i 2021. Syv statsråder har måttet gå av enten som følge av en skandale, eller med en vanskelig sak i bagasjen.

Fredag var han tydelig på at Borch sin fuskesak, ikke er forenlig med å være statsråd for forskning og høyere utdanning.

– Jeg respekterer derfor hennes beslutning om å gå av, sa statsministeren.

– Trist

Lørdag måtte Støre svare for nok en statsrådavgang under hans ledelse, da han møtte pressen.

– Sandra Borch var tydelig på at dette er hennes feil, og at hun ikke har den tilliten som trengs. Det er en riktig vurdering, sier Støre.

Statsministeren sier at han ble orientert om at Borch ønsket å gå av fredag ettermiddag.

– Det var en trist beskjed.

– Må gå videre

Støre er tydelig på at man ikke kan gardere seg for at enkeltpersoner gjør feil.

– Når det skjer, må vi håndtere dem der og da, fordele og ta ansvar. Også må vi gå videre. Vi har store ting på gang innenfor høyere utdanning, og jobber med mange svært spennende saker, sier han.

Støre sier at det er et mål å ha en ny statsråd på plass allerede tidlig i neste uke.

LEI SEG: Statsministeren la ikke skjul på at han syntes det er leit og beklagelig, men riktig, at Borch går av. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Beklager

Avslutningsvis benytter statsministeren anledningen til å skryte av Borch sin innsats.

– Vi har alltid møtt en samvittighetsfull og hardtarbeidende statsråd. Hun har gjort en god jobb i begge departement. Jeg beklager at dette har skjedd, men det er riktig at hun går av, sier han.

Sandra Borch fikk kun et drøyt halvår i rollen som statsråd for forskning og høyere utdanning. Nordlendingen overtok for Ola Borten Moe, som selv måtte gå etter en alvorlig habilitetssak.

GLADE DAGER: Her kommer Sandra Borch ut på Slottsplassen etter at hun ble utnevnt som forsknings- og høyere utdanningsminister. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Overfor TV 2 utdyper Støre at han liker saker som dette dårlig, og er redd for at det kan svekke tilliten til alle politikere.

– Jeg må legge til grunn at når noen kommer med en grad, så stemmer det. Vi kan ikke gå gjennom eksamensoppgaver som en del av prosedyren på Statsministerens kontor, det har vi ikke forutsetninger for, sier statsministeren.

Klar beskjed

Støre varslet lørdag at han har bedt resten av statsrådene gjennomgå egne masteroppgaver.

– Jeg har sagt til alle statsrådene i dag at det blir oppmerksomhet rundt dette nå. Det har vi allerede sett. Jeg synes ikke det er galt. Hvis det er noen som har noe de vil dele, så må de gjøre det nå.



Støre sier det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å reflektere rundt hvorvidt Borch kan være aktuell for en annen statsrådspost ved en senere anledning.

– Nå skal vi ta godt vare på Sandra. Dette er en stor og dramatisk situasjon for henne. Nå skal hun tilbake til Stortinget.

– Sliten og oppgitt

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud mener Støre ser både oppgitt og sliten ut.

– Det med god grunn. Han står for så vidt i det, og sier det han er nødt til å si. Han understreker at hennes feil er uforenlig med å være forskning- og høyere utdanningsminister. Han sier ikke at det er uforenlig med å være statsråd, og medlem av hans regjering, sier Eriksrud.

Han mener ikke dette nødvendigvis trenger å være avslutningen av Borch sin politiske karriere.

– Men den har fått et ganske kraftig tilbakeslag. Dette er en mørk helg for Sandra Borch.

Eriksrud gir imidlertid Støre skryt for å vektlegge det menneskelige i denne saken.

– Det er en person nå som står i en stor krise, vil jeg tro. Og det er viktig at hun også blir ivaretatt.