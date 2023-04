Støre tok med familien på London-ferie – bodde gratis i ambassaderesidensen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og familie fikk bo i ambassaderesidensen under to private besøk i London. Verdi: 42.021,50 kroner.

PRIVAT FORDEL: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er blitt fordelsbeskattet for et privat opphold sammen med familie på den norske ambassaderesidensen i London. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Datoen er fredag den 13. mai 2022. Stedet er 10 Palace Green ved Kensington Gardens.

Det var her kong Haakon og eksilregjeringen holdt til under annen verdenskrig. I dag er bygningen bolig for ambassadør Wegger Christian Strømmen og representasjonsanlegg for Norge.



Den leies av Utenriksdepartementet for 21 millioner kroner i året og omtales noen ganger som Londons dyreste adresse – med en markedsverdi anslått til over 1,2 milliarder kroner.

10 PALACE GREEN: Den norske ambassaderesidensen i London ligger i et av byens mest eksklusive strøk. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer HISTORISK: Under annen verdenskrig huset 10 Palace Green kong Haakon og den norske eksilregjeringen. Foto: NTB Les mer

Denne fredagen har ambassaderesidensen en overnattingsgjest på besøk: statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han er i utgangspunktet på offisielt besøk i London for å møte politikere og næringsliv.

Men reisen har også en privat del – og statsministeren har med seg både kone, barn og svigerbarn.

Bodde i residensen

TV 2 har i ettertid fått innsyn i Støre lønnsslipper. De viser at statsministeren og familiemedlemmene bodde og spiste i ambassaderesidensen i London – også under den private delen av besøket.

– Det kom i stand som en invitasjon fra ambassadøren, forteller Støre til TV 2.

TAKKET JA: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble invitert av ambassadøren til å overnatte på ambassaderesidensen i London. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Støre sier han har kjent ambassadør Wegger Christian Strømmen i mange år.

– Så da han inviterte meg til å bo hjemme hos ham den helgen, var det noe jeg takket ja til.

– Er det en venn vi snakker om?

– Han er en god kollega gjennom mange år, jeg kjenner ham veldig godt, og jeg setter stor pris på ham. Men det var jo samtidig slik at jeg fulgte regelverket.

Ambassadør Wegger Christian Strømmen bekrefter at invitasjonen kom fra ham.

– Jeg kjenner statsministeren fordi vi har jobbet sammen i mange år, sier Strømmen.

– Jeg inviterte statsministeren og familien fordi det var praktisk og hensiktsmessig for dem å bo i residensen under besøket. Det skjer fra tid til annen at jeg har denne typen gjester.

Innberettet sju måneder senere

Støre og familiemedlemmene overnattet i den delen av bygningen som er residens, ikke i ambassadørens private boligdel.

Dette ble ansett som en «privat fordel mottatt i arbeidsforholdet» for statsministeren, ettersom den private delen av reisen ikke var knyttet til noe oppdrag eller arbeid som statsminister.

– Det er etter regelverket å betrakte som en fordel. Den har jeg da innrapportert og betalt skatt for etter de reglene som gjelder, fastslår Støre.

Det er først i lønnsslippen for desember dette kommer fram – sju måneder etter besøket.

Lønnsslippen inneholder to summer som avviker fra normalen. Den ene er på 27.741,50 kroner og er merket «Privat del reise Lon» i lønnsslippen. Den andre er på 1.780,00 kroner og er merket «Middag London privat».

STILLINGSKODE 9901 STATSMINISTER: Bildet viser et utsnitt av statsminister Jonas Gahr Støres lønnsslipp for desember 2022.

Hva får statsministeren i lønn? Statsministerens lønn kalles formelt ikke lønn, men «godtgjørelse». Statsminister Jonas Gahr Støres årslønn ligger per i dag på 1.869.761 kroner før skatt. Det gir ham en månedlig bruttolønn på 155.813,50 kroner. Han har et skattetrekk som ligger på 44 prosent. Det utbetalte beløpet varierer fra måned til måned. I mars fikk Støre utbetalt 87.212,12 kroner.

Dette er altså ikke penger som er trukket fra Støres lønn, men summer han er fordelsbeskattet av.

Med et forhåndstrekk på 44 prosent er det snakk om nærmere 13.000 kroner ekstra i innbetalt skatt for statsministeren i desember 2022.

Sjekket reglene i forkant

Støre sier han allerede før reisen sjekket grundig om han kunne takke ja til invitasjonen fra ambassadøren.

– Det kunne jeg, men da måtte jeg også innrapportere det, både for meg og for de som bodde med meg, og så måtte jeg betale fordelen gjennom skatten.

I utgangspunktet er det forbudt for statsministeren å motta gaver i forbindelse med arbeidet.

Det er en konsekvens av gaveforbudet for statsansatte, som i 2010 ble utvidet til også å gjelde regjeringen. Innstrammingen kom i kjølvannet av avsløringer i VG om gaver som medlemmer av Stoltenberg-regjeringen hadde tatt imot, inkludert Støre, som den gang valgte å levere fra seg fem tepper han hadde fått i gave fra Afghanistan som utenriksminister.

SJEKKET I FORKANT: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han allerede før besøket i London sjekket om han kunne takke ja til invitasjonen fra ambassadør Wegger Christian Strømmen til å bo i ambassaderesidensen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Med gaver menes ikke bare fysiske gjenstander, men også andre fordeler, som reiser og måltider. Men gaveforbudet rammer ikke de to oppholdene i London, fastholder Statsministerens kontor.

– Gavereglene har som hensikt å hindre utenforstående i å kunne påvirke ansatte og politikere i staten. Det er staten selv som disponerer ambassaderesidensen i London, så det er derfor ikke mottatt noen gave fra utenforstående ved at statsministeren med familie har overnattet der, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse.

TV 2 har snakket med flere jusseksperter om saken. De gir Statsministerens kontor støtte i at regelverket ikke ser ut til å være brutt.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette høres ryddig og kurant ut, sier professor Jan Fridthjof Bernt.

– Men det å ta med familien representerer en fordel som helt riktig skal beskattes.

Hektisk program

Den offisielle delen av Støres besøk i London var preget av et hektisk møteprogram.

Han fløy over kvelden i forveien. Så gikk det slag i slag fra tidlig fredag morgen. Klokka 7.15: pressetreff. Klokka 8.00: frokostmøte med Labours partileder Keir Starmer. Klokka 9.45: rundebordsmøte med Storbritannias næringsminister Kwasi Kwarteng og norske og britiske bedrifter.

Etter rundebordsmøtet gikk turen videre til ikoniske 10 Downing Street, der Støre møtte Storbritannias statsminister Boris Johnson klokka 11.30.

TOPPMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre og Storbritannias statsminister Boris Johnson i 10 Downing Street fredag 13. mai 2022. Foto: Frank Augstein / AP / NTB Les mer TOPPMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre og Storbritannias statsminister Boris Johnson i 10 Downing Street fredag 13. mai 2022. Foto: Frank Augstein / AP / NTB Les mer SØSTERPARTI: Dette bildet er tatt inne på ambassaderesidensen i 10 Palace Green da statsminister Jonas Gahr Støre tok imot søsterpartiet Labours partileder Keir Starmer til et frokostmøte fredag 13. mai i fjor. Foto: Alastair Grant / AP / NTB Les mer

Thank you @BorisJohnson for a fruitful meeting this morning. The UK is without question one of our closest allies, a good neighbour and an important partner in the green transition.



Foto: Hallgeir Vågenes/VG pic.twitter.com/bxbx0mPLYv — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) May 13, 2022

En «god og engasjert samtale», sa Støre da han møtte pressen etterpå.

Så hadde han et lunsjmøte klokka 13.30, før han til slutt møtte Tony Blair klokka 15.00, også disse møtene på den norske residensen.

Etter dette startet den private delen av besøket.

– Det var en anledning for meg til å ta med familien min til London, som jeg tror mange setter pris på, sier Støre.

– Vi fikk gått på musikal, og vi fikk gått tur i park og gjort det som er hyggelig med å være i London. Det var ikke mange timene, men det var en hyggelig avbrekk.

Nytt besøk i juli

De to summene Støre er skattlagt for i desember, beskriver Statsministerens kontor slik:

Beløpet på 27.741,50 kroner er innberetning for fordelen for statsministeren og familie av måltider og overnatting.

Beløpet på 1.780 kroner dreier seg om en middag for statsministeren og familiemedlemmer som også fant sted i residensen.

MÅ SVARE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i intervju med TV 2 om besøket i London. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Men det er ikke alt.

I ettertid har Statsministerens kontor nemlig innrapportert en sum på 7.500 kroner ekstra som ved en feil ble utelatt i desember.

I tillegg er Støre blitt fordelsbeskattet for et privat besøk i London i juli 2022.

Dette besøket framgår ikke av lønnsslippene, noe Statsministerens kontor forklarer med at innmeldingen ble gjort i 2023, men gjelder for skatteåret 2022. Det er innberettet en privat fordel på 5.000 kroner for én overnatting i residensen for Støre og den ene sønnen hans.

Totalt er det dermed snakk om en privat fordel for Støre til en verdi av 42.021,50 kroner for de to besøkene.

Statsministerens kontor la ut

I lønnsslippene kommer det også fram at flybillettene til Støres familiemedlemmer ble kjøpt av Statsministerens kontor.

Statsministerens kontor la da ut for billettene. Summen ble trukket fra Støres lønn fire måneder senere, i september.

Ifølge Hjukse er det ikke vanlig at Statsministerens kontor legger ut for familiemedlemmers reiser. I dette tilfellet ble det gjort for å sikre at statsministeren og familien fikk reise sammen.

– Statsministerens kontor koordinerte også flybestillingen med Politiets sikkerhetstjeneste for å sikre at livvaktene reiste på samme fly, sier Hjukse.

Flybillettene kostet 18.557,50 kroner til sammen. I tillegg ble Støre trukket 996,50 kroner for sin egen flybillett fordi denne ble dyrere på grunn av den private delen av turen.

Han ble også trukket for et servicehonorar på 35 kroner til reisebyrået Egencia.

I ARBEID: Statsminister Jonas Gahr Støre på Stortinget. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Støre vil ikke mene noe om signaleffekten av at han og familien har mottatt disse fordelene privat.

– Jeg har skattet av fordelen etter reglene. Så får folk i gjøre seg opp en oppfatning av det, sier han.

– Men hvordan tror du det ser ut for vanlige nordmenn at du får slike fordeler?

– Jeg blir skattet for det. Det er den regelen som gjelder – du må oppgi dette, og så blir du fordelsbeskattet. Det er regelen, og den jeg har fulgt.