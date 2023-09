Støre til Solberg: – Legg frem all informasjon

– Så lenge det er spørsmål, så bør de besvares.

Det sier Jonas Gahr Støre til TV 2 etter han har holdt tale til landsstyremøte mandag.

Habilitetssakene som har preget sommeren var et av talepunktene til partilederen.

– Det er fortsatt spørsmål

Under talen gikk Støre bort fra manus, og kom med det som kommentator Aslak Eriksrud tolker som et stikk til Høyre-rivalen Erna Solberg.

– Derfor har det handlet om å opplyse sakene, og å stille til ansvar. Det har jeg vært opptatt av som leder at Arbeiderpartiet skal gjøre, og jeg forventer av andre partier og deres leder skal gjøre det samme, sa Støre til landsstyret.



Se Aslak Eriksruds reaksjon i videoen under:

Støre gjør det klart at han forventer at Solberg svarer på de spørsmålene som kommer, både fra Stortinget og mediene.

– Jeg registrerer at det fortsatt er spørsmål som stilles knyttet til omfang og detaljer i saken. Jeg tenker det er klokt av Solberg å svare på det, sier han til TV 2.



Det har vist seg at aksjelisten som Erna Solberg la frem på pressekonferansen fredag 15. september inneholder flere mangler. Høyre vil ikke lage en ny og korrekt liste.

– Ting bør være korrekt, og de bør være opplysende. Jeg velger å si «legg fram all informasjon.» Det er viktig i en sånn sak, sier Støre til TV 2.



LEGG FRAM ALT: Jonas Gahr Støre med klar beskjed til Erna Solberg. Her med partisekretær Kjersti Stenseng på Arbeiderpartiets landsstyremøte. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Føler på det



Det har vært flere habilitetssaker også for Arbeiderpartiet. Blant annet Anniken Huitfeldt, som innrømte å ha vært inhabil etter at ektemannen hadde kjøpt aksjer i Kongsberggruppen.

– Ser du noen likheter med Solbergs sak og Anniken Huitfeldt?



– Alle saker har sin egen karakter, og jeg mener at saken til Huitfeldt er grundig opplyst.



Nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna har også vært i et habilitetskluss. Under talen sa Jonas Gahr Støre at habilitetsrotet har fjernet fokuset fra politikken, og kan ha vært en av grunnene til at Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg.

NESTLEDERE: Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er Arbeiderpartiets nestledere. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg føler jo på det. Jeg har gjort feil som statsråd, og feil gjør at vi forstyrrer dagsorden. Vi vil diskutere politikk og ikke feilene. Det er nok sant det som Jonas sier, sier Brenna til TV 2.



Hun er tydelig på at hun har lagt alle kortene på bordet, og at det er noe av det viktigste en politiker gjør når de gjør feil.

– Jeg ser at det stilles stadig nye spørsmål om saken. Da tenker jeg at saken ikke er fullt ut belyst. Det er Erna Solbergs ansvar, og så håper jeg jo at hun vil bidra til det etter beste evne, slik at alle ubesvarte spørsmål får svar.