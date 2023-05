FOLKETS HUS (TV 2): Jonas Gahr Støre avviser at hans eget parti er i krise. I statsministerens tale til landsmøtet sammenlignet han Ap med et slitesterkt ekteskap.

– Ekte kjærlighet er aldri helt enkelt. Men kjære venner, ekte kjærlighet kan vare livet ut.

Det var en beveget Jonas Gahr Støre som talte til Aps landsmøte torsdag – til partiet han omtaler som et «slitesterkt ekteskap».

– Hvis vi plasserer partiene fra forelskelse på den ene siden til godt etablert på den andre siden, så er ikke Arbeiderpartiet en vårflørt, sa Støre til humring fra salen.

– Ikke kødd med arbeidslinja

De siste dagene har debatten om den såkalte «arbeidslinja» rast. Den er ventet å bli en av de mest betente på landsmøtet.

Ideen om arbeidslinja dreier seg om at det skal lønne seg å jobbe, men den blir kritisert for å ikke ta hensyn til dem som ikke kan det. Foran landsmøtet har LO tatt arbeidslinja i forsvar, mens SV-leder Kirsti Bergstø har bedt regjeringen om å fjerne den.

– I debatten om arbeidslinja ser vi også et engasjement for de som ikke kan stå i arbeid. Og som i dyrtid blir hardest rammet. Den bekymringen deler jeg, sa Støre.

Han fortsatte med å understreke at usosiale kutt, ikke er arbeidslinja. Ei heller er det å holde trygder og stønader lave, det.

– Arbeidslinja handler ikke om å straffe folk som ikke kan stå i jobb.

Men det er et gryende opprør fra grasrota i Ap, som krever høyere trygder og rausere sosiale ytelser.

Med en tydelig beskjed til eget parti, sa Støre:

– Ikke kødd med arbeidslinja!

BETENT: En rekke delegater ønsker høyere trygder og rausere ytelser, men ifølge Støre er det ikke aktuelt å skrote arbeidslinja. Foto: Torstein Wold / TV 2

Krisebeskrivelser

Selv om Støre ikke vil beskrive situasjonen i eget parti som en krise, var det ikke mangel på krisebeskrivelser i talen.

Krigen i Ukraina, inflasjon, stigende priser og stigende rente. Torsdag satt sentralbanken renta ytterligere opp, og boligprisene stiger følgelig.



– Da vi tok over i oktober 2021, fulle av forventninger, møtte vi nesten umiddelbart stigende smittetall og stigende strømpriser, sa Støre og fortsatte:

– Så inn i 2022 kom krigen i Europa med all sin brutalitet. Prisene på matvarer og nesten alt annet vi trenger gikk opp.

Om under et halvt år er det kommunevalg, og Arbeiderpartiet kan styre mot tidenes dårligste valg, ifølge TV 2s kommunebarometer.

– Dårlige målinger handler om velgernes tillit til oss – og tillit, det er ikke noe vi abonnerer på.

– Vi skal vedta ny politikk, vi skal samles om dyktige kandidater og ordførere. Vi skal velge en ledelse for fremtiden, og sette kursen for en intens valgkamp. Der skal vi vinne – ikke bare ett, men flere hundre valg – over hele landet, sa Støre fra talerstolen.

BEVEGET: Jonas Gahr Støre var tydelig rørt da han tok ordet fra talerstolen. Foto: Heiko Junge / NTB

Landsmøtetalen er også tid for introspeksjon, og Støre startet med seg selv.



– Hvordan står det til med Arbeiderpartiet? Og noen spør: hvordan går det egentlig med statsministeren? Er han ikke litt gråere i det håret han har igjen?, sa Støre og la til:

– Det er uenighet om mye, men dere – ikke om det, sa han til stor latter fra salen.

ÅPNING: Artisten Dagny åpnet landsmøtet, og gjorde en heltmodig innsats for allsang. Foto: Torstein Wold / TV 2

Like muligheter

Støre brukte en god del av talen på å snakke om de yngste blant oss.

– En virkelig stor oppgave vi har foran oss, er å gi alle barn like muligheter.

Statsministeren beskrev en norsk skole med forbedringspotensial.

– Skjermbruken har gått opp. Leseferdighetene har gått ned. Fraværet har gått opp. Motivasjonen har gått ned. Psykiske plager har gått opp. Trivselen har gått ned. Andelen elever som ikke får karakter i fagene har gått opp. Søkingen til lærerutdanningen har gått ned.

Videre viste han til kunnskapsminister Tonje Brennas arbeid med å starte innsats rettet mot barn tidlig, allerede i barnehagen.

Blant tiltakene som ble trukket frem, var antallet barnehagelærere i barnehagen.

– Og derfor vil regjeringen, innen 2030, at mer enn 8 av 10 ansatte i alle norske barnehager være barnehagelærere eller fagarbeidere.



Intern uro



300 Arbeiderparti-delegater skal diskutere og vedta ny politikk i Oslo kongressenter de neste tre dagene.



PÅ PLASS: Tana-ordfører Helga Pedersen ble omfavnet av partikolleger. Hun trakk sitt kandidatur som partisekretær på søndag. Foto: Torstein Wold / TV 2

Opptrappingen til landsmøtet har vært preget av intern uro og personstrid. Støres telefonsamtale til Tana-ordfører Helga Pedersen, som resulterte i at hun trakk sitt kandidatur som partisekretær, har blitt heftig kritisert.



Fredag skal landsmøtet velge ny ledelse. Valgkomiteen har innstilt på Jonas Gahr Støre som partileder, Kjersti Stenseng som partisekretær, og statsrådene Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere.

GJENVALG: Fredag skal Ap velge ny ledelse. Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg for Støre og for partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Torstein Wold / TV 2

Sviktende oppslutning

De siste åtte månedene har Arbeiderpartiet ligget under den symboltunge grensen på 20 prosents oppslutning. I TV 2s ferske stortingsmåling får «ørnen i norsk politikk» en oppslutning på 19,8 prosent.

Og på kommunebarometeret ligger de i mai 4 prosentpoeng under det katastrofale valgresultatet i 2019, med 20,9 prosent.

Arbeiderpartiet avholder sitt 69. ordinære landsmøte 4.-6. mai på Oslo kongressenter.

Saken oppdateres!