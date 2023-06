Støre takket nei – Solberg får i stedet dele ut populær pris

STØTTER FAGARBEIDER: Ap-toppene Tonje Brenna og Raymond Johansen stiller opp for få mer fokus på fagarbeidere. Skiltet markerer at takket være håndverkere er alt i stand. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ap-toppene Raymond Johansen og Tonje Brenna slår et slag for fagarbeidere. Høyres Erna Solberg stiller også opp og deler ut prisen til Norges Hyggeligste Håndverker, men hun var ikke førstevalget.

Denne uken passerer tusenvis av folk i Oslo et lite blått skilt, med påskriften «I STAND».

– Det er ment som en påminnelse om hvor viktige håndverkerne er, som sørger for at landet vårt i stand, forteller prosjektleder Benjamin Husstad-Nedberg i Norges Hyggeligste Håndverker.

Nordmenn er sterkt engasjert i håndverkere, ikke minst fordi det pusses opp i hus og hjem over en lav sko, og det er kommet inn 2.000 nominasjoner til den populære kåringen.

Nærmere 100.000 mennesker har så langt stemt på sin favoritt i de ulike kategoriene, blant annet beste elektriker, maler og rørlegger.

Bakgrunnen for kåringen er dyster. Ifølge regjeringen trengs det 90.000 nye fagarbeidere innen 2035.



HYLLER HÅNDVERKERE: Benjamin Husstad-Nedberg er prosjektleder Norges Hyggeligste Håndverker Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det jo en skrikende mangel på håndverker i Norge, og vi er derfor helt avhengige av å løfte bransjens omdømme for å styrke rekrutteringen til yrkesfagene. Da synes vi det er veldig viktig å fokusere på de gode historiene, de positive rollemodellene, for vi tror det er det som engasjerer og inspirerer ungdom, sier prosjektlederen.



Stolt over rørleggerbakgrunn

Det er sjuende gang fagarbeidere blir hyllet på denne måten, og for håndverksbransjen, som står bak kåringen, er det viktig å få politikerne med på laget.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen og Aps nestleder og kunnskapsminister, Tonje Brenna, snakker seg enda varmere i tropesommeren i Oslo.

– Det er så bra at vi får vist fram hva håndverkere og bransjen kan være i stand, sånn at flere unge mennesker får lyst til å bli håndverker i fremtiden, så jeg heier veldig på denne kampanjen, sier Aps kunnskapsminister Tonje Brenna til TV 2.



– Alt er i stand her, sier partifelle og byrådsleder Raymond Johansen til folk som går forbi skiltet og Ap-politikerne på gangbroen mellom Sukkerbiten og Sørenga i Oslo.

Han er selv utdannet rørlegger, men valgte det politiske håndverket i stedet.

– Ja, jeg kan ikke skryte, akkurat, jeg sluttet som rørlegger i 1991. Det er et flott fag, men det var ikke den livsveien jeg valgte, og det ble ikke mitt liv. Men jeg har nå den bakgrunnen, som jeg er veldig stolt av, og mange gode kollegaer som har hatt fantastisk fine liv som rørleggere, sier han.

– Tjent mye penger har de gjort også, legger Johansen til.



Oslo ligger på bunnen i Norge når det gjelder andelen elever som tar yrkesfag, men nå lover byrådslederen å ta skjeen i en annen hånd.

RØRLEGGER: Raymond Johansen er stolt av sin bakgrunn som rørlegger, men valgte et liv som politiker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det påhviler oss et enormt ansvar for å få flere til å velge en fagutdanning. Vi kan ikke regne med at vi kan gjøre oss helt avhengig av fagarbeidere fra andre land, at de skal komme hit. Det kommer en gjenoppbygging av Ukraina som vil også kreve enormt mange fagarbeidere, så vi må ta et større ansvar selv, sier Johansen.



Kunnskapsministeren har klare ambisjoner om en kraftig styrking av yrkesfagene, og understreker betydningen av samarbeid.



– Det nesten en milliard kroner i satsing på yrkesfag i inneværende nasjonalbudsjett, og nå satser Oslo og Raymond også tungt på yrkesfag her i byen, så vi får utdannet flere fagarbeidere. Det viser at når staten gjør sitt, og man gjør en del lokalt, så blir det veldig, veldig bra til sammen, sier Brenna.



– Tenk det å få en jobb og en lønn, og ikke legge deg opp noe særlig studiegjeld. Og ha masse muligheter, også, å gå videre hvis du ønsker det, sier Johansen.



Støre måtte takke nei

Prosjektet Norges Hyggeligste Håndverker har tro på at omdømmet til håndverkerne blir styrket gjennom kåringen og utdelingen av prisen, som skjer 23. september.

Da skal Høyres leder Erna Solberg dele ut hovedprisen.

– Har dere bedt henne om å dele ut prisen fordi dere tror Høyre blir valgvinner i høst?



– Nei, det har faktisk ingen ting med det å gjøre. Det har mest med å gjøre at vi spør de mest kjente personene vi kan, og de som sier ja, de får lov til å dele ut pris uavhengig av fargepaletten, sier prosjektleder Husstad-Nedberg.

– Var Erna Solberg den første dere spurte?

– Vi spurte statsministeren først, men det er noe med den posisjonen, at han ikke kan gjøre hva som helst, så da var Erna et godt andre valg, sier Husstad-Nedberg fornøyd.

Prisutdelingen skjer under FNs høynivåuke til høsten, der krigen i Ukraina er blant spørsmålene som drøftes, og etter det TV 2 kjenner til, måtte Støre holde av perioden til den viktige internasjonale FN-samlingen.

Brenna bøyer seg ned og studerer skiltet I STAND nærmere. Meningen er at folk skal stusse litt, og stoppe opp, lese teksten og tenke seg om.

– Har politikerne noe å lære av dette prosjektet?



BESKJEDENT SKILT: Kunnskapsminister Tonje Brenna heier på Norges Hyggeligste Håndverker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg tror mange har noe å lære av å ha en positiv inngang, og tenke at det er mulig å forandre ting gjennom å vise fram hvor bra ting kan gjøres, sier Brenna.