Støre støtter Haaland:

LYSKESTREKK: Statsminister Jonas Gahr Støre måtte gå av banen under verdikampen i fotball på Ekebergsletta - med en solid lyskestrekk. Nå er han urolig for Haaland på landslaget. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tirsdag kom sjokknyheten om at superspiss Haaland forlater den norske landslagssamlingen på grunn av en skade. Følgelig vil han ikke være tilgjengelig til de viktige bortekampene mot Spania og Georgia i EM-kvaliken.

Det er et stort tap for det norske mannskapet, ettersom jærbuen er den mestscorende herrespilleren i Europa denne sesongen. Skadesjokket omtales som landslagssjef Ståle Solbakkens «verste mareritt».

Urolig Støre

Statsminister Støre er også urolig etter skadenyhetene. Og han vet hva det dreier seg om. Støre fikk selv en lyskeskade under en kjendiskamp under Norway cup i fjor, noe som resulterte i turneringens mest mislykkede straffespark.

Onsdag møtte TV 2 Jonas Gahr Støre etter Stortingets spørretime. Slik kommenterte han lyskeproblemene til fotballandslagets fremste scoringsmaskin:

– Jeg er enig med paven som sa at av alle uviktige ting så er fotball det viktigste. Så jeg er jo veldig urolig for den skaden.

Støre er selv en ivrig fotballspiller, på amatørnivå og på AUF-leiren på Utøya. Samtidig følger han godt med på Premier League. Han har tro på landslaget selv uten Haaland, spesielt ettersom Arsenal-kaptein Martin Ødegaard også har levert varene denne sesongen.

– Kapteinen på det laget som leder den engelske Premier League er kaptein på Norge, så vi har en del å stille opp med.

Snakker av erfaring

Og statsministeren vet hva han snakker om når det gjelder skadeproblematikken. Da Støre skulle ekspedere et straffespark i kjendiskampen i Norway cup i fjor, smalt det høyt oppe i låret.

– TV 2 sitter på klipp av hva en spiller kan levere hvis han har lyskeskade når det gjelder å ta straffe. Jeg sier ikke mer enn det. Og det går dårlig, innrømmer Støre.

Se det mislykkede straffesparket i videoen under:

Han mener det er godt at Haaland står over mot Spania og Georgia, og dermed slipper å ta straffe som nesten ikke kommer frem til mål.

– Jeg har jo hatt det, og har blitt filmet. Jeg håper han blir raskt frisk, så vi kan se store scoringer, sier statsministeren.

Det hører med til historien at Støre gikk til en privat klinikk for å få en vurdering av Norway-Cup-skaden, som han for øvrig punget ut 1700 kroner for konsultasjonen.