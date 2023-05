Støre stilt til veggs om økt oljepengebruk

– Hva er det som gjør at det nå er grunnlag for å bruke mer oljepenger? Er det en lavere prisvekst, en annen konjunktur? spurte Høyre-leder Erna Solberg i spørretimen onsdag.

– Hva er grunnlaget for at det å holde igjen ikke lenger er et budskap i den økonomiske politikken? fortsatte hun.

Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet at de vil øke oljepengebruken i revidert statsbudsjett, som legges fram torsdag. Regjeringen vil ha mer ressurser til blant annet politi, Forsvaret og sykehusene for å kompensere for økt prisstigning. Men den vil ikke foreslå å øke skatter og avgifter. Da gjenstår å hente ut mer fra oljefondet.

– Annet budskap

Solberg viste til at regjeringens hovedbudskap var et annet da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober i fjor. Den gang mente regjeringen at å bruke mer oljepenger ville skape nye problemer. Det ville bidra til at lønns- og prisveksten holder seg så høy at Norges Bank ville måtte øke renta mer og raskere enn nødvendig.

Med et stikk til regjeringen sa Solberg at man nesten kan kalle budsjettet «reversert statsbudsjett». Ikke bare har regjeringen reversert politiske beslutninger fra forrige regjering.

– Nå er det tydelig tegn på at man vil reversere egen politikk fra i høst, sa hun.

Tidligere statsminister Erna Solberg (Høyre) og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under Stortingets muntlige spørretime onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Må dekke inn økte kostnader

Støre viste til at pris- og lønnsstigning var høyere enn forutsatt i fjor. Allerede da statsbudsjettet ble lagt fram, gjorde regjeringen det klart at det heftet usikkerhet ved tallene knyttet til prisstigning.

– Det vi kommer til å legge fram om oljepengebruk er knyttet til utgifter Norge må dekke inn, sa Støre.

– Det er viktige offentlige tjenester som ivaretar velferden til folk. Der skal vi kompensere for prisøkning, sa han.

Han viste til at regjeringens budsjett var stramt, og at både prosjekter og valgløfter er satt på vent.

Samtidig er det kommet til store utgifter, blant annet gjennom at Norge tar imot flyktninger fra Ukraina og bistanden til våpen og gjenoppbygging av landet.

– Pris- og lønnskompensasjon, bare det i seg selv er et stort løft som vi skal gjøre på en ansvarlig måte, sa Støre.