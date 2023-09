Støre sier nei til majones på Grandiosa

– Majones på grandis?

Det er valgkampens mest virale politikerspørsmål på Tiktok. Og nå svarer også statsministeren:

– Jeg er helt åpen for at det er lov for dem som vil. Men spør du meg, så sier jeg nei takk, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Mens Høyre-leder Erna Solberg har vært aktiv på Tiktok i sommer, har Støre holdt seg utenfor den noe omstridte videotjenesten.

GRANDIS: Høyre-leder Erna Solberg har vært tydelig på sine matpreferanser i valgkampen og sier nei til majones på grandis. Her spiser hun grandiosa da hun besøkte pizzafabrikken på Stranda. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Solbergs mest virale video har over 850.000 visninger. Der svarer hun en av sine følgere om hvorvidt det er innafor med majones på grandis.

– Absolutt pass til majo på grandis, sier Solberg i den korte videoen.

Dermed er det tverrpolitisk enighet om den saken.

Taco-spørsmål

NTB har påtatt seg oppgaven med å videreformidle spørsmålene fra noen av Solbergs mest populære Tiktok-videoer til Støre for å se om de to politiske rivalene skiller seg i svarene.



– Ketsjup på taco?

Solbergs tydelige nei-svar har 280.000 visninger. Støre er enig:

– Det finnes så mye annet godt på taco at der sier jeg nei, sier Støre.

Velger å stå utenfor

Tirsdag var statsministeren på rundreise i Sarpsborg, Horten, Larvik og Skien.

NEI TAKK: : Det viser seg at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg kan enes om matpreferanser. Begge partilederne sier nemlig nei takk til majones på grandis. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Han kunne presentere kutt i barnehageprisene med 1000 kroner i måneden fra august neste år.

Men noen Tiktok-video om nyheten fra statsministeren, ble det ikke.

– Jeg mener jo at Arbeiderpartiet bør være til stede på alle de plattformene der folk er. Tiktok har vært et omstridt sted, så vi har til nå valgt å ikke være der som parti. AUF er der, og jeg har vært med på en del innslag med dem, sier Støre.

Men Støre utelukker ikke at han oppretter en Tiktok-konto i framtiden.

– Dette får vi oppsummere og gjøre en vurdering av. Men i denne valgkampen har jeg ikke vært på Tiktok.

– Hva tenker du om at det er mange unge du dermed ikke når ut til?

– Det er noe vi må ta stilling til. Jeg er opptatt av å nå de unge, at vi får snakket om politikk og saker som er viktige for dem, sier Støre,

Rom for skolepolitikk

Ikke alle videoene på Tiktok handler om pizza, taco og andre lettbeinte temaer. Ungdomspolitikernes mest sette videoer tar blant annet opp temaer som både skatt, abort og skolepolitikk.

POPULÆRT SPØRSMÅL: Statsminister Støre svarer også på spørsmål fra en av Høyre-lederens mest populære videoer. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Også blant Høyre-lederens mest populære videoer ligger et spørsmål om «Lekser på skolen?».

– Høyre er for at skolene skal ha lov til å gi lekser. Og så tror vi det er viktig å øve. Vi mener at skolene skal være kloke når de lager lekser, derfor er vi for leksevennlige skoler, svarer Solberg i sin Tiktok-video.

Her er avstanden til Arbeiderpartiet kanskje noe større enn i matveien:

– Mest mulig lekser på skolen, hvor eleven kan få god faglig hjelp til å løse oppgaven, svarer Støre.

Koser seg med kebab

Tilbake til mat.

På statsministerens meny tirsdag sto rekesmørbrød på Horten Sjømilitære Samfunn til lunsj og kebab på Gulset Grill og Pizza i Skien til middag.

Støre beskriver sitt forhold til kebab slik:

– Fra tiden med tre gutter i kostholdet så var bilturer til Bislet Kebab et jevnlig høydepunkt, hvor vi kjøpte kebab og hadde med hjem. Det er en stund sin sist. Så når jeg nå skal til Skien på et anbefalt kebabsted, så gleder jeg meg, sier han.

– Hva liker du å ha på pizzaen din når du lager den selv?

– Det er ganske enkelt egentlig. Jeg tenker skinke, ganske sterk saus og ost.

– Ikke ananas?

– Ikke ananas. For det mener jeg er søtt og bløtt, og bryter med pizzaen, som helst bør være sprø.