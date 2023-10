Store prisforskjeller: – Betydelige besparelser

Hvor nøye er du i butikken når du handler?

TV 2 har sett flere eksempler på priser hos lavpriskjedene som viser det kan lønne seg å stoppe opp og ta en kjapp hoderegning.

Kjedens egne merkevarer (EMV) skal være billigst. Men er du ikke nøye, kan du tape penger.

Små forskjeller i ingredienslisten øker prisen betydelig. Lignende produkter har nesten dobbel pris.

Det kan lønne seg å kjøpe små pakninger i stedet for større.

EMV: Hos Coop kan du spare over ti kroner på å velge Xtra fremfor Coop-juice. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Detaljer kan koste deg mye

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, er overrasket over funnene.



– Når man har stram økonomi og matbudsjettet er stort og kan velte økonomien, kan det være lurt å sette av litt tid når man i butikken. Her kan man gjøre betydelige besparelser, sier hun.

Det er særlig én ting hun mener man bør være obs på: kiloprisen.

TACO: Velger du «medium», sparer du ti kroner. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

For eksempel viser TV 2s pristest:

Axa Müsli blåbær er nesten dobbel så dyr Axa Müsli frukt.

Eldorado basmatiris koster mer enn Eldorado jasminris.

Hos Rema 1000 og Coop Extra er deres egne laksefilet uten skinn dyrere enn filetene med skinn.

Rema 1000 sin tacosaus med styrke «hot» er dobbelt så dyr som tacosaus med styrke «medium».

SJEKK: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, ber forbrukerne om å være obs på hyllepriser. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dagligvarekjedene sier dette har naturlige forklaringer. Les mer hva Rema 1000, Coop og Kiwi svarer lenger ned i saken.

– Det kan være fristende å gå for det vante. Her bør man vurdere om det er verdt å betale den prisforskjellen som er på disse varene. For, her er det store forskjeller, sier Incedursun til TV 2.

– Butikkenes triks



Bent Sofus Tranøy sier at forbrukerne har en forventning om at EMV klart skal være billigst.

– Hvis det blir et mønster over tid, der EMV er dyrere enn andre merkevarer, slår det beina på argumentasjonen om at EMV er til forbrukernes beste.

EKSPERT: Bent Sofus Tranøy satt i Matkjedeutvalget som utredet maktposisjonen til dagligvarekjedene tilbake i 2011. Foto: Høgskolen i Innlandet

Han er professoren ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania



Tranøy forteller at vi går på autopilot når vi er i butikken og analyserer ikke alle valgene vi gjør.

– Butikkene har et pågående spill og all prising har en baktanke.

Professoren påpeker at de billigste prisene er for å lokke deg inn til butikken.

– Når du først er inne i butikken, handler det om å vri mest mulig penger fra deg. Et triks kan da være å sette opp prisen på EMV og ta større kilopris på store pakker.

Kiwi setter ned prisen

Rema 1000, Coop og Kiwi sier at flere av produktene TV 2 har med i saken, ikke er sammenlignbare.



Kiwi sier at som hovedregelen er First Price-produkter det billigste alternativet i butikken.



– I perioder kan merkevarene være ekstra presset i pris, som følge av for eksempel kampanjer i markedet eller sesong, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin.

Hun påpeker at sjokoladepålegg, smårettskinke og Universal spray, så har merkevaren vært presset ned.

– Her har vi nå valgt å justere ned prisen på alternativet fra First Price, så det er billigst, sier hun til TV 2.

PRISFORSKJELL: Det er stor prisforskjell mellom jasminris og basmatiris. Kiwi sier det er en kampanje i markedet på jasminris denne uken, derfor har denne en lavere pris enn normalt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sier det er høy konkurranse

Coop sier at Xtra-merket er deres billigste alternativ – noe som er tilfelle i TV 2s pristest.

Rema 1000 sier de har egne merkevarer for å kunne tilby kundene unike produkter som du bare får kjeden.



– Hovedårsaken til prisforskjellene er den høye konkurransen mellom lavpriskjedene som fører til kunstig lave priser på noen varer i tillegg til at det er en forskjell på resept, kvalitet og innkjøpspris, sier kategori- og innkjøpsdirektør Lise Aarnes til TV 2.