Støre ønsker debatt om partiledelsen velkommen: – Inne i et godt spor

Samtidig brukte han årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti til å hylle nestlederkandidat Hadia Tajik.

Støre brukte talen han holdt til årsmøtet i Rogaland Ap, til å understreke at ingen i ledelsen automatisk kan få gjenvalg.

– Ingen har abonnement på en valgt posisjon. Alle er på valg, sa Støre i talen.

Den siste uken har debatten rast i Arbeiderpartiet om hvem som bør utgjøre partiledelsen etter landsmøtet i mai.

BER OM GJENVALG: Alle de tre i Ap-ledelsen, leder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran, har gått ut i mediene og bedt om å få gjenvalg på partiets landsmøte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tirsdag gikk Hamar Ap og leder Hilde Nyutstumoen ut på TV 2 og forlangte at partisekretær Kjersti Stenseng skal byttes ut etter at hun har hatt jobben i åtte år.

Fredag fikk hun støtte fra sin partikollega i samme fylke, ordfører Arne Fossmo i Ringebu.

– Stenseng og Skjæran er to kandidater som bør byttes ut av ledelsen, sa Ap-ordføreren.

Støre: – Det gjelder alle

Støre sier nå at han mener det er naturlig med en åpen debatt i partiet om partiledelsen.

– Du sier man ikke kan abonnere på å sitte i partiledelsen. Hvorfor er det viktig for deg å si?

– Det er sånn i Arbeiderpartiet at alle er på valg hver gang. Da kan ingen abonnere på noen ting. Det gjelder alle, også meg.

– Synes du det er bra at folk engasjerer seg i partiet og hvem som skal sitte i ledelsen?

– Ja, det er ikke så rart. Som jeg har sagt her i dag: Det er en debatt som er inne i et godt spor. Så tar vi det til landsmøtet.

Ingen er fredet

– Er signalet fra deg at du ikke kan frede noen i ledelsen? spurte VGs journalist.

– Jeg synes det temaet at du «freder» folk når du har et demokratisk parti, som har et landsmøte som velger... Jeg forventer at valgkomiteen gjør en grundig vurdering, alltid. Jeg har gitt to budskap: Ved en anledning som dette bør man se på fornyelse. Jeg har alltid snakket om dette med å få en ny generasjon inn og at vi må velge inn politikere som er samlende, i en tid med mye polarisering.

– Er Hadia Tajik samlende?

– Jeg kommenterer ingen enkeltpersoner i denne prosessen. Nå har jeg sagt veldig mye positivt om Hadia som statsråd og som statsråd.

Støre hyllet Tajik

Og det har Støre rett i at han gjorde. I sin tale til årsmøtet i Rogaland Ap benyttet han anledningen til å hylle Tajik for hennes tid som arbeidsminister, frem til hun gikk av i mars i fjor.

– Hadia viste at det er mulig; hun var arbeidsminister og var en av de mest effektive statsrådene vi noen gang har sett, sa Støre, før han ble avbrutt av spontan applaus.

– Hadia viste at du kan styrke arbeidsmiljøloven, du kan lovfeste bort midlertidighet og du kan styrke det organiserte arbeidslivet. Vi må framsnakke politikken vår og hva det betyr for samfunnet, sa Støre.

Det er Rogaland Ap som har foreslått at Hadia Tajik skal gjenvelges som nestleder på Aps landsmøte i mai.

Leder i Rogaland Ap og medlem av Aps valgkomité, ordfører Frode Fjeldsbø fra Gjesdal, sier dette til TV 2 om hvorfor de har foreslått Tajik til nestledervervet.

– Styret har samlet seg om en opplagt kandidat, mener vi: Hadia Tajik. Hun har vist så gode resultater og er en så dyktig politiker, at vi mener vi ikke kan ta oss råd til ikke å bruke henne i fremskutte posisjoner fordi hun er så ualminnelig dyktig, sier Fjeldsbø.