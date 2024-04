Støre om «russerhyttene»: – Vi må følge veldig nøye med

En av Murmansk rikeste politikere, tilhørende Putins parti og med tette bånd til militæret i Russland, kjøpte i 2009 flere brune hytter i et hyttefelt i Målselv Fjellandsby.

Hyttene ligger midt i et skianlegg, og har utsikt rett ned på en av Forsvarets viktigste militærbaser, Bardufoss.

Russeren heter Viktor Saygin.

Nabohytta eies av partikamerat Igor Morar, som er ordfører i Murmansk. Han støtter tydelig invasjonen av Ukraina og har steget jevnt i gradene i siden Russlands annektering av Krym i 2014.

MILITÆR: Igor Morar postet dette i september på Telegram. Her er han sammen med nåværende sjef for den russiske marinen, admiral Aleksander Moisejev. Foto: Telegram

Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på TV 2s avsløring om at russerne ved Bardufoss har tette bånd til russisk maktelite.

– Dette illustrerer at det er noe vi må følge veldig nøye med på. Hvem er det som eier eiendommer i Norge? Hvor er de lokalisert, og kan det være en sikkerhetstrussel? Vi har et fritt eiendomsmarked i Norge, men de siste årene er vi blitt mer klar over at det også hefter sikkerhetsspørsmål, sier Støre.

Lover å ta grep

Statsministeren sier de nå har styrket regelverket, og at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har skjerpet rutinen.

Men ikke alle tiltak har trådt i kraft.

HYTTEGREP: Statsminister Jonas Gahr Støre sier det må på plass ordentlige regler for å finne ut hvem som eier eiendom i Norge. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Vi jobber også blant annet med Finland, for å se på om deres erfaringer. Vi skal hindre at det kommer oppkjøp fra aktører vi ikke er trygge på i nærheten av slike installasjoner, sier Støre.

Må være mer på vakt

– Det er grunn til bekymring, sier Ine Eriksen Søreide (H), leder for utenriks- og forsvarskomiteen og tidligere forsvarsminister.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i en årrekke advart mot at Russland vil kunne skaffe seg fordeler ved nettopp slike kjøp.

HASTER: Ine Eriksen Søreide mener det haster å få på plass en plikt for å tinglyse private eiendommer. Hun mener funnene til TV 2 gir grunn til bekymring. Foto: Mathias Moen / TV 2

Likevel er det i dag ingen systematisk kontroll over hvem som kjøper privat eiendom i Norge – uavhengig av om eiendommen ligger i nærheten av et strategisk viktig område.

– Denne saken viser mange av sårbarhetene, og at etterretningstrykket øker i alle steder av samfunnet. Vi må være mer på vakt, sier Søreide.

Mener det haster

Søreide påpeker at Høyre gjentatte ganger har bedt regjeringen om en tinglysningsplikt av privat eiendom, fordi de ønsker en bedre kontroll.

– Regjeringen har i snart to år sagt at det skal innføre en tinglysningsplikt. Justisdepartementet har jobbet med dette lenge, men det er fremdeles ikke blitt lagt frem. Nå begynner det å haste, sier hun.

KJØPTE HYTTER: Politiker Viktor Saygin er tett knyttet til russisk militære, og er sterkt engasjert i Murmansk sitt senter for patriotisk oppdragelse hvor ungdom får opplæring i våpenbruk. Foto: Telegram

PST og andre myndighetsorganer må også få de hjemlene de trenger for å kunne følge med, mener Søreide.

– Det skjer massevis av transaksjoner hver eneste dag, og kun et fåtall som har reelt innsyn i hvem eierne faktisk er.

– Har vi sovet i timen?

– Vi kan ikke være naive. Vi er et åpent samfunn og ønsker å være det Men da må vi også være mer årvåkne for det trusselbildet vi faktisk har rundt oss.