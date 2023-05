– Jeg skjønner at dette er et uvanlig syn. Men det er en påminnelse om det å bevare freden vår og sikkerheten vår, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ombord på USS «Gerald R. Ford».

Fredag kveld deltok han i den høytidelige mottakelsen på hangarskipet. Støre er tydelig på at han ønsker amerikanerne velkommen.

GJESTER: Over 300 gjester var invitert til den høytidelige mottakelsen på hangarskipet. Blant annet den norske justisministeren og helseministeren. Ingen av dem avbildet her forøvrig. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– USA er en av våre fremste allierte og det viser at de prioriterer Norge og er opptatt av det som handler om nordområdene, sier han til TV2 etter mottakelsen.



– Sender et signal

Støre mener at å ha det over 300 meter lange hangarskipet i Oslofjorden forteller mye om det norsk-amerikansk samarbeidet.

– Det sender signal om det sterke båndet mellom USA og Norge. Det er en fortsettelse av et historisk samarbeid som går mange tiår tilbake i tid.

«CAKESHIP»: Støre talte til mottakelsens gjester om at USS Gerald. R Ford ikke bare er et krigsskip men også et fredskip. Etter talen ble en stor bløtkake formet som selve skipet, kuttet opp. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det har i forkant skapt reaksjoner at verdens største krigsskip har sitt første stopp i Oslo. Under sin tale til gjestene under mottakelsen kalte han USS Gerald R Ford «et fredsskip».

– Vi truer ingen, men vi skal ta vare på våre sikkerhet og dette er en viktig garanti for oss, forteller Støre til TV2 i etterkant av talen.

Skal til Nord-Norge

Før helgen meldte VG at skipets neste havn vil være i Nord-Norge. Det betyr at skipet vil nærme seg den russiske grensen enda mer. Støre mener ikke dette bør skape nevneverdige reaksjoner fra Russland.

– Når vi øver fra Norges side så er det forutsigbart og gjenkjennelig. Her er det ingen overraskelser og det tror jeg alle naboer kommer til å se, forteller Støre og legger til:

FLERE KAMPFLY: Støre vil ikke fortelle om regjeringen vurderer om Norge skal sende F-16 kampfly til Ukraina. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vi trener i våre farvann på en måte som ikke er rettet mot noen. Det er ingen som har noen grunn til å reagere med noe usikkerhet på grunn av det.

Taus som kampfly

Flere Nato-land diskuterer nå å sende F-16 kampfly til Ukraina. Norge sa denne uken ja til å bistå med opplæring av disse flyene til ukrainske soldater. Men på spørsmål om Norge skal sende slike fly selv, er Støre mer unnvikende.

– Det vi skal være med på å diskutere er hvordan vi kan trene ukrainske soldater til å bemanne og fly slike fly. Spørsmål om donasjon er det ikke tatt noen beslutning om enda, der er vi ikke kommet, forteller han.