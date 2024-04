Støre om Kjerkols skjebne: – Du får ikke noen spekulasjoner

Senest søndag kunne TV 2 fortelle at Ingvild Kjerkols masteroppgave slo ut i plagiatkontroll med 19 prosent tekstlikhet allerede i 2021.



Men statsminister Jonas Gahr Støre er alt annet enn snakkevillig om den pågående fuske-saken helseministeren hans står midt opp i.

– Hvor raskt vil du avgjøre Kjerkols fremtid når vedtaket er gjort?

– Du får ikke noen spekulasjoner eller kommentarer til det, sier Støre.

– Mellom lærested og student



Statsministeren har tidligere sagt at han er glad for at Nord Universitet besluttet å gjennomgå oppgaven på nytt.

SKJEBNEDAG: Onsdag skal saken om Kjerkols masteroppgave behandles. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mens Kjerkols advokat har angrepet universitetet nettopp for at de har besluttet en slik gjennomgang, kunne TV 2 avsløre forrige uke.

«Slik undertegnede vurderer saken fremstår det nå som at universitetet mener at de kan ta opp en studentsak på eget initiativ når de mener at det er grunnlag for dette» skrev Kjerkols advokat Marianne Klausen i brevet som ble sendt Nord universitet 21. mars.



– Hvordan står det du har sagt i stil med det advokaten nå gjør?

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Dette er et forhold mellom lærestedet og studenten. Så du får det samme svaret hele tiden, sier statsministeren.

ETT SVAR: Det var en viss tekstlikhet mellom Støres svar på spørsmål om Kjerkol, på Aps landsstyremøte mandag. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

– Ikke mitt ansvar

– Mener du fortsatt det er bra at oppgaven gjennomgås?

– Det må avgjøres mellom lærestedet og studenten. Og det går jeg ut ifra.

– Men mener du fortsatt at det er bra at oppgaven gjennomgås?

– Ja, jeg har sagt at når det er blitt reist spørsmål rundt det, så kan det være riktig måte å gjøre det på. Men det er ikke mitt ansvar, så det må skje på en ryddig måte der, sier Støre.

Kjerkols advokat, Marianne Klausen, er den tidligere lederen av felles klagenemnd, som måtte gå av i høst.

– Hvor klokt er det av Kjerkol å bruke henne som advokat?

– På disse spørsmålene har jeg et svar, dette er et forhold mellom studenten og universitetet.

– Men er det klokt?

– Jeg har ingen kommentar til det. Det må du stille henne spørsmål om.