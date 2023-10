Støre om Huitfeldt: – Jeg har god kontakt med henne

«GOD KONTAKT»: Statsminister Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt, her på vei til FN-bygningen i New York. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal være forbannet på statsminister Jonas Gahr Støre fordi hun opplever at han forsøker å presse henne til selv å gå av som utenriksminister. Men det har hun ingen planer om, ifølge TV 2s kilder.

Da Huitfeldt gjestet Politisk Kvarter på NRK fredag morgen, ble hun spurt om Norge har samme utenriksminister om en uke:

– Det får vi se på, svarte Huitfeldt.

– Ingen som vet?

– Jeg kommer uansett hit.

– Gjør en veldig god jobb

Fredag morgen møter TV 2 Støre på Gotland, der han deltar på et toppmøte om forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Huitfeldt sier hun ikke er sikker på om hun er statsråd om en uke?

– Hun gjør jo en veldig god jobb i dag, så jeg kommenterer ikke slike ting. Regjeringen på jobb og alle har full dagsorden, sier Støre til TV 2.

– Har du snakket med henne siste døgn?

– Jeg har god kontakt med henne, ja.

«Forbanna på Jonas»

Dagens Næringsliv meldte tidligere denne uken at Støre vurderer å erstatte Huitfeldt som utenriksminister, da det blir vanskelig for Arbeiderpartiet å diskutere Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, sine aksjekjøp så lenge Huitfeldt er en del av regjeringen.



TV 2 og flere andre medier har fått bekreftet disse opplysningene.



STARTEN PÅ SLUTTEN?: Utenriksminister Anniken Huitfeldt på vei inn til NRK torsdag kveld, og ordknapp om rollebyttene i regjeringen.

Torsdag snakket TV 2 med en rekke av Anniken Huitfeldts støttespillere. Overfor dem har Huitfeldt gitt uttrykk for at hun tror Støre vil kvitte seg med henne, men at hun ikke har fått noen direkte henvendelse fra Støre med en slik beskjed, forteller TV 2s kilder.

Huitfeldt skal etter det TV 2 kjenner til ha gitt uttrykk for både frustrasjon og irritasjon over Støres fremgangsmåte.

­– Hun er forbannet på Jonas, sier en kilde nær Huitfeldt TV 2 har snakket med.

Overfor sine nærmeste støttespillere har Huitfeldt uttrykt at det ikke er aktuelt for henne å trekke seg som utenriksminister på eget initiativ.

TV 2 har ikke hatt kontakt med Huitfeldt fredag.