Støre om historien til Kirsten (98): – Sånn skal vi ikke ha det

16. juni i år presenterte statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol «Bo trygt hjemme»-reformen.

Målet er at flere eldre skal kunne bo trygt i eget hjem.

Det er ventet at antallet personer over 80 år vil øke med 50 prosent frem mot 2030. Mange mener at eldrebølgen allerede er i gang.



– Jeg er redd for å dø alene om natten, sier Kirsten Bech (98) til TV 2.



ER IKKE TRYGG: 98 år gamle Kirsten Bech. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun trives ikke med å bo alene hjemme. Hun føler heller ikke at de som bestemmer egentlig vet hva de eldre trenger.

Hun mener politikerne lover ting som de ikke kan holde.



– Til Støre ville jeg sagt: Du må gå rundt og snakke mer med folk. Alminnelige folk.



– Gir et veldig inntrykk

Tirsdag kveld kommenterte statsministeren Kirstens historie.

– Det gir et veldig inntrykk å se henne, og måten hun sier det på, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Han mener at 98-åringen på en sterk og troverdig måte beskriver hvordan det er å ikke føle seg trygg.

– Sånn skal vi ikke ha det. Jeg tror vi bare må innrømme at her er det ikke godt nok. Vi må både i kommune og stat gjøre det vi kan for å gjøre det bedre, sier Støre.

Nesten 3000 står i kø for sykehjemsplass og døgnbemannet omsorgsbolig på statsministerens vakt. Støre sier to ting er viktig for å løse eldrekrisen. Han vedgår at dette er en av de store oppgavene fremover.

– Vi må klare å rekruttere og utdanne nok folk, men vi må ha nok folk også i sykehjemmene og bygge nok sykehjem. På vår vakt har vi bygget 2000 nye. Vi finansierer nå at vi kan få enda 1500 på topp av det. Vi må bygge en god del sykehjem fremover, sier statsministeren.

– Skal ha rett til helsehjelp

Støre kommenterte også at nesten 3000 personer er på venteliste til sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig.

Det er nesten 900 flere enn i 2017, da TV 2 gjorde en lignende undersøkelse.

Samtidig viser TV 2s funn at antall avslag på søknader om sykehjemsplass har økt kraftig.

– Poenget er at du skal ikke måtte stå på en liste for å få den plassen. Du skal ha rett til helsehjelp når du har behov for det. Da må fastlegen din, kommunen og de som følger opp si at når du er utrygg og har rett til helsehjelp, skal du også kunne få heldøgnsomsorg, sier Jonas Gahr Støre.