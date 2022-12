Støre om Ap-krisen: – Opplever ikke at Ap er i krise

– For å være helt dønn ærlig, så er jeg mer opptatt av tall som treffer folk enn tall som treffer meg, sa Jonas Gahr Støre.

Støre fikk tirsdag morgen en meningsmåling i avisen Vårt Land på fattige 14,6 prosents oppslutning for Arbeiderpartiet. Det er den dårligste oppslutningen Arbeiderpartiet har fått på en meningsmåling siden 2002 - altså på 20 år.

Men da Jonas Gahr Støre møtte pressen i regjeringens representasjonsbolig for sin avsluttende pressekonferanse før jul, ville han ikke kalle det en krise.

– Det kan godt hende at det kommer en situasjon der det er påkaller. Men jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet er i krise. Ap har svært lave målinger, det tar jeg på stort alvor. Men jeg opplever at det er et parti som er samlet om politikken vi skal føre, som er godt samlet. Dette er et parti som kan snakke godt sammen, sa Støre og la til:

JULELYS I MØRKET: Juletreet i Regjeringens representasjonsbolig var pyntet klart til pressekonferansen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Ja, det er en krevende tid. Det er krisetid rundt oss, men jeg kunne tenke meg veldig mange andre scenarier der partiet var i krise som sådan. Jeg har tro på at vi skal komme opp igjen, at vi skal få velgerne ned fra gjerdet hvor de fleste befinner seg. Så jeg bruker ikke det ordet, sa Støre.

– Er det noe du kunne gjort annerledes, lurte Dagsavisens kommentator Hege Ulstein på.

– For to dager siden hadde vi 19,9. Så jeg mener.. Det er dårlige målinger, men de tallene gjør mindre inntrykk på meg enn de tallene i samfunnet som vi må gjøre noe med. Kunne jeg gjort noe annerledes? Jeg tror et menneske som sier «nei, det kunne jeg ikke»… Man går rundt og tenker på det ene eller andre, sa Støre.