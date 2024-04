Støre: – Ny abortlov før sommeren

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler overfor TV 2 at den nye helseministeren vil legge fram regjeringens forslag til ny abortlov før sommeren.

Støres avsettelse av helseminister Ingvild Kjerkol har ført til usikkerhet i Stortinget om regjeringens arbeid med å få lagt fram en ny abortlov blir forsinket.

I et intervju med TV 2 onsdag feier Støre all tvil til side, og sier at skiftet av helseminister ikke skal føre til forsinkelse.

– Jeg kan ikke si noen dato nå, men vi har planer om å kunne legge den fram før sommeren, sier statsministeren bestemt.

– Den blir ikke forsinket?

– Det er jo et departement som jobber med dette, og mitt mål er at det ikke skal være forsinkelser med det arbeidet, sier Støre.

TVIL: Støres avsettelse av helseminister Ingvild Kjerkol har ført til usikkerhet i Stortinget om regjeringens arbeid med å få lagt fram en ny abortlov blir forsinket. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det blir dermed etter alt å dømme Støres kronprins Jan Christian Vestre som legger fram loven.



– Jeg tror vi skal klare dette skiftet uten at det blir noen forsinkelser i de planene vi har på helseområdet, sier Støre.

For sent for Kjerkol

Regjeringen foreslår i den nye abortloven å utvide grensen for kvinners selvbestemmelse av abort fra 12 til 18 uker.

Dette er i tråd med anbefalingene Abortutvalget kom med i desember i fjor.

Men det er uenighet mellom de regjeringspartiene Ap og Sp om abortspørsmålet. Mens Ap har vedtatt å fjerne abortnemndene og utvide selvbestemt abort til 18 uker, går Sp inn for å beholde dagens grenser for selvbestemmelse.

Det var derfor lenge uklart om regjeringen kom til å bli fremmet en ny lov for Stortinget, men dette ryddet Kjerkol av veien i et brev til Stortingets presidentskap nylig.

Der varslet hun at det kom et lovforslag i løpet av året, men ifølge Støre er planen å få vedtatt loven før Stortinget tar sommerferie.

BYTTES UT: Kjerkol blir ikke skiftet ut før fredag, men får ikke fullført jobben med abortloven. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kjerkol blir ikke skiftet ut før fredag, men får ikke fullført jobben med abortloven.

– Hvorfor kan ikke Ingvild Kjerkol legge fram planene denne uken?

– Vi kommer til å legge fram den når den er ferdig gjennomarbeidet, og det gjenstår noe arbeid, sier Støre til TV 2.