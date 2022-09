Store norske leksikon måtte blokkere trafikk fra Russland

– Om noen hacker kontoen til han som har ansvar for Ukrainas historie, kan man skrive i vei, sier sjefsredaktør.

Store norske leksikon måtte en periode stenge for trafikk fra Russland på grunn av flere hackerangrep. Foto: Berit Roald / NTB

– Det største problemet vårt er jevnlige russiske angrep mot snl.no. Så å si hver uke blir vi forsøkt overbelastet av tusenvis av forespørsler fra det vi er relativt sikre på at er russiske bot-nettverk, sier Erik Bolstad, som er sjefredaktør i Store norske leksikon (SNL) til Vårt Land.

En gjenganger er tjenestenektangrep – som betyr at en eller flere hackere forsøker å overbelaste en server med så mye trafikk at systemet kneler og ikke klarer å operere som det skal. Sikkerhetsmessige svakheter viser seg ofte når en server sliter, forteller Bolstad.

I ytterste konsekvens er leksikonredaktøren redd for at noen skal forsøke å skrive om historien.

– De 1.000 skribentene våre har full tilgang til å oppdatere alle artikler i sine fagområder. Om noen hacker kontoen til han som har ansvar for Ukrainas historie, kan man skrive i vei. Min store frykt er at det skal skje uten at vi merker det.