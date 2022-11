Støre møtte Amalie (24) fra Debatten: – Feil at vi ikke stilte

Statsminister Jonas Gahr Støre har lagt bak seg en røff arbeidsuke når TV 2 møter ham i gjenbruksbutikken Rufus på Kolbotn i Nordre Follo.

Den startet med krisemøte i Aps sentralstyre etter historisk dårlige målinger. Der var det enighet om at partiet må komme tettere på hverdagen til folk for å gjenvinne tillit.

Dagen etter takket alle Aps medlemmer i regjering og storting nei til å snakke om fattigdom i Debatten på NRK.

l gjenbruksbutikken for barneklær fikk Støre fredag et overraskende møte med modige Amalie, som var åpen om sin vanskelige økonomiske situasjon i programmet.

Møtet gjør inntrykk

Hun er på arbeidsavklaring, men får nå vakter innimellom på arbeidsinkluderingsbedriften Rufus gjennom en NAV-ordning.

Det er tilfeldig at hun er på jobb akkurat denne dagen, og det overraskende møtet gjør inntrykk på Støre.

– Dette stedet er veldig bra, både fordi det selger veldig gode klær rimelig, men også det at unge mennesker som Amalie, som jeg har møtt her, får prøve seg i et fullt arbeid. Det er starten på en viktig del av livet, så mer av det!

– Nå ligger Arbeiderpartiet dårlig an på målingene. Gjør det at dere er litt mer defensive i forhold til å stille opp?

– Svar på det er nei. Vi skal være til stede alle steder og debattere, og vi har masse å være offensive for. Det var en feil at vi ikke stilte i Debatten, og noen ganger gjør vi mennesket feil. Vi skal være alle steder hvor politikk og virkelige liv debatteres. Så skal vi lære å lytte og ta det inn. Det gjør vi jo over hele landet, og vi skal gjøre enda mer av det, sier Støre.

Kjøper gaver til barnebarna

Prosjektleder Nora Charlotte Isachsen viser Støre rundt i butikken. Mange kjøper og selger brukte klær til barna - det er mye å spare i trange tider.

Burtikksjefen tar i mot nye donasjoner med klær fra trebarns-foreldre Sofie Kalland og Vito Thavatasah, som kommer innom.

– Hei, Jonas, hilser Vito, og overrekker blant annet en eske med vintersko som er blitt for små.

– Disse skoene koster tusen kroner i en vanlig butikk på butikksenteret, så de som kjøper disse er heldige. Det er førstemann til mølla, sier Isachsen.

Støre finner en fleece-genser til sitt barnebarn på 3 år, og rekker den over disken.

– Den var veldig fin, den kan du være fornøyd med, sier Amalie.

–Nå får jeg god hjelp av Amalie, og tror jeg gjort et godt kjøp. 90 kroner er veldig bra, og den pokemonboksen er til en på sju, smiler Støre og takker pent for handelen med et håndtrykk.

GJENBRUK: Jonas Gahr Støre sammen med Amalie Engen og butikksjef og prosjektleder Nora Charlotte Isachsen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Når folk får dårligere råd og kjenner det på kroppen, da må det være vanskelig å skulle overbevise dem om at det har blitt bedre med din regjering?

– Det er vanskelig med dyrtid fordi alt blir dyrere, enten det er strøm, drivstoff, mat, klær og det må vi jo forklare. Og hva gjør vi med det, dette er et stort internasjonalt fenomen.

– Det får betydning for folks liv her og nå, og vi jobber jo for både å kunne hjelpe de som blir aller mest utsatt, så de klarer seg, og det må vi gjøre på flere måter. Og så er det å få prisene ned igjen så det blir normalt. Alt dette må vi få til sammen, og så er det å gjøre nye ting som her da, hvor blant annet nav legger til rette for at folk kommer i jobb, og jobb er veien til å klare seg også når det er dyre tider som nå.

Folket foran Kongen og Dronningen

Statsministeren avslørte selv på presselosjens seminar på Stortinget torsdag at han hadde kongeparet på en uformell middag da AUF-leder Astrid Hoem tok et oppgjør med lokallagsleder Trond Giske forrige uke.

Støres ektefelle laget kyllinggryte etter en gammel oppskrift, mens han sørget for risen.

– Nå er det ute blant vanlige folk, men du har også besøk av kongen og dronningen hjemme. Hva liker du best?

– Nei, jeg liker denne delen av jobben best, fordi det er dette som er det virkelige livet. Men når du er statsminister så må du gjøre mange ting, og på en dag kan du ha veldig mange programposter som har veldig stor kontrast. Det er spennende, men dette er det jeg liker aller best, for her ser vi resultater av politikk. Når vi får til gjenbruk og ser unge mennesker kommer i jobb, så er det en god dag på jobb.

Video: Her besøker Støre bruktbutikken på Kolbotn:

Tviler aldri på seg selv

Denne uken kom det nok en dårlig måling for Ap, med en oppslutning på 16,7 på Sentios novembermåling for Nettavisen.

Samtidig har Ap og Sp fått en rekke av sine egne ordførere mot seg i striden om lakseskatt.

PÅ LAG: Støre har tro på bedre tider for Ap. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Men selv når det stormer som verst tviler han ikke på at det var riktig av ham å bli statsminister, sier han.

– Aldri. Det gjør jeg ikke selv på tunge dager, så tenker jeg at det er jo et en fantastisk mulighet i livet å få. Jeg jobber jo sammen med så mange med det som kan gjøre en forskjell i folks liv. De som er her på Rufus, de er jeg glad for å være på lag med, sier Støre.