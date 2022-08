Støre mener vanlige folk ikke har fått det verre

Statsministeren mener mange klarer seg bra om dagen, til tross for renteøkning og høyere priser.

Jonas Gahr Støre mener mange nordmenn klarer seg bra, til tross for rekordhøye priser på strøm, bensin og mat. Og at mange har spart penger under koronaen som de kan bruke nå.

Har tro på egen politikk

Da Støre vant valget i fjor, lovet han at det skulle bli vanlige folks tur. Siden den gang har krigen i Ukraina påvirket store deler av samfunnet vårt, blant annet med store utslag på folks strømregninger.

– Jeg står ved at det er vanlige folks tur, sier Støre.

Han mener folk er fornøyde med politikken hans.

– Jeg har tro på den politikken vi fører. Når folk ser på strømstøtten, som er Europas mest omfattende, som tar en del av folks strømregning når du bor i sør, det synes folk er bra, sier han.

GJEST: Støre er denne ukens gjest i «Ærlig talt» på TV 2 Nyhetskanalen Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Tenker ikke så mye på det

Men på meningsmålingene er ikke folk like fornøyde. På gjennomsnittet for august, ligger Arbeiderpartiet på 20,2 prosent. Bare én gang i historien har en sittende Arbeiderparti-statsminister vært målt så lavt. Det skjedde med Jens Stoltenberg i september 2001. Riktignok etter at han hadde tapt valget, men før Kjell Magne Bondevik hadde rukket å ta over.

Støre sier at han ikke tenker så mye på at kun 20 prosent av folket har tillit til han.

– Poenget er at det ikke er valg nå, sier Støre.

– Men er det ikke nettopp nå, når vi står i en så alvorlig krise, at du trenger å ha det norske folk med deg?

– Jo, men når du får strøm-, bensin- og matpriser som nå, så gir man uttrykk for den misnøyen ofte i forhold til dem som styrer. Og jeg skulle gjerne sett de tallene høyere, men for å være helt ærlig så tenker jeg ikke så mye på det nå. For nå må vi gjøre det som er riktig. Også er det tre år til neste valg.

HISTORISK LAVT: Målingen på 20,2 prosent er den laveste oppslutningen for en sittende Arbeiderparti-statsminister. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Mange har spart

Støre kaller situasjon vi står i for en alvorlig krise. Men han mener det er feil at vanlige folk har fått det verre under hans ledelse.

– Akkurat nå sitter folk rundt omkring i landet vårt og lurer på hvordan de skal ha råd til å komme seg gjennom vinteren. Til å betale strømregninger, fylle bensin, betale lånet sitt, kjøpe middag til familien sin. Med deg som statsminister, så har vel vanlige folk fått det verre?

– Det er ikke riktig. For hvis du ser på de store tallene, så går norsk økonomi veldig bra. Vi har fått hundretusen flere i jobb på disse månedene, og mange nordmenn har spart – mange klarer seg veldig bra, sier Støre og legger til:

– Men du har rett, vi har nå fått inflasjon, det er et verdensfenomen rundt oss. Bensinprisene går litt opp og ned, men i forhold til hva de har vært, er de høye. Og vi har strømpriser i sør på et veldig høyt nivå. Ingenting av dette kunne vi forutse i oktober-november i fjor, men nå skal vi møte det på en måte som er i tråd med verdiene våre, ved å føre en politikk som er rettferdig.

Og statsministeren sier at han er klar til å ta upopulære valg for å få landet gjennom krisen på best mulig måte, selv om målingene er dårlige.

– Jeg er villig til å stå i det. Jeg er villig til å ta valg som en del mennesker synes er krevende. Og vet jeg at testen i politikken, det som teller, er valget, sier han.