Støre mener Ap er på rett vei: – Vi har en riktig kurs

Arbeiderpartiets valgnederlag mandag er historisk. Partiet gikk tilbake 3,1 prosentpoeng til 21,7 prosent, den laveste oppslutningen for Ap i et valg noen gang.

Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre fastslo fra talerstolen i Folkets Hus sent mandag kveld at det smerter at Ap ikke lenger er valgets største parti, og at Høyre overtar tronen etter nesten 100 år.

Men Støre svarer ikke på spørsmål om hva han og Ap kan ha gjort feil. Han mener valgkampen viser at Ap er på rett vei, og kommer tilbake som største parti ved neste valg.

– Det å være største parti er noe vi vil kjempe mot, så jeg sier i dag at vi skal komme tilbake om to år og vise at vi kan klare det. Vi har vokst i denne valgkampen, for vi har ligget nærmest halvparten av Høyre, og nå er vi en 3-4 prosent bak. Så det tror jeg vi kan ha som ambisjon.

– Tar ikke du innover deg dette tapet?



– Jo, jeg kan love deg at jeg tar innover meg et resultat jeg mener skal være høyere. Men jeg tar også innover meg at Arbeiderpartiet har gått og løftet seg. At vi har vært et samlet lag og løftet oss gjennom valgkampen. Og det gir oss inspirasjon til å stå på framover, sier Støre til TV 2.

Støre peker på økonomiske nedgangstider som bakgrunn for at velgerne har vendt partiet ryggen. Stø kurs videre med trygg økonomisk styring er det viktigste oppdraget til Ap framover, sier han.

– Det er ikke en lett løsning som det går fort å gjennomføre. Men jeg mener vi har en riktig kurs og at vi skal kunne argumentere godt for det.



SMERTER: Jonas Gahr Støre på Aps bakrom får den første prognosen klokken 21 valgkvelden Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Ap-lederen sier han skjønner at folk er utålmodige, men mener det går rett vei med både inflasjon og rente.

– Betyr det at det ikke kommer noen ny kurs etter valgnederlaget?



– Arbeiderpartiet skal gjøre det som er riktig for landet. Riktig for tryggheten for folk i hverdagen, og det har vi har samlet oss om. Jeg tror vi har klart å vise gjennom valgkampen at vi er godt i gang, og at vi har fått økt tillit for det. Det gir meg tro på at vi kan bygge det videre.

Krav fra Giske

Trond Giske, leder i Nidaros sosialdemokratiske forum, krever derimot ny kurs, og sier det er mange som ikke kjenner partiet sitt igjen.

– Vi gjør vårt dårligste valg på 100 år. Vi er ikke lenger Norges største parti. Det må være et veldig klart signal om at kursen må endres, og at vi må vinne ny tillit hos befolkningen, sier Trond Giske til Dagens Næringsliv.

– Giske sier at det må en ny kurs til. Hvordan reagerer du på det?

– Arbeiderpartiet oppsummerer alltid valgene sine, går gjennom hva vi kan lære av det. Og det skal vi gjøre også nå, sier Støre til TV 2.

Giske sier at Ap ikke kan bytte ut folket, og at det er partiet som må forandre seg.

– Oppfatter du det som at han ønsker en ny partileder?

– Vi oppsummerer alltid valgene, og har et partidemokrati som skal trekke alle lærdommer, både fra den sentrale valgkampen og valgkamp rundt om i alle kommuner.

Sentralstyremøte tirsdag

Støre viser til at Arbeiderpartiet skal ha sentralstyremøte med gjennomgang av valget tirsdag, og at også Aps landsstyre skal evaluerer valget.

– Kommer du til å være Arbeiderpartiets statsministerkandidat i stortingsvalget i 2025?

– Ja.

I partilederrunden i Stortingets vandrehall i natt nektet Støre å svare på om den lave oppslutningen kan være partilederens skyld.

– Det må andre konkludere på. Jeg er en del av et samlet lag, kommer ut av et landsmøte som har vært samlet i valg av ledelse og politikk. Og er motivert for å jobbe videre på det. Og mener at vi har vist i denne i valgkampen at vi kan løfte oss og stå også i en krevende tid.