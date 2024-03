Støre med innrømmelse: – Det finnes faktisk dårlig vær

PÅSKETUR: Jonas Gahr Støre forteller om utforkjøringer som endte med brukne ski. Her avbildet under skirennet Thorleif Haugs Minneløp. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Statsministerens travle møtekalender er byttet ut med rolige dager på fjellet.

I TV 2s påskesnakk-spalte forteller Jonas Gahr Støre (Ap) om knall og fall på treski, lange frokoster – og gir tips til deg som vil lese noe annet enn krim i solveggen.

– Hva skal du i påsken?

– Det blir rolige dager med familien på fjellet. Det blir Marit og jeg, og med barn og barnebarn innom gjennom uka. Påsken og fjellet hører sammen for meg.

– Hva skal til for at du får en perfekt påske?

– Med årene har jeg blitt glad i påskeuka som den beste familietiden, helst på fjellet ved Tunhovd i Nore og Uvdal kommune. I år er det tidlig påske, mye snø og god vintertid. I fjor fikk jeg og en av sønnene mine oss en eventyrlig tur over selve Hallingskarvet på langs. Det krever sol og vindstille, så det blir kanskje ikke det i år, men det er nok å finne på likevel.

– Hva er påsketradisjonene dine?

– Med barn og barnebarn hører påskeskirenn og annet gøy med. I tillegg er det en stille uke med et budskap som det også er fint å tenke over. Og det er tid til å lese. Som statsminister kan jeg ikke ta helt fri, men dette er dager uten møteavtaler og reiser.

– Har du noen gang brutt fjellvettregler?

– Fjellvett er viktig. Det handler om sunt vett om klær og utstyr og respekt for været. Det har nok hendt at jeg har blitt overrasket av værskifte og blitt minnet på at fjellet kan gå fra vennlig til farlig på kort tid. Fjellvettreglene er fine regler å ha med seg, både på korte og lange turer.

– Hva er din verste ski-opplevelse?

– Det må være de gangene føret skiftet brått, og jeg gikk der med kladder eller bakglatte ski. Jeg er nok en del av den generasjonen som mener det ikke finnes dårlig føre og dårlig vær, men bare dårlige klær. Selv om det faktisk finnes dårlig føre og dårlig vær. I barndommen endte mine utforkjøringer i fjellet i knall og fall slik at jeg jevnlig brakk en skitupp – det skjedde med treski!

– Påsken er tiden for krim. Har du selv vært utsatt for noe kriminelt?

– Det hender jeg leser en krim-bok, men ikke noen påsketradisjon egentlig.

– Bok eller podkast i påsken? Har du en anbefaling?

– Jeg veksler mellom to bøker, en roman og en sakprosa, nå i påsken. «Øvre port, nedre port» av Geir Gulliksen, en forfatter jeg liker å lese. Det er gode portretter av medmennesker og livet i Norge. Og så synes jeg «The Story of Russia» av den britiske historikeren Orlando Figes er interessant, fordi den kan bidra til å forstå Russland av i dag.

PÅSKEEGG: Jonas Gahr Støre viser stolt frem årets påskeegg. Foto: Statsministerens kontor

– Har du gjort noe i påsken som du aldri noensinne vil gjenta?

– Nei, ingen slike minner – kanskje med unntak av en påske da jeg ble hjemme med syk minstemann mens resten av flokken dro til fjells.

– Hva spiser du i påsken?

– Gode og seine frokoster. Firkløver og appelsin er favoritter på tur, ellers middag på rundgang mellom oss på hytta.

– Hva betyr det kristne påskebudskapet for deg?

– Påskeuka er en fin tid for ettertanke, og jeg synes budskapet om både tilgivelse og forsoning er viktig, ikke minst i tiden vi lever i nå. Det er verdier som betyr noe i alles hverdag, uansett hva slags forhold man har til det kristne budskapet.