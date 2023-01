Støre kom med strøm-beskjed til nordmenn

– Krig i Europa, høye priser, klimaendringer - uro som vi kjente i 2022 er her fortsatt. Det vi lenge har tatt for gitt, som fremgang og stabilitet, er ikke lenger like selvfølgelig, sa Støre i nyttårstalen.

– Vi blir bekymret når det er krig i våre nærområder, rentene øker, og alt vi har bruk for blir dyrere, og det blir vanskeligere å legge planer for fremtiden, sa Støre, før han la til at det da er enda viktigere å stå sammen.

– Rammer alle i Europa

For ett år siden snakket Støre om koronapandemien og smitteverntiltak som fortsatt var en del av hverdagen.

I årets tale pekte han på at Norge kom seg gjennom pandemien, og sa at det også skal gjelde strømkrisen.

– Det var tungt, men vi klarte det, og jeg er trygg på at vi kommer oss gjennom de tunge tidene nå også, sa Støre.

Les hva TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, mener om talen lenger ned i artikkelen.

Statsministeren sa at strømstøtteordningen skal fortsette også i år, men kom også med en beskjed om hva som vil være løsningen på strømkrisen.

– Den varige løsningen på energikrisen er at vi produserer mye mer fornybar kraft fra vann, vind og sol, så prisene i fremtiden kan være lave og stabile for folk og bedrifter, sa Støre.

Han sa også at flere enn før vil trenge hjelp i tiden som kommer, på grunn av krigen og prisstigningen.

SNAKKET OM STRØM: Støre sa at løsningen på energikrisen er å produsere mer kraft fra vann, vind og sol. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Heldigvis har vi hverandre. Mange har hjelp fra familie, nabolag og kolleger, og sammen har vi velferdsstaten. Den er ikke til pynt, den er et spleiselag vi har bygget opp gjennom generasjoner, sa Støre.

– Velferdsstaten er der for å bli brukt, og skal vi komme oss gjennom vanskelige tider, må vi ta vare på hverandre og bruke ressursene som ligger i et sterkt fellesskap som i møte med høye strømpriser. De rammer alle i Europa fordi Russland har stanset nesten all gasseksport, la statsministeren til.

Roste kommunene

Norge har tatt i mot om lag 35.000 flyktninger fra Ukraina så langt, og også til neste år vil mange komme til Norge. Støre roste kommunene som har bosatt dem.

– Folk har åpnet hjemmene sine. Kommunene har gjort en formidabel innsats med å bosette flyktninger rundt om i hele landet. Ja, hver eneste kommune, fra lille Utsira til storbyen Oslo, bosetter flyktninger, sa Støre.

Statsministeren pekte på at ukrainere som fremdeles er i hjemlandet går en kald vinter i møte. Mange har ikke strøm eller vann på grunn av krigen.

UKRAINA: – Jeg har sagt til president Zelenskyj at ukrainernes kamp er også vår kamp, sa Støre i nyttårstalen. Her fra da statsministeren var i Ukraina i sommer. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg har sagt til president Zelenskyj at ukrainernes kamp er også vår kamp. De forsvarer retten til frihet, demokrati og selvstendighet, sa Støre og la til:

– Derfor skal vi hjelpe ukrainerne også i året som kommer, med nødhjelp og hjelp til å forsvare seg selv, og ved å få flyktninger ut i arbeid og inn i fellesskapet her i Norge.

– Stod sammen mot hat og hets

Støre snakket også om masseskytingen i Oslo i sommer, der to mennesker ble drept. Han trakk frem reaksjonen fra samfunnet etter hendelsen.

– Vi samlet oss, og stod sammen mot hat og hets. De ansatte på utestedene der skytingen fant sted, stilte opp for de som ble rammet. De vek ikke unna, men åpnet opp igjen dagen etter, sa Støre.

Han nevnte også Karoline og Tina Granum fra Valdres, som i august stod frem i TV 2 og flere andre medier og fortalte om hets.

FIKK HETS: Karoline og Tina Granum ble nevnt av Jonas Gahr Støre i nyttårstalen. Foto: Lars Nyland / TV 2

– De gikk ut med sin historie, og mens vi gikk i Pride-paraden så sa de til meg at dersom vi trekker oss unna, så vinner de andre.

Støre kom med en oppfordring til alle.

– Det neste året vil jeg at alle skal gjøre som Karoline og Tina. Ikke være redde, ikke trekke oss unna, ikke dukke. Selv om det av og til kan være ubehagelig, investerer vi i noe av det beste og sterkeste vi har – fellesskapet og samholdet.

– Fulgte en trygg oppskrift

– Det var en statsminister-aktig og trygg nyttårstale, hvor Støre hevet seg over partipolitikken og ønsket å fremstå som en samlende leder for hele landet, sier kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud.

Eriksrud mener Støre virket mer komfortabel litt ute i talen.

– Etter en litt stiv og keitete start, hvor han starter stående og snakker mens han sakte går frem mot kameraet, blir han langt mer komfortabel når han får satt seg ned i sofaen og sett oss inn i øynene, sier Eriksrud.

– Det var en tale som fulgte en trygg oppskrift på nyttårstaler. Han løftet blikket og snakket om de store spørsmålene, som krig i Europa, at alt blir dyrere og klima- og naturkrisen, samtidig som han konkretiserte det ned til enkeltmennesker han har møtt det siste året, legger han til.

ROSER TALEN: Aslak Eriksrud synes statsministeren holdt en god nyttårstale. Foto: Frode Sunde / TV 2

Eriksrud mener talen var god, men tror ikke den blir husket lenge.

– I god norsk tradisjon snakket han om samhold og fellesskap som medisin mot de krisene mange opplever. Han holdt en god tale, selv om jeg ikke tror den vil stå igjen som en tale som vil bli husket lenge. Men det er det heller ikke mange nyttårstaler som blir, sier Eriksrud.

Selv om Eriksrud mener talen var god, tror han ikke den bidrar til å øke oppslutningen rundt Arbeiderpartiet på meningsmålingene.

– Støre trenger å fremstå som en mer troverdig og tillitsfull kriseleder enn det han har gjort til nå. Han må klare på overbevise folk om at også han kjenner på deres engstelse og uro, og samtidig betrygge oss om at vi skal komme gjennom de ulike krisene sammen, sier Eriksrud.

– Det var ingen dårlig tale i så henseende. Men det skal selvsagt mer enn en god tale til, for å snu den voldsomme tillitsbristen velgerne viser overfor regjeringspartiene i meningsmålingene denne vinteren, avslutter Eriksrud.