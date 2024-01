Støre: – Jeg har tillit til Ingvild Kjerkol

– Ingvild Kjerkol skal behandles på samme måte som andre studenter i lignende situasjoner. Jeg vil derfor ikke gjøre noen videre vurdering av denne saken før vi har kjennskap til Nord universitet sin behandling, sier statsministeren.



På en pressekonferanse mandag kveld understreket Støre samtidig at han tar saken på alvor.

– Jeg har tillit til Ingvild som helse- og omsorgsminister, og er glad for at Nord universitet nå vil foreta en vurdering av oppgaven. Og Ingvild vil dermed få en vurdering av sitt mastergradsarbeid på linje med andre studenter. Det er rettferdig, og det er riktig, sier statsministeren.

MEDIEKJØR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er i hardt vær etter at det lørdag ble kjent at det er flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver i hennes masteroppgave fra 2021. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Flere tekstlikheter



I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.



Nord universitet sa tidligere mandag at de vil behandle saken.

– Dette har vært en hektisk dag. Vi har brukt dagen på å få oversikt over saken og jobbe med den praktiske behandlingen videre. Vi behandler denne saken på ordinært vis og saksbehandlingen vil bli unntatt offentlighet, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk til TV 2.

– Vi har konferert litt med Universitetet i Tromsø. Vi står i litt samme situasjon, sier Gårseth-Nerbakk, med henvisning til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch som tok sin master i rettsvitenskap der.

Han vil ikke anslå når en behandling vil være ferdig, men sier det vil ta lang tid å behandle.

Vil ikke vurdere

Støre sier at han ikke selv vil vurdere hvilken betydning tekstlikheten har å si.

– Noe av dette er likt, det ser jeg også. Men omfanget av det og hva det har å si, det tillegger et universitet å vurdere, sier Støre til TV 2.

– Og jeg skal verken som privatperson eller som statsminister gå inn og gjøre en avgjørende vurdering av det, sier han.

Fakta om Kjerkol-saken * Lørdag omtalte TV 2 og flere andre medier flere tekstlikheter mellom Kjerkol og en medstudents masteroppgave fra 2021 og tidligere oppgaver. * Saken kom fram etter at Sandra Borch trakk seg som statsråd etter flere tilfeller av plagiat i hennes masteroppgave. * Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen. * Nord universitet har i dag startet å behandle anklagene om plagiat i masteroppgaven til helseministeren. Det er uklart når resultatet er klart. * Kjerkol-saken behandles på lik linje som alle andre studentsaker, og at saksbehandlingen er unntatt offentlighet. * På en pressekonferanse mandag understreket statsminister Jonas Gahr Støre at han fortsatt har tillit til Kjerkol i kjølvannet av saken.

Kjerkol har påpekt at hennes masteroppgave gikk gjennom sensuren ved Nord universitet, og at hun syntes det er fint at universitetet skal se på teksten på nytt.

Mandag kveld ønsker ikke Kjerkol å kommentere saken ytterligere.

– Jeg viser til Nord universitet som skal se på saken på vanlig måte i tråd med gjeldende rutiner for dette. Jeg vil bli involvert i prosessen i tråd med deres rutiner.

To saker

Fredag varslet forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) at hun vil gå av etter at det ble avdekket en rekke eksempler på plagiert tekst i hennes masteroppgave i rettsvitenskap.



Støre mener det er en åpenbar forskjell mellom de to sakene.

– Borch trakk konklusjonen at hun ikke anså at hun kunne sitte som statsråd på ansvarsfeltet. Den konklusjonen fulgte vel omtrent med at saken ble en nyhet, sier Støre.

– Det er ikke tilfellet for Ingvild Kjerkol. Hun mener at hun kan fortsette på sitt ansvarsområde, og har ønske om å forklare omstendighetene rundt det som er funnet med hennes oppgave.

– Hun vil ikke trekke seg?

– Det er mitt klare inntrykk. Og jeg har tillit til henne som helse- og omsorgsminister.

– Du har ikke bedt henne om å trekke seg?

– På ingen måte, avslutter Støre.

Opposisjonen venter

TV 2 har vært i kontakt med samtlige av opposisjonspartiene på Stortinget for å få kommentarer på at Støre fremdeles har tillit til Helseministeren etter plagiat-avsløringene.

Pressevaktene i både Høyre og Frp opplyser til TV 2 at de venter på konklusjonen fra Nord universitet før de uttaler seg videre om saken.

Ordlyden er ganske lik fra Seher Aydar, stortingsrepresentant i Rødt:

– Nå får vi se hva Nord Universitet kommer fram til. Denne saken handler ikke om hva Kjerkol har gjort på post som helseminister. Så er det selvfølgelig uheldig at det kommer sak på sak, og jeg skjønner godt at mange blir lei, skriver hun i en uttalelse til TV 2.

Nord universitet har selv opplyst at saksbehandlingen kommer til å skje utenfor offentligheten.