Støre henter konsulent – vet ikke hvem han har jobbet for før

I dag ble Kristoffer Thoner og Halvard Hølleland utnevnt i statsråd til statssekretærer for statsminister Jonas Gahr Støre. De to skal jobbe med kommunikasjon for Støre.

Hølleland kommer fra stillingen som statssekretær for kunnskapsminister Tonje Brenna, mens Thoner kommer fra stillingen som juniorpartner i konsulentselskapet McKinsey. Han har tidligere også jobbet som politisk reporter i TV 2.

Til TV 2 sier Støre at han ikke vet hvilke kunder, og eventuelle bindinger Thoner har hatt i jobben som konsulent.

– Det er strenge habilitetsregler, og jeg vet at Kristoffer Thoner vet veldig godt at hvis han på noen måte skulle komme i nær kontakt med folk han har hatt kundeforhold til før, så gjelder det habilitetsregler, sier Støre.

– Vet du hvem han har jobbet for før?

– Nei, det er konfidensialitet for det i det selskapet, men han har vært veldig åpen på at han vet godt hvor de grensene går, og det skal vi klare å håndtere godt.

– Så vi må bare stole på han da?

– Ja. Vi må bygge på tillit, og vi vet betydningen av det.

Tre hemmelige kunder siste år

– Jeg er av min tidligere arbeidsgiver pålagt taushetsplikt om hvilke klienter jeg har jobbet med, sier Thoner selv og fortsetter:

– Men jeg kan si at jeg de siste 12 månedene har vært involvert i arbeid med tre ulike klienter, to i utlandet og én med hovedkontor i Norge. Prosjektene jeg har jobbet med, har vært innen media, underholdning, e-handel og telekom. Prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa.

Han sier videre at han vil vurdere sin habilitet fra sak til sak, og at det er den enkelte som skal avgjøre egen habilitet.

– At arbeidsgiveren må ha tillit til den enkeltes vurdering er altså ikke noe som gjelder bare for meg, men for alle. Det er ingen arbeidsgiver som kan ha full oversikt over en medarbeiders mulige bindinger, sier Thoner.

Kommunikasjonsrådgiver Robin Krüger i McKinsey vil ikke kommentere saken, og henviser til Statsministerens kontor.

Statssekretær ble bedt om å offentliggjøre

Tidligere har flere personer fra politikken blitt bedt om å offentliggjøre kundelister fra tiden i et privat selskap.

I 2013 ble daværende landbruksminister, Sylvi Listhaug (Frp), bedt av Sivilombudsmannen om å offentliggjøre deler av kundelisten fra tiden hun jobbet som kommunikasjonsrådgiver og lobbyist i First House.

Også Julie Brodtkorb, som i 2013 jobbet som statssekretær ved Statsministerens kontor, ble bedt om å offentliggjøre deler av kundelisten. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået JKL Group.

To ut

Tidligere denne uken ble det klart at to av statsministerens statssekretærer, Tale Jordbakke og Siri Hytten, slutter. Begge har hatt ansvar for kommunikasjonen for Støre.

– Kommer disse endringene fordi laget har vært for dårlig?

– Nei. Jeg er veldig stolt av de som har jobbet for meg. Jeg vet hvilken utrolig viktig jobb de har gjort, og det er tøft arbeid, og at noen da etter flere år ber om avløsning, det har jeg stor forståelse for, sier Støre.