Støre har tatt igjen Solberg

For første gang i valgkampen er Arbeiderpartiet og Høyre like store.

Arbeiderpartiet har tatt igjen Høyre på TV 2s kommunebarometer fra Kantar. På den helt ferske målingen, der de siste telefonene ble tatt klokken 20.00 mandag kveld, får begge partiene 22,9 prosent.

Bakgrunnstallene viser at det egentlig skiller tre hundredeler mellom de to partiene i Høyres favør. Det tilsvarer 800 stemmer over hele landet.

Men i praksis har de to partiene like stor oppslutning. Noe lignende har ikke skjedd på noen av TV 2s kommunebarometer siden den første målingen i denne valgkampen, som ble publisert i november 2022.

Heller ingen andre meningsmålingsbyråer har etter sommeren hatt de to partiene så jevnstore.

Arbeiderpartiet går frem 1,9 poeng. Samtidig faller Høyre 2,7 poeng. Det er nok til at gapet mellom de to altså lukker seg for første gang.

Målingen er spesiell fordi alle de fem rødgrønne partiene står stille eller går frem, mens alle de fire borgerlige partiene går tilbake. Den rødgrønne siden øker med 4,3 poeng, mens den borgerlige faller med 4,6.

– Dette er god motivasjon for valgkampinnspurten. Vi skal jobbe hardt for å løfte oss mer på målingene, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.



Han legger til:

– Det kommer mange målinger nå, som viser litt forskjellige ting, så jeg er bare opptatt av én ting, og det er å stå på for fullt i alle dagene frem til valget.



Høyre: Fokuserer på valgkamp



Henrik Asheim, første nestleder for Høyre, sier til TV 2 at hans fokus de neste dagene er å drive valgkamp og møte flest mulig velgere.

– Nå er vi i innspurten, og som ventet spriker målingene veldig. Bare i dag får Høyre over 28 prosent på en måling, rundt 25 på en annen og så 22,9 hos dere.



FORBEREDT: Henrik Asheim sier til TV 2 at de har vært forberedt på at målingene vil være jevnere under valgkampen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tilbake i mars hadde Høyre en oppslutning på rundt 30 prosent, og i juni var den på 29 prosent.

– Vi har ligget veldig høyt på noen målinger, og vært veldig forberedt på at det vil bli jevnere i valgkampen. Over 700.000 velgere har allerede stemt, nå skal vi bruke de siste seks dagene på å overbevise flest mulig av dem som fortsatt er i tvil.



Mange på gjerdet

Høyre har fortsatt den høyeste lojaliteten blant velgere som stemte Høyre for to år siden, med 59 prosent. Høyre har nå 25 prosent av sine tidligere velgere på gjerdet, mens Arbeiderpartiet har 24 prosent. Hittil i valgkampen har Høyre hatt vesentlig færre «gjerdesittere» enn Ap, men i det siste har dette tallet økt jevnt og trutt.

Samtidig får Senterpartiet tilbake en del av sine tvilere på denne målingen og går frem 1,5 poeng fra den meget svake målingen før helgen.

Svak valgdeltagelse

63 prosent av de spurte har bestemt seg for parti. Det er litt mer enn sist uke da bare 62,6 prosent hadde en mening.

– Tallet er fortsatt svært lavt så kort tid før valget, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Han minner om at den endelige valgdeltagelsen gjerne havner 5 prosentpoeng under det folk oppgir i meningsmålingene.

– Skulle vi ende med en valgdeltagelse på under 60 prosent, må vi tilbake til 2003 for å finne maken. Det var før forhåndsstemmingen ble utbredt, sier han.