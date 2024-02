– Støre har gått i baret her

FORSVARER VEDTAKET: Jon Engen-Helgheim mener at Drammen egentlig ikke har kapasitet til å ta imot flere flyktninger, men at alle har et ekstra ansvar for å hjelpe Ukraina. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Tirsdag vedtok bystyret i Drammen at kommunen kun skal ta imot ukrainske flyktninger. Det har ikke gått upåaktet hen.



Statsforvalteren skal gjennomføre en lovlighetskontroll. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) konkluderer allerede nå med at vedtaket ikke er lovlig.

– For det første er dette et vedtak som ikke er lovlig. Det er ikke noe kommunene kan gjøre. Kommunene må vurdere hvor mange de kan motta, og så er det en avtale med staten av vi tar imot på en god måte, sier Støre til NRK.



Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) går ikke like langt, men sier at «en kommune kan ikke sortere på hvilken landbakgrunn de foretrekker at flyktningene skal ha».

– Det kommunen er invitert til, er å si noe om hvor mange de kan ta imot, sier Brenna til TV 2.

Høyre-leder Erna Solberg kommer imidlertid med støtte til Drammen. Mer om det lenger ned i saken.

Æreskultur

Jon Engen-Helgheim (Frp) fremmet på vegne av Frp, KrF og PP forslaget som Drammen bystyre vedtok (se faktaboks).



Drammens vedtak: «Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina fremfor andre nasjonaliteter. Kommunestyret mener integreringslovens intensjon er at bosetting skal skje der det er størst mulighet for å bli integrert. Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn». Vedtaket gikk igjennom Drammen kommunestyre tirsdag kveld med 29 mot 28 stemmer.



– Det er veldig mange positive reaksjoner å få, og mange som mener dette er en interessant og nødvendig diskusjon som må tas, sier Helgheim til TV 2.

Helgheim forklarer vedtaket slik:

– Vi mener at Drammens kapasitet til å bosette nye flyktninger egentlig er sprengt, og at vi burde ha sagt stopp, men siden vi har krig i våre nærområder og vi har et spesielt ansvar for å hjelpe Ukraina på alle mulige måter, så de også kan vinne den krigen, har vi strekt oss ekstra langt og sagt ja til 125 flyktninger i Drammen i 2024. Men da mener vi at det bør prioriteres ukrainske flyktninger.

– Hvordan kan man sette folk som trenger beskyttelse og hjelp opp mot hverandre på denne måten?

– Nei, det er det ingen som har gjort.

REAGERER PÅ STØRE: Jon Engen-Helgheim synes Støre går over streken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Men det er jo i prinsippet det, når man sier «dere får komme, men dere får ikke komme»?

– Nei, vi sier noe om hvem vi ønsker å prioritere og hva vi kan strekke oss til. Så mener vi at man må ta hensyn til de integreringsproblemene Drammen allerede har påtatt seg gjennom mange år med høy bosetting fra enkelte landgrupper.

– På hvilken måte vil det å bosette flyktninger fra asiatiske eller afrikanske land representere større utfordringer enn ukrainske flyktninger?

– Det er fordi mange av de landene du nevner der, altså land fra Midtøsten og Afrika, som vi har bosatt i lang tid, har enkelte utfordringer som kan hope seg opp i Drammen. Det kan være æreskultur, mener Helgheim.

– Er ikke det veldig generaliserende?

– Nei, dette er noe vi kjenner veldig godt til og som kan godt dokumenteres, at lavinntektsfamilier, fattigdom, sosialt utenforskap og æreskultur er tett knyttet til en del av disse innvandrergruppene. Dette må vi ta på alvor og tørre å snakke om og si at vi skal løse det før vi bosetter nye fra de samme landene.

Hardt ut mot Støre

Helgheim mener at Brenna opptrer ryddig når hun uttaler seg om vedtaket, men kritiserer statsminister Støre for å konkludere for tidlig.

– Arbeids- og inkluderingsministeren har ikke sagt at dette er ulovlig. Støre har nok gått i baret her ved å si at man ikke har lov til det, og forskuttert en lovlighetskontroll, sier Helgheim til TV 2.

– Han har ikke med seg Brenna på å si at dette er ulovlig, for det har vi spurt om mange ganger og Brenna vil ikke si om dette er ulovlig eller ikke, og det er ryddig av Brenna. Det er ikke ryddig av statsministeren å blande seg inn i en lokal prosess på denne måten, mener Frp-politikeren.

TV 2 har forelagt kritikken for Statsministerens kontor.

Solberg forsvarer Drammen

Sp-politikeren Simon Nordanger (Sp) har anmeldt kommunestyret for lovbrudd på grunn av vedtaket. Nordanger mener kommunen bryter både diskrimineringsloven og Grunnloven ved å fatte et slikt vedtak.



Høyre-leder Erna Solberg tar imidlertid Helgheim og Drammen i forsvar.

– Noe av medieomtalen i denne saken gir inntrykk av at Drammen kommune har vedtatt noe annet enn de faktisk har. At Norge, fordi det nå er krig i våre nærområder, skal prioritere ukrainske flyktninger, er både høyre- og venstresiden enige om i den nasjonale politikken. Regjeringen har selv tatt ned antall kvoteflyktninger med 2000 fordi det kommer svært mange asylsøkere til Norge, hovedsakelig fra Ukraina, sier Solberg.

Hun poengterer at det ikke er uvanlig at kommuner har ulike ønsker overfor Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i sitt arbeid med å få mottak og integrering av flyktninger fungerer best mulig.

– Drammen er en av de kommunene i Norge som over mange år har bosatt flest flyktninger. En fjerdedel av befolkningen er innvandrere, og kommunen har store utfordringer med barnefattigdom, sier Solberg til TV 2.

– Jeg synes det er kjempeflott at de ønsker å fortsette å ta imot flyktninger, og så må de som alle kommuner samarbeide godt med IMDi for å sikre at alle som har fått beskyttelse i Norge, blir best mulig integrert i det norske samfunnet og kommer raskest mulig ut i jobb.