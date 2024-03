Store forskjeller: – Urettferdig og uheldig

Årlig er det rundt 25 tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse i Norge.

I august døde en 18 år gammel gutt fra Bærum etter å sannsynligvis ha blitt smittet i utlandet.

Allerede i juni i fjor sendte Folkehelseinstituttet en tydelig anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at vaksinen bør bli gratis for alle.

I dag er den fremdeles bare gratis i et mindretall av kommunene.

– Urettferdig og uheldig

Overlege Sara Viksmoen Watle i FHI mener gratis vaksine er et viktig tiltak for å beskytte ungdom.

ALVORLIG: FHI-overlege Sara Viksmoen Watle sier ungdom er ekstra utsatt for smittsom hjernehinnebetennelse.

– Det blir urettferdig og veldig uheldig når hvorvidt du kan få beskyttelse mot sykdommen avhenger av hvor du bor og om du har en familie som har mulighet til å betale, sier Watle til TV 2.

Hun understreker at smittsom hjernehinnebetennelse er veldig alvorlig for de som blir smittet, selv om den er sjelden.

– En av ti ungdommer som smittes dør av sykdommen, og opptil en tredjedel vil få alvorlige skader, sier hun.

Ungdom er mest utsatt for smitte, da de oftere enn andre har bakterien i halsen som gir smitte. I tillegg gjør russetiden og annen festing at smitterisikoen øker.

Vaksinasjonsgraden varierer

Watle sier FHI ser en sammenheng mellom oppslutningen om vaksinen, og om den tilbys gratis eller ikke.

– I 2023 var oppslutningen 60 prosent blant 18-åringer, men det varierer mellom 40-70 prosent avhengig av hvilket fylke du bor i, sier hun.

– Noen av fylkene med høyest oppslutning tilbyr dette gratis.

Watle håper departementet kommer med en snarlig avklaring på om vaksinen skal bli gratis for alle.

Det er først og fremst ACWY-vaksinen FHI vil at skal være gratis. Den beskytter mot fire av de vanligste undergruppene i Norge, og koster rundt 400 kroner.

I tillegg finnes en vaksine mot meningokokk type B, som er vanligere i utlandet enn i Norge. Denne koster rundt 1000 kroner.

18-åringen fra Bærum ble smittet av denne bakterietypen.

– Et budsjettspørsmål

Helse- og omsorgsdepartementet har fremdeles ikke tatt stilling til FHIs oppfordring om gratis vaksine til alle.

– Hvorvidt regjeringen kommer til å gå inn for å innføre ACWY-vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse i barnevaksinasjonsprogrammet er et budsjettspørsmål, og noe vi må komme tilbake til, skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i en epost til TV 2.

POSITIVT: Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) er glad for at mange blir vaksinert mot hjernehinnebetennelse.

Bjørkholt mener det er positivt at mange ungdommer lar seg vaksinere mot hjernehinnebetennelse, og at mange kommuner har et godt tilbud.

– Vi ser en nedgang i forekomst av meningokokksykdom blant ungdom i Norge, som sannsynligvis også skyldes vaksinering. Dette skjer etter at FHI i mange år har anbefalt at ungdom i alderen 16-19 år bør vurdere å vaksinere seg.