Store forskjeller – slik frir de til studentene

TV 2 har tidligere i år skrevet om studenter som sliter med å betale for elementære utgifter, oftere drar kredittkortet og går flere tusen kroner i minus hver måned.

– Sparekontoen er nesten tom. Husleien tar en veldig stor andel av studielånet, og det er lite penger til andre ting, som mat og sosiale aktiviteter, sa student Rebekka Hoksmo Olsen til TV 2.



TRANG ØKONOMI: Student Rebeka Hoksmo Olsen jobber ved siden av studiene for å kunne betale regningene. Likevel spiser studenttilværelsen opp sparekontoen. Foto: Marthe Nymoen

Er du fulltidsstudent i år får du 137.907 kroner i studiestøtte, fordelt på 11 måneder. 40 prosent av dette kan omgjøres til stipend ved bestått eksamen.

De ni største partiene på Stortinget har mange ulike lovnader til studentene i kampen om å vinne stemmer. Vi har spurt partiene om hva de mener studentene bør få i studiestøtte.



Høyre

Høyre ønsker ikke å gi studentene mer i stipend, men vil tilby dem et frivillig lån på 40.000 kroner mer i året.

– Vi vet at mange studenter tyr til dyre forbrukslån for å få økonomien til å gå rundt. Derfor vil Høyre få på plass et raskt tiltak for å hjelpe studentene her og nå.

Det sier Kari-Anne Jønnes, talsperson for forskning og høyere utdanningspolitikk i Høyre.

Miljøpartiet De Grønne

MDG ønsker å øke studiestøtten til 2G, altså opp mot 100.000 kroner mer enn studentene får i dag. – Studietiden kan ikke bli en fattigdomsfelle. Over halvparten av studentene må jobbe ved siden av, mange så mye at det går utover studiene, sier Lan Marie Berg i MDG. Hun forteller at MDG også ønsker å beholde dagens fordeling, hvor 40 prosent av studiestøtten er omgjøringslån.

STOR ØKNING: Lan Marie Berg fra MDG sier de vil øke studiestøtten med opp mot 100.000 i året Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Dette betyr 1G og 2G De fleste partiene regner studiestøtten i sammenheng med grunnbeløpet i folketrygden. Dette kalles 1G. Nå ligger grunnbeløpet på 118 620 kroner. Dette beløpet justeres hvert år.

Fremskrittspartiet

FrP vil øke studiestøtten til 1,5 G, altså at studentene skal få 40.000 kroner mer i året enn det de får i dag. De vil også på sikt avvikle Lånekassen og tilby studentene fritt valg av bank, slik at de selv kan forhandle renter og betingelser. – Vi mener det må være mulig for studenter å være heltidsstudenter, sier Himanshu Gulati, utdanningspolitisk talsperson i FrP.

LEGGE NED LÅNEKASSEN: FrPs Himanshu Gulati sier de vil tilby studentene lån i valgfri bank, og på sikt avskaffe Lånekassen. Foto: Jonas Been Henriksen

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet viser til økningen i studiestøtten som ble lagt fram i statsbudsjettet 2023. Da ble det klart at studentene nå får en økning på 9000 kroner i basislånet.

I tillegg til økningen som nå har kommet, ønsker Arbeiderpartiet å gi 12 måneders studiestøtte til studenter med barn.

– Jeg er ikke overrasket over at Rødt og MDG midt i en valgkampinnspurt går ut og gir løfter om økt studiestøtte, men realiteten er at disse partiene så langt ikke klarer å innfri disse urealistiske lovnadene i sine alternative budsjett.



Det sier Elise Waagen (Ap), andre nestleder i utdanning og forskningskomiteen.

UREALISTISK: Elise Waagen (Ap) mener det er urealistisk å øke studiestøtten så mye som enkelte partier lover. Foto: Arbeiderpartiet

Venstre

Venstre vil i likhet med MDG, øke studiestøtte til 1,5 G, altså med 40 000 mer enn det studentene får i dag.

Partiet vil beholde dagens ordning med 40 prosent som omgjøringslån og øke studiestøtten med opp mot 100 000 kroner for studenter med barn, altså til 2G.

– I tillegg vil vi heve kostnadsgrensen for hvor mye du kan tjene samtidig som man mottar studielån. Studiestøtten har vært for lav for lenge, sier Venstres Abid Raja.

STOR ØKNING: Også Venstre vil øke studiestøtten med opp mot 100.000 i året, forteller Abid Raja(V). Foto: Truls Aagedal / TV 2

Rødt

Rødt er det partiet som vil øke studiestøtten i størst grad. På sikt vil de at studiestøtten skal økes til hele 2,5 G, altså opp mot 160.000 kroner mer i året enn det dagens studenter får.

De vil også at 60 prosent av lånet blir omgjøringslån, ikke 40 prosent slik det er i dag.

– Vi vil også kutte mer i regningsbunken for studentene. Som for eksempel på tannhelse, transport, makspris på strøm og flere studentboliger.

Det sier politisk rådgiver for utdanning og oppvekst, Mirjam Sorge Folkvord.

STORE LOVNADER: Rødt vil gi studentene opp mot 160.000 kroner mer i året. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Sosialistisk Venstreparti

SV ønsker å innføre 12 måneders studiefinansiering, samt øke studiestøtten til 2G, opp mot 100.000 mer enn dagens studiestøtte.

De vil også å beholde dagens ordning med 40 prosent som omgjøringslån.

– Studenter må ha en studiestøtte til å leve av. Vi kan ikke godta en utvikling hvor studenter vil bli avhengig av å få støtte hjemmefra for å lykkes, sier Grete Wold, utdanningspolitisk talsperson for SV.



12 MÅNEDER: SV ønsker at studentene skal motta studiestøtte gjennom hele året. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Kristelig Folkeparti

KrF ønsker å øke muligheten for studielån, slik at den samlede studiestøtten blir på 1,5 G. Dette tilsvarer en økning på rundt 40.000 kroner årlig.

De vil også øke studiestøtten til 2G for studenter som får barn, samt fordele studiestøtten på 12 måneder, ikke 11 slik det er i dag.

– Vi vil også øke strømstøtten slik at det blir 100 prosent kompensasjon for priser over 50 øre, slik at studenter som betaler strømmen selv får billigere strømregning, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

EKSTRA: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forteller at partiet vil gi ekstra studiestøtte til studenter med barn. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Senterpartiet

Senterpartiet støtter å øke studiestøtten, men sier ikke med hvor mye. De peker på andre tiltak for å styrke studentenes kjøpekraft.

Dette innebærer blant annet å reversere konverteringsordningen, altså alle studenter som fullfører studieåret, skal få fullt stipend det året.



I tillegg vil Senterpartiet bygge flere nye studentboliger til målet om 20 prosent dekningsgrad er nådd.

– Studentene må få best mulig rammer og vilkår for å være student, sier Marit Knutsdatter Strand, nestleder i utdannings og forskningskomiteen.