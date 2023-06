Store folkemengder samlet: – Alle skal føle seg trygge

PRIDE-PARADE: Det er duket for stor pride-parade i Oslo sentrum den kommende helgen. Her under pride-parade i Bergen tidligere i år. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Oslo går en spesiell helg i møte med tre store arrangementer på samme helg. Politiet har satt inn ekstra ressurser for at alle skal føle seg trygge.

Det er ventet enorme folkemengder rundt omkring i hovedstaden den kommende helgen med tre store arrangementer pakket inn på samme helg.

Den amerikanske rockemusikeren Bruce Springsteen holder konsert på Voldsløkka i Oslo både fredag og søndag. I tillegg går årets pride-parade av stabelen lørdag formiddag i Oslo sentrum.

Innsatsleder i politiet, Tore Barstad, forteller at de er godt forberedt på den kommende helgen.

– Det er ikke første gang Oslo avholder flere store arrangementer på samme helg, men denne helgen er litt ekstra spesiell siden det er pride-parade i morgen.

MANGE TILSKUERE: Bruce Springsteen holder konsert i Oslo fredag og søndag og det er ventet 40.000 tilskuere på konsertene. Foto: Simen Askjer / TV 2

Barstad sier det er satt inn flere ekstra tiltak for at folk skal føle seg trygge.

– Vi har satt på ekstra ressurser som skal være både synlige og tilgjengelige, og vil sørge for rask respons dersom det skulle skje noe.

Nøye planlagt

Innsatslederen kan forsikre om at helgen er nøye planlagt med flere andre instanser.

– Man vil merke at det er mange flere patruljer enn vanlig, men vi har også en del andre ressurser som man ikke ser like godt, og som følger med på det som skjer og dem vi mener det er interessant å følge med på.



Med den nøye planleggingen, mener innsatslederen at alle skal kunne føle at de kan delta og nyte festlighetene.

SKAL VÆRE TRYGT: Innsatsleder Tore Barstad forsikrer om at det er lagt gode planer for helgens arrangementer. Foto: Lage Ask / TV 2

– Vi skal gjøre vårt for at absolutt alle skal føle seg trygge. Det er lagt en god plan og det vil være relativt store områder i byen som vil være sperret av, sier Barstad.



Spesielt bakteppe

Samtidig som politiet er trygge på de er godt forberedt på helgen, har Barstad forståelse for at mange kan kjenne på ulike følelser knyttet til årets feiring og pride-parade.

Etter fjorårets terrorangrep mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub, er det noen som kanskje kjenner på frykt eller nervøsitet i forbindelse med årets feiring.

– Delta på festen og kos dere i paraden, forsikrer Barstad.

– Har du en oppfordring til dem som skal delta på de ulike arrangementene i helgen?

– Ta vare på hverandre – det er kanskje det aller viktigste. Og sørg for å gi gode arbeidsvilkår for alle politifolkene som er ute og jobber for at alle skal føle seg trygge og ha en stemme, avslutter innsatslederen.