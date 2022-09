Støre etter energimøte: - Vi har felles interesse av å komme på rett kurs

Støre og Aasland møtte representanter fra selskapene Equinor, Aker BP og Vår Energi om energikrisen i Europa torsdag morgen.

Selskapene er de tre største petroleumsprodusentene på norsk sokkel.

– Norge er Europas viktigste leverandør av gass, det er et stort ansvar for både selskaper og myndigheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter møtet.

– Vi har fått en gjennomgang fra hvert av selskapene om hvordan deres produksjonsutsikter er, om de kan fortsette å være stabile leverandører.

Han sier at regjeringen er opptatt av å være i tett dialog for å få stabilitet i et marked som mangler gass.

– Det fører til at industri stopper opp, det fører til at vi har høye elektrisitetspriser i Sør-Norge. Så vi har en felles interesse i å bidra til å komme på rett kurs.

– EU-kommisjonen gjør også vurderinger av et generelt pristak på all importert gass. Kan Norge godta det?

– Mitt inntrykk er at det ikke er en vei de nå går videre med. Det de er aller mest urolige for nå, er at det skal skje ting i markedet som gjør at den gassen de mottar uteblir. De må planlegge for en vinter uten russisk gass, sier Støre til TV 2.

– Og da er de veldig opptatt av at den gassen de får og er trygge på, blant annet gass i rør fra Norge og LNG fra Norge, at den kommer. Jeg har ikke hørt det som et forslag, og det var heller ikke blant det som EU-kommisjonens president la frem i går.