Støre: – Et historisk øyeblikk

Valgkomiteen i Arbeiderpartiet la fredag fram sin innstilling for den nye partiledelsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre er ikke overraskende innstilt til gjenvalg som leder, mens det er klart at valgkomiteen vil ha Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nye nestledere.

Brenna og Vestre er begge del av Arbeiderpartiets 22. juli-generasjon.

– For meg er det et historisk øyeblikk at to nestledere som er innstilt, har den bakgrunnen, sa Støre da han møtte pressen fredag ettermiddag.

Han skrøt uhemmet av de to og sa de har vist seg som fremragende statsråder, engasjerende, tilgjengelige og gode politikere.

– At de blir tettest på meg, synes jeg er veldig spennende. Det er en fornyelse som kommer til å engasjere og inspirere både partiet og lang utenfor partiet.

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er foreslått som nye nestledere i Arbeiderpartiet Foto: Erik Edland / TV 2

– Har styrket engasjementet

Selv sier Brenna at hennes og Vestres erfaring som AUF-ere på Utøya under terrorangrepet i 2011, blir viktig å ha med seg som nestledere.

På spørsmål om hva erfaringen fra Utøya-terroren vil bety for henne dersom hun blir valgt som ny nestleder, svarer Brenna at hun mener det er viktig å ha med seg noe i bagasjen som politiker uansett.

– Så består jo noe av den bagasjen både jeg og Jan Christian og mange andre har med oss, at vi overlevde terror. Jeg tror jo også at det har styrket engasjementet, troen på demokratiet, at man engasjerer seg i det man bryr seg om, at det er riktig å heve stemmen også de gangene man kan føle på kroppen at det er farlig, sier Brenna.

Jan Christian Vestre og Tonje Brenna var begge med Støre-regjeringen ble presentert i 2021. Foto: Ole Berg-Rusten

Regjering

Jan Christian Vestre sier 22. juli alltid kommer til å være med dem – som den også er med alle i Norge, fordi alle opplevde det på en eller annen måte.



– Jeg husker godt da vi, Tonje, kom ut på Slottsplassen i 2021, så veksla vi blikk, og så tror jeg vi hadde en klump i magen begge to, for vi tenkte at nå er det vi som står her, men det kunne vært noen helt andre, for vi mistet altfor mange venner den dagen.

Han understreker at demokratiet er sterkt, det slår tilbake og viser at ingen terrorist får ødelegge alt det som er bygd opp.