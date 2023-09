– Støre er ikke en leder

REFS: Arbeiderpartilederen tok valgresultatet med fatning og uttalte at det ikke var godt nok. Gausdal Ap mener at han bør la andre slippe til i ledervervet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Sakene fra i sommer viser nok en gang at Støre er en utrolig god politiker, men ikke en leder, sier lederen i Gausdal Ap, Roar Steinslien, til TV 2.

Allerede i mars i år var TV 2 i kontakt med Steinslien, den gangen angående dramaet rundt valg av partisekretær i Arbeiderpartiet. Steinslien sa det samme den gangen, at han personlig mente at Støre burde byttes ut.

UT MED STØRE: Roar Steinslien, leder i Gausdal Ap, mener det er på tide at Støre gir stafettpinnen til noen andre. Foto: Magnus Stenseth / Arbeiderpartiet

– Helt katastrofe



TV 2 tar kontakt igjen etter valgresultatet er klart. Arbeiderpartiet er ikke lenger landets største parti, etter 99 år på tronen.

– At vi skulle være størst til evig tid var ikke gitt, men det er ingen politiske saker som tilsier at vi skulle synke så mye, mener Steinslien.

Selv beskriver han resultatene i sin kommune som «helt katastrofe».

– Mange vil hevde at det er en opptur



Arbeiderpartiet i Gausdal fikk en oppslutning på 23,7 prosent. Det er en nedgang på 12,7 prosent fra forrige kommunevalg.

– Dette var jo et kommunevalg, og det er vårt ansvar å holde lokale saker oppe i dagen, men det det er klart at de nasjonale trendene går igjen i mange av kommunene rundt her, sier Steinslien til TV 2.



Steinslien presiserer at det nå vil bli en evalueringsprosess i partiet, og at de skal ha respekt for den. Men at han personlig har den samme meningen om Støres lederverv nå som han hadde i mars.

– Mange vil nok hevde at 21,6 prosent er en opptur etter målinger helt nede på 15 prosent, men det er det forrige valgresultatet og det vi endte på nå som er de reelle tallene.



– I hvert fall ikke lokale kandidater sin skyld



Arbeiderpartiets sentralstyre vedtok i tirsdag ettermiddag at de skal granske valgnederlaget. Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) møter TV 2 i etterkant av møtet, og er tydelig skuffet over valgresultatet,



– Det er ikke noe automatikk i at sosialdemokratiske parti skal gjøre det dårlig når det er krisetid. Tvert imot ser vi at mange sosialdemokratiske parti styrker seg, sier Gharahkhani til TV 2.



ALVORLIG: Masud Gharahkhani kaller valgresultatet alvorlig. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2

– Hva er grunnen til at det gikk dårlig?



– Det er i hvert fall ikke de lokale kandidatene. De har stått på, og det er takket være de at vi har fått til noe bedre enn det som målingene viste før sommeren.



Gharahkhani sier at valgresultatet er en alvorlig tilbakemelding, som handler om det nasjonale partiet.



– Jeg tenker at når vi får et slikt resultat så må vi peke på oss selv, og så må vi gjøre noe med det.



– Det er ikke debatt rundt min stilling



Statsministeren møtte pressen i etterkant av møtet, og vedkjenner at det har vært et dårlig valg.

– Det er noen lyspunkter, vi har vunnet fram noen steder, men totalresultatet med tanke på store byer, mellomstore byer og enkeltkommuner er for dårlig, det er vi helt enig om, sier Gahr Støre til et stort pressekorps.



VALGNEDERLAG: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på scenen under Arbeiderpartiets valgvake på Oslo Kongressenter under kommunevalget 2023. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Støre sier at det er mye skuffelse der ute, men at sentralstyret er enige om at de skal snu skuta og bli det største partiet igjen. Først ved stortingsvalget i 2025, men også neste kommunevalg i 2027.

– De stedene hvor vi nå har mistet innflytelse og tapt posisjon i kommuner så skal vi tilbake, det er den klare ambisjonen.

– Ved slike valg blir det alltid en debatt om leders posisjon, hva tenker du om det?

– Det har ikke vært noe debatt om det i sentralstyret. Vi skal ha en bred gjennomgang av politikken og det organisatoriske arbeidet, svarer Støre på spørsmål fra TV 2.

– Er du åpen for at din stilling debatteres?



– Selvfølgelig. I demokrati må du være det Men nå er det tre-fire måneder siden landsstyret gjorde et enstemmig valg, og jeg har ikke hørt noe i de møtene at det er blitt stilt spørsmål om det.